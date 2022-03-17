2022 Belediye, Aile Bakanlığı, SYDV, Kaymakamlık kira yardımı başvuruları nasıl yapılır? Ramazan öncesi binlerce lira ödeme alın!

2022 yılında vatandaşlarımıza devlet eliyle oluşturulan yardımlara da güncelleme geldi. Bu yardımlar arasında en çok müracaat oluşturulanlardan biri de kira desteği müracaatları. 2022 senesi belediye, Aile Bakanlığı SYDV ve kaymakamlık aracılığı ile oluşturulan yardım desteği çoğu ailenin bütçesine katkı sağlıyor. Yardım müracaat isteği onaylanan bütün vatandaşlar hizmetten yararlanıyor.