Yurt dışı harç ücreti hakkında aramalar sabah saatlerinden itibaren yoğunlaştı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, yurt dışına çıkan yolculardan alınan harç bedeli ödemesinde tutar değişti. Peki, Yurt dışı çıkış harcı kaç TL oldu 2022? Yurt dışı çıkış harcı hangi ülkelerde var, ne kadar süre geçerli? Harç ödeme nasıl yapılır?