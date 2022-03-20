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    • Ekonomi
    • 20.03.2022 11:01
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    • 20.03.2022 11:01
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    Gram altın, çeyrek altın, ons altın yükselir mi, düşer mi? Altın neden düşüyor? 📌19 Mart 2022 İslam Memiş altın yorumları son dakika!

    📌Altın fiyatlarında son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Altında artışlar yaşanmaya başlandı. Aylar sonra zirveye çıkan altın fiyatları Rusya - Ukrayna savaşı ardından kararsız bir seyirde ilerliyor. Yatırımcılar Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimi yakından takip ediyor, fiyatlardaki etkileri anbean denetim ediliyor. Peki, altın neden düşüyor? Tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatları neden düştü? İşte eksper yorumları... Altın fiyatları 19 Mart 2022 Cumartesi gününe düşüşle başladı. Saat 09:00 itibariyle gram altın 918 TL civarında satılıyor.

    takvim.com.tr
    Gram altın, çeyrek altın, ons altın yükselir mi, düşer mi? Altın neden düşüyor? 📌19 Mart 2022 İslam Memiş altın yorumları son dakika!

    📌Altın fiyatlarında Cuma gecesi itibariyle altın tarafında bir hareket görülüyor. Durum bu tür olunca altın yatırımı olanlar fiyatların neden düştüğüne dair eksperler tarafından oluşturulan yorumları okuyor. Peki, altın neden düşüyor? Tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatları neden düştü? İşte eksper yorumları...

    CANLI ALTIN GRAFİĞİ!

    👉GRAM ALTIN 1.450 TL OLABİLİR! ALTIN FİYATLARI YÜKSELMEYE DEVAM EDECEK Mİ? ALMALI MI SATMALI MI?

    Piyasa uzmanı İslam Memiş altın fiyatlarıyla alakalı değerlendirmelerde bulundu: Emtialar harp ortamını sever. Altın ve gümüş gibi yatırım araçları enflasyonun ve jeopolitik risklerin arttığı dönemlerde yıldızı parlar. Bunu herkes bilir. Fakat soru şu:

    Altın fiyatlarında son dakika gelişmesi Altın fiyatları uçuşa geçti eşik aşıldı Altında şok eden ön görü Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...
    "Şuan gerçek bir harp mı, manipülasyon pazarı mı var?" Yüzde 90 amacıyla bu bozukluğun yanıtı "SAVAŞ" var. Benim yanıtım da "MANİPÜLASYON" var.

    👉Ons altın nasıl olur da 2000 doları geçemez!

    Dünyada enflasyon rakamları ve harp patlak vermişken ons altın nasıl olurda 2.000 dolar civarını yukarıya yönlü kıramaz?

    11. günde fiyatların nasıl manipüle edildiği açıkça ortada değil mi? Normal şartlarda en az 2.300 dolar ons'un olması gerekmez mi? Onu da kısa vade amacıyla baskılıyorlar.- Geçen sene "Geçici enflasyon söylemi yalanı" ile nasıl baskılamışlarsa aynı baskılanma. Eğer gene 1.880 dolar ya da daha aşağı fiyatı çekerlerse işte o vakit manipülasyon gerçekleştirdikleri meydana çıkacaktır.

    👉Öyle bir yükseliş olacak ki, fazlası insan fiziki olarak alamayacak

    - Altın ve gümüş gibi emtialar gerçek bir paradır. Altın ve gümüş her vakitte gibi değer artışını sürdürecektir. Hatta bu manipülasyondan sonra öyle bir yükseliş olacak ki, fazlası insan fiziki olarak alamayacak. Çoğu insanın o kadar kazancı olmayacak.

    👉Gram altın amacıyla 1450 lira öngörümde tereddüdüm yok

    Yıllık öngörüm olan ons altında 2.150 dolar, gram altında 1.450 lira ons gümüşte 40 dolar gram gümüşte 20 lira seviyelerinde bir terettüm yok. Fakat manipülasyonun geçmesi gerek.

    👉Önce kripto paraları parlatacaklar sonra...

    Önce kriptoların yıldızını parlatacaklar. Önce kripto paraları dipten toplayacaklar. Önce pariteleri dipten toplayacaklar.

    20Altın fiyatlarında son dakika gelişmesi Altın fiyatları uçuşa geçti eşik aşıldı Altında şok eden ön görü Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...
    Toplamaları amacıyla bugün yüksek bir yerden altın ve gümüşü satmaları lazım. Geçen sene "Geçici enflasyon yalanına inanmayıp altınını satmayanlar kazandı"... Bu sene "Savaş manipülasyonu gören dip seviyelerde olan pariteleri ve kripto paraları toplayan kazanır"

    👉Bugünler 2 hafta sonra unutulur!

    Bu günler 2 hafta sonra unutulur. Ben gene altın, gümüş, kripto para ve pariteler üstünde oynanan oyunlar ile neler olduğunu hatırlatırım. Bugün bir şeye yatırım yapacaksınız, en çok değer kazanmışı en çok değer kaybeden ile takas yapın. Bu prosedürü de parite ile yapın. Yapın ki HANİCİLER gibi açıkta kalmayın!...

        👉19 MART GRAM ALTIN NE KADAR? CANLI ALTIN FİYATLARI!

        👉GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR, KAÇ TL

        Gram altın alış fiyatı: 918,54 TL

        Gram altın satış fiyatı: 918,89 TL

        👉ÇEYREK ALTIN BUGÜN NE KADAR OLDU, KAÇ TL ?

        Çeyrek altın alış fiyatı: 1.492,00 TL

        Çeyrek altın satış fiyatı: 1.512,00 TL

        👉ALTIN (ONS) BUGÜN NE KADAR OLDU ?

        Altın ONS alış fiyatı: 1.930,19 Dolar

        Altın ONS satış fiyatı: 1.930,89 Dolar

        👉CUMHURİYET ALTINI FİYATI BUGÜN NE KADAR OLDU, KAÇ TL?

        Cumhuriyet altını alış fiyatı: 5 bin 955,00 TL

        Cumhuriyet altını satış fiyatı: 6 bin 026,00 TL

        👉22 AYAR BİLEZİK BUGÜN NE KADAR OLDU, KAÇ TL ?

        22 ayar bilezik alış fiyatı: 830,53 TL

        22 ayar bilezik satış fiyatı: 840,65 TL

        👉YARIM ALTIN BUGÜN NE KADAR OLDU, KAÇ TL ?

        Yarım altın alış fiyatı: 3 bin 987,00 TL

        Yarım altın satış fiyatı: 3 bin 024,00 TL

        👉22 AYAR ALTIN BUGÜN NE KADAR OLDU, KAÇ TL ?

        22 ayar altın alış fiyatı: 831,71 TL

        22 ayar altın satış fiyatı: 860,52 TL

        👉18 AYAR ALTIN BUGÜN NE KADAR?

        18 ayar altın alış fiyatı: 670,53 TL

        18 ayar altın satış fiyatı: 670,79 TL

        👉KAPALI ÇARŞI ZİYNET 2,5 BUGÜN NE KADAR?

        Kapalı çarşı ziynet 2,5 alış fiyatı : 14 bin 821,18 TL

        Kapalı çarşı ziynet 2,5 satış fiyatı : 15 bin 058,52 TL

        👉KAPALI ÇARŞI ZİYNET 5'Lİ BUGÜN NE KADAR?

        Kapalı çarşı ziynet 5'i alış fiyatı: 30 bin 086,09 TL

        Kapalı çarşı ziynet 5'i satış fiyatı: 31 bin 673,80 TL

        Not: Fiyatlar gün içinde değişime uğramaktadır.

        İ👉SLAM MEMİŞ AÇIKLADI! FAİZ ARTMAYACAK, ALTIN VE DOLAR DÜŞECEK

        Merkez Bankası'nın bugün sürpriz yapmayacağını ve faizi yüzde 14'te sabit tutacağını bildiren altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, "TCMB faiz kararı var. Dolar doğrultusunda çok yüksek beklentiye girmeyin derim. Ons'ların düşüşüne dolar da eklenir ve emtia fiyatlarında öngördüğüm düşüşler devam edebilir. Alım amacıyla de çabuk etmemek gerek. Zamanı geldiği zaman söylerim" uyarısı yaptı.

        👉ALTIN FİYATLARI PATLAYABİLİR

        Ons altın fiyatları, ABD tahvil fiyatlarında ve dolar endeksinde yaşanan yükselişlerin etkisiyle baskılanırken; Rusya-Ukrayna savaşında gerilimin yükselmesi ile yine yönünü yukarıya çevirebilir.

        Ons altın Fed toplantısı ardından sürdürdüğü yükseliş eğilimine bugün ara verirken; haftanın son prosedür gününe 1942 dolardan başladı. Sarı maden, bugün içinde en yüksek 1945 doları, en düşük ise 1927 dolar civarını görürken; şu dakikalarda yüzde 0,42 oranında düşüşle 1934 dolardan prosedür görüyor.

        Gram altının fiyatı, dolar kurunda yaşanan artışın etkisiyle yukarıya yönlü hareket ederken; gün içinde en yüksek 921,19 lira civarını, en düşük ise 911,67 lira civarını gördü. Gram altın, saat 13:20 itibarıyla yüzde 0,38 oranında yükselişle 920,82 lira civarında bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1503 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 180 liradan prosedür görüyor.

        Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış zamanında 922 lira civarında hareket ederken; yeni güne 916 lira seviyeden başladı.

        NOT: Bilgiler 19 Mart 2022 Cumartesi günü saat 09.00 itibarıyla alınmıştır.

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        Haberler Ekonomi Gram altın, çeyrek altın, ons altın yükselir mi, düşer mi? Altın neden düşüyor? 📌19 Mart 2022 İslam Memiş altın yorumları son dakika!
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