TOKİ Konya Cihanbeyli kura sonuçları açıklandı! TOKİ Konya Cihanbeyli 2+1 ve 3+1 kazanan isim listesi! Kura sonucu sorgulama ekranı...

TOKİ Konya Cihanbeyli kura sonuçları açıklandı! TOKİ Konya Cihanbeyli 2+1 ve 3+1 kazanan isim listesi! Kura sonucu sorgulama ekranına nasıl ulaşılır? Sorularının yanıtaları arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılıyor. TOKİ Konya Cihanbeyli 2+1 ve 3+1 kura çekilişi gerçekleşti ve ardından şanslı olan isimler duyuruldu. Peki TOKİ Konya Cihanbeyli kura sonuçları nasıl öğrenilir?
TOKİ KONYA CİHANBEYLİ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Kura çekilişinde adı çıkan vatandaşlar, blok, kat ve daire bilgilerinin yer aldığı kura sonuçları isim listelerini resmi internet adresi üzerinden paylaşıldı.
TOKİ Konya Cihanbeyli konut projesi kapsamında 210 konuttan oluşan 2+1 ve 3+1 tipindeki dairelerin hak sahipleri belirlendi. Yatay Mimariyle Yükselen Türkiye kapsamında TOKİ Konya Cihanbeyli 2+1 ve 3+1 kura çekilişi Noter huzurunda tamamlandı.
TOKİ KONYA CİHANBEYLİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ!
İşte kazanan bazı isimler:
Selahattin Can
MehmetÇam
Mustafa Özteker
Eray Bayar Erdal
Banu Çiçek
Yasemin Çimen
Elie Gülhan
Ayşe Türkmen
Osman Taktak
Özkan Mercan