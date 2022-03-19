🚬SİGARAYA ZAM MI GELDİ? 2022 sigara fiyatları zamlı liste: 🔎Muratti, Lark, Kent, Camel, LM, Winston!

Marlboro, Kent, Camel, Winston, Parliament gibi birçok marka sigaraya geçtiğimiz günlerde zam yapılmıştı. Bu kez ise Imperial Tobacco sigara grubuna zam geldi. İnternet arama motorlarında sigaralara zam geldi? sorusuna yanıt aranıyor. 2022 sigara fiyatları zamlı liste haberimizde! Muratti, Lark, Kent, Camel, LM, Winston, Samsun ve Imperial Tobacco sigara grubu güncel fiyatları...
SİGARAYA ZAM MI GELDİ?
Son dakika haberine göre Imperial Tobacco sigara grubuna zam geldi. İşte 18 Mart sigara fiyatları zamlı liste:
👉IMPERİAL TOBACCO ZAMLI LİSTE
Öte yandan geçtiğimiz günlerde de Philip Morris grubuna 2 TL zam gelmişti.
👉PHİLİP MORRİS