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    • Ekonomi
    • 17.03.2022 08:21
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    • 17.03.2022 08:26
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    Merkez Bankası 2022 yılının üçüncü faiz kararını bugün açıklayacak! 17 Mart MB faiz kararı ne olacak?

    Son dakika haberi... Piyasalar Merkez Bankası'ndan gelecek faiz kararını bekliyor. Fed, dün politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 0.25-0.50 aralığına yükseltti. FED'in faiz artırımının ardından Merkez Bankası'ndan çıkacak faiz kararı ne olacak? Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), 17 Şubat'ta politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 14'te sabit bırakmıştı. Peki TCMB PPK 17 Mart faiz kararı ne olacak? İşte detaylar...

    Gözler Merkez Bankası faiz kararında

    Son dakika haberi... Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bu yılın üçüncü faiz kararı toplantısını 17 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirecek. Karar saat 14.00'te açıklanacak.

    FED'DEN FAİZ ARTIŞI
    ABD Merkez Bankası (Fed), Kasım 2018'den beri ilk kez faizi artırdı. Fed, dün politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 0.25-0.50 aralığına yükseltti. Ayrıca Fed'den yılın geri kalanında 6 faiz artışı için daha sinyal geldi.

    17 ŞUBAT FAİZ KARARI
    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), 17 Şubat'ta faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu'nun, politika faizinin yüzde 14'te sabit tutulmasına karar verdiği bildirilmişti.

        MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI TOPLANTI TARİHLERİ TAKVİMİ 2022
        17 Mart 2022
        14 Nisan 2022
        26 Mayıs 2022
        23 Haziran 2022
        21 Temmuz 2022


        18 Ağustos 2022
        22 Eylül 2022
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        Tarihi rivayet hayat buldu
        Haberler Ekonomi Merkez Bankası 2022 yılının üçüncü faiz kararını bugün açıklayacak! 17 Mart MB faiz kararı ne olacak?
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