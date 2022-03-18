TOKİ Konya Cihanbeyli kura sonuçları açıklandı! TOKİ Konya Cihanbeyli 2+1 ve 3+1 kazanan isim listesi! Kura sonucu sorgulama ekranı...

TOKİ Konya Cihanbeyli kura sonuçları açıklandı! TOKİ Konya Cihanbeyli 2+1 ve 3+1 kazanan isim listesi! Kura sonucu sorgulama ekranına nasıl ulaşılır? Sorularının yanıtaları arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılıyor. TOKİ Konya Cihanbeyli 2+1 ve 3+1 kura çekilişi gerçekleşti ve ardından şanslı olan isimler duyuruldu. Peki TOKİ Konya Cihanbeyli kura sonuçları nasıl öğrenilir?