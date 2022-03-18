Mazota zam mı geldi? 💥EPGİS 19 MART BENZİN VE MAZOT FİYATLARI: 1 LT mazot (motorin), benzin kaç TL oldu? Opet, Shell, BP yeni akaryakıt fiyatları 2022!

Akaryakıta zam gelip gelmediği araç sahipleri tarafından araştırılmaya başlandı. Benzin mazot fiyatları güncel fiyat listesini öğrenmek isteyen araç sahipleri güncel benzin, mazot, motorin fiyatlarını araştırıyor. 19 Mart benzine ve mazota zam mı geliyor? 1 LT mazot (motorin), benzin kaç TL oldu? Opet, Shell, BP, PO yeni akaryakıt fiyatları 2022!
ZAM MI GELİYOR?
Bazı haber kaynaklarına ve sektör temsilcilerine göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 1 lira 96 kuruş zam geleceği ileri sürüldü. Açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.
İNDİRİM SONRASI FİYATLAR NE OLDU?
İndirim öncesinde motorinin litre fiyatı İstanbul'da 19.72 TL'ye, Ankara ve İzmir'de 19.81 TL, benzin litre fiyatı ise İstanbul'da 18.72 TL'ye, İzmir ve Ankara'da 18.82 TL idi. Son yapılan indirimle birlikte motorinin litresi İstanbul'da 18,67, Ankara ve İzmir'de 18,77 lira oldu. Benzin fiyatı ise İstanbul'da 18,01, Ankara'da 18,02 ve İzmir'de 18,21 oldu.