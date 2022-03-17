Merkez Bankası 2022 yılının üçüncü faiz kararını bugün açıklayacak! 17 Mart MB faiz kararı ne olacak?

FED'DEN FAİZ ARTIŞI

ABD Merkez Bankası (Fed), Kasım 2018'den beri ilk kez faizi artırdı. Fed, dün politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 0.25-0.50 aralığına yükseltti. Ayrıca Fed'den yılın geri kalanında 6 faiz artışı için daha sinyal geldi.