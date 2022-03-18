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    • Ekonomi
    • 18.03.2022 10:38
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    • 18.03.2022 10:38
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    Mazota zam mı geldi? 💥EPGİS 19 MART BENZİN VE MAZOT FİYATLARI: 1 LT mazot (motorin), benzin kaç TL oldu? Opet, Shell, BP yeni akaryakıt fiyatları 2022!

    Benzin ve motorin (mazot) fiyatlarına yeniden zam gelip gelmeyeceği merak edilerek araştırılmaya başlandı. Sektör kaynaklarının aktardıkları bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere mazota zam geleceği ileri sürülüyor. Son günlerde benzine ve mazota gelen indirimler araç sahiplerini sevindirirken, yeniden zam geleceği iddiaları konuşulmaya başladı. Peki, EPGİSten açıklama geldi mi? 19 Mart benzine ve mazota zam mı geliyor? 1 LT mazot (motorin), benzin kaç TL oldu? Opet, Shell, BP, PO yeni akaryakıt fiyatları 2022!

    takvim.com.tr
    Mazota zam mı geldi? 💥EPGİS 19 MART BENZİN VE MAZOT FİYATLARI!

    Akaryakıta zam gelip gelmediği araç sahipleri tarafından araştırılmaya başlandı. Benzin mazot fiyatları güncel fiyat listesini öğrenmek isteyen araç sahipleri güncel benzin, mazot, motorin fiyatlarını araştırıyor. 19 Mart benzine ve mazota zam mı geliyor? 1 LT mazot (motorin), benzin kaç TL oldu? Opet, Shell, BP, PO yeni akaryakıt fiyatları 2022!

    ZAM MI GELİYOR?

    Bazı haber kaynaklarına ve sektör temsilcilerine göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 1 lira 96 kuruş zam geleceği ileri sürüldü. Açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.

    İNDİRİM SONRASI FİYATLAR NE OLDU?

    İndirim öncesinde motorinin litre fiyatı İstanbul'da 19.72 TL'ye, Ankara ve İzmir'de 19.81 TL, benzin litre fiyatı ise İstanbul'da 18.72 TL'ye, İzmir ve Ankara'da 18.82 TL idi. Son yapılan indirimle birlikte motorinin litresi İstanbul'da 18,67, Ankara ve İzmir'de 18,77 lira oldu. Benzin fiyatı ise İstanbul'da 18,01, Ankara'da 18,02 ve İzmir'de 18,21 oldu.

        BRENT PETROLÜN VARİL FİYATI 108,84 DOLAR

        Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 108,84 dolardan işlem görüyor.

        Dün 107,50 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 106,64 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.07 itibarıyla kapanışa göre yüzde 2,06 artışla 108,84 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 105,45 dolardan alıcı buldu.

        Fiyatlardaki yükselişte, Rusya ile Ukrayna arasında ateşkesin sağlanması için yürütülen görüşmelerde anlaşma ihtimalinin yerini belirsizliğe bırakması, piyasalarda Rusya'ya yönelik yaptırımların artabileceği ve petrol arzında uzun süreli kesintilerin yaşanabileceği endişeleri etkili oldu.

        Uzmanlar, ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için "savaş suçlusu" ifadesini kullanması ve Putin'in açıklamalarının piyasalarda panik alımlarına neden olduğunu ifade etti.

        Rusya-Ukrayna Savaşı'na yönelik gelişmelerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ettiğini belirten uzmanlar, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'un açıklamalarının ise piyasalarda ateşkes görüşmelerinde ilerleme kaydedildiğine ilişkin umutları zayıflattığına işaret etti.

        Peskov, basın mensuplarının, İngiliz Financal Times gazetesinin, "Kiev yönetiminin tarafsızlık statüsüne geçmesi ve askerlerini azaltması karşılığında Rusya ile Ukrayna arasında ateşkese ve askerlerin çekilmesine ilişkin taslak hazırlandığı" haberine yönelik sorusuna, "Şimdilik herhangi bir anlaşma paketini açıklamanın erken olduğunu düşünüyoruz." karşılığını vermişti.

        Çin'deki Kovid-19 vaka sayısı, talep endişelerini artırıyor

        Dünyanın ikinci en büyük petrol tüketicisi Çin'de günlük Kovid-19 vaka sayısının 2020'nin başında, salgının en yoğun hissedildiği günlerdeki seviyelerde seyretmesi de piyasalarda talep endişelerini artırarak fiyatları baskılamayı sürdürüyor.

        Salgınla daha etkin mücadele edebilmek için teşhis, tedavi ve karantina yönergelerinde değişikliğe giden ülke, hızlı tanı için antijen testlerinin kullanımının yanı sıra daha önce kullanımına onay verilen Pfizer'in geliştirdiği Kovid-19 ilacı ile Çinli biyo-teknoloji şirketi Brii Biosciences tarafından geliştirilen "moloklonal antikor terapisinin" tedavi amaçlı kullanımını onayladı.

        Brent petrolde teknik olarak 110,43 ile 113,27 dolar aralığının direnç, 107,59 ile 104,75 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.
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        Haberler Ekonomi Mazota zam mı geldi? 💥EPGİS 19 MART BENZİN VE MAZOT FİYATLARI: 1 LT mazot (motorin), benzin kaç TL oldu? Opet, Shell, BP yeni akaryakıt fiyatları 2022!
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