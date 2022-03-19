💥ATA ALTIN - Ata lirası kaç TL? Güncel 19 Mart 2022 altın alış satış fiyatları: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ve cumhuriyet altını fiyatı

💥Altın fiyatlarında yeni hareketlenme yaşanıyor. Sabah saatlerinden itibaren özellikle ata altın, gram, çeyrek ve cumhuriyet altını merak konusu oldu. Altın bugün güne yükselişle başladı. Gram altın önceki kapanışını 954,01 TL'den yaparken bugün alış fiyatı 913 TL olarak göze çarptı. Peki ata altın ne kadar? Cumhuriyet altını, yarım, tam, çeyrek altın kaç TL oldu? İşte 17 Mart 2022 güncel altın alış satış fiyatları
💥19 MART 2022 ALTIN FİYATLARI GÜNCEL
👉GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR, KAÇ TL
Gram altın alış fiyatı: 918,54 TL
Gram altın satış fiyatı: 918,89 TL
👉ÇEYREK ALTIN BUGÜN NE KADAR OLDU, KAÇ TL ?
Çeyrek altın alış fiyatı: 1.492,00 TL
Çeyrek altın satış fiyatı: 1.512,00 TL
👉ALTIN (ONS) BUGÜN NE KADAR OLDU ?
Altın ONS alış fiyatı: 1.930,19 Dolar
Altın ONS satış fiyatı: 1.930,89 Dolar
👉CUMHURİYET ALTINI FİYATI BUGÜN NE KADAR OLDU, KAÇ TL?
Cumhuriyet altını alış fiyatı: 5 bin 955,00 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı: 6 bin 026,00 TL
👉22 AYAR BİLEZİK BUGÜN NE KADAR OLDU, KAÇ TL ?
22 ayar bilezik alış fiyatı: 830,53 TL
22 ayar bilezik satış fiyatı: 840,65 TL
👉YARIM ALTIN BUGÜN NE KADAR OLDU, KAÇ TL ?
Yarım altın alış fiyatı: 3 bin 987,00 TL
Yarım altın satış fiyatı: 3 bin 024,00 TL
👉22 AYAR ALTIN BUGÜN NE KADAR OLDU, KAÇ TL ?
22 ayar altın alış fiyatı: 831,71 TL
22 ayar altın satış fiyatı: 860,52 TL
👉18 AYAR ALTIN BUGÜN NE KADAR?
18 ayar altın alış fiyatı: 670,53 TL
18 ayar altın satış fiyatı: 670,79 TL
👉KAPALI ÇARŞI ZİYNET 2,5 BUGÜN NE KADAR?
Kapalı çarşı ziynet 2,5 alış fiyatı : 14 bin 821,18 TL
Kapalı çarşı ziynet 2,5 satış fiyatı : 15 bin 058,52 TL
👉KAPALI ÇARŞI ZİYNET 5'Lİ BUGÜN NE KADAR?
Kapalı çarşı ziynet 5'i alış fiyatı: 30 bin 086,09 TL
Kapalı çarşı ziynet 5'i satış fiyatı: 31 bin 673,80 TL
Not: Fiyatlar gün içinde değişime uğramaktadır.
İSLAM MEMİŞ UYARDI
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten yatırımcılara altın değerinde uyarılar geldi. "Altın değer kazanırsa kripto paralar değer kaybeder, kripto paralar değer kazanırsa altın değer kaybeder" diyen İslam Memiş, "Ters orantılı hareket eder. Yani, altın satanlar kripto alır, kripto satanlar altın alır" deyip yatırımcıları manipülasyona karşı uyardı ve ekledi: "Hatta bu manipülasyondan sonra öyle bir yükseliş olacak ki, çoğu insan fiziki olarak alamayacak."
İşte İslam Memiş'in savaş ortamında altın, döviz ve kripto para tahminleri...
ALTIN VE GÜMÜŞ SAVAŞ ORTAMLARINI SEVER
- Emtialar savaş ortamını sever. Altın ve gümüş gibi yatırım araçları enflasyonun ve jeopolitik risklerin arttığı dönemlerde yıldızı parlar. Bunu herkes bilir. Ancak soru şu:
- "Şuan gerçek bir savaş mı, manipülasyon piyasası mı var?" Yüzde 90 için bu sorunun cevabı "SAVAŞ" var. Benim cevabım da "MANİPÜLASYON" var.
ONS ALTIN NASIL OLUR DA 2000 DOLARI GEÇEMEZ!
- Dünyada enflasyon rakamları ve savaş patlak vermişken ons altın nasıl olurda 2.000 dolar seviyesini yukarı yönlü kıramaz?
- 11. günde fiyatların nasıl manipüle edildiği açıkça ortada değil mi? Normal şartlarda en az 2.300 dolar ons'un olması gerekmez mi? Onu da kısa vade için baskılıyorlar.
- Geçen yıl "Geçici enflasyon söylemi yalanı" ile nasıl baskılamışlarsa aynı baskılanma. Eğer tekrar 1.880 dolar veya daha aşağı fiyatı çekerlerse işte o zaman manipülasyon yaptıkları ortaya çıkacaktır.