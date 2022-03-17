Merkez Bankası 2022 yılının üçüncü faiz kararını bugün açıklayacak! 17 Mart MB faiz kararı ne olacak?

Son dakika haberi... Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bu yılın üçüncü faiz kararı toplantısını 17 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirecek. Karar saat 14.00'te açıklanacak.
FED'DEN FAİZ ARTIŞI
ABD Merkez Bankası (Fed), Kasım 2018'den beri ilk kez faizi artırdı. Fed, dün politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 0.25-0.50 aralığına yükseltti. Ayrıca Fed'den yılın geri kalanında 6 faiz artışı için daha sinyal geldi.
17 ŞUBAT FAİZ KARARI
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), 17 Şubat'ta faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu'nun, politika faizinin yüzde 14'te sabit tutulmasına karar verdiği bildirilmişti.