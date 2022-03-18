Yurt dışı harç ücreti hakkında aramalar sabah saatlerinden itibaren yoğunlaştı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, yurt dışına çıkan yolculardan alınan harç bedeli ödemesinde tutar değişti. Peki, Yurt dışı çıkış harcı kaç TL oldu 2022? Yurt dışı çıkış harcı hangi ülkelerde var, ne kadar süre geçerli? Harç ödeme nasıl yapılır?
Türkiye Cumhuriyeti pasaportuyla yurt dışına çıkan yolculardan tahsil edilen harç bedeli 150 lira oldu.
Yurt Dışına Çıkış Harcı Tutarının Yeniden Belirlenmesine Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, Yurt Dışına Çıkış Harcı Hakkında Kanun ile Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'da 50 lira olarak belirtilen harç tutarı, 150 liraya çıkarıldı.
Bugünkü yurt dışına çıkışlarda, daha önce yapılmış harç ödemeleri için fark ikmal edilmeyecek.