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    • Ekonomi
    • 17.03.2021 10:52
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    • 17.03.2022 14:35
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    18 Mart 2021 banka çalışma saatleri: 18 Mart Perşembe bankalar açık mı, tatil mi? Ziraat, Akbank, Halkbank, Garanti...

    Çanakkale Zaferi’nin 106. yıldönümüne bir gün kala bu özel günde resmi tatil uygulanıp uygulanmadığı merak konusu oldu. Çanakkale Zaferi’nin denk geldiği Perşembe günü kamu kurumlarında çalışanlar ve bankalarda işlem yapacak olanlar “Perşembe bankalar açık mı?” sorusuna yanıt arıyor. Peki, 18 Mart 2021 Perşembe resmi tatil mi? 18 Mart Perşembe bankalar açık mı, tatil mi? Ziraat, Akbank, Halkbank, Garanti çalışma saatleri!

    takvim.com.tr
    18 Mart Perşembe bankalar açık mı? Ziraat, Halkbank...

    18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıldönümünde büyük zaferde emeği olan şehitler ve gaziler anılacak. Zaferin yıldönümünün kutlanacağı günde paylaşımlar yapılacak. 18 Mart 2021 yılında ise Perşembe gününe denk gelecek. Peki, bu gün resmi tatiller arasında bulunuyor mu?

    18 MART 2021 ÇANAKKALE ZAFERİ RESMİ TATİL Mİ?

    18 Mart Çanakkale Zaferi resmi tatiller arasında yer almıyor. Bu nedenle kamu kurumlarında işlem yapmak isteyen kişiler Perşembe günü işlemlerini gerçekleştirebilecekler.

    18 MART 2021 PERŞEMBE BANKALAR AÇIK MI?

    Resmi tatillere göre çalışma programlarını düzenleyen bankalar Perşembe gününün resmi tatil olmaması nedeniyle normal çalışma saatlerine devam edecekler.

    Bankaların yanı sıra kargolar, PTT'ler, eczaneler, hastaneler ve diğer birçok kurumda aynı şekilde çalışma sistemlerine devam edecekler.

    2021 BANKA ÇALIŞMA SAATLERİ!

    Kontrollü normalleşme kapsamında alınan kararların ardından kamu bankaları mesai saatlerini yeniden düzenledi.

    Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank'ın yaptığı açıklama ile 4 Mart tarihi itibari ile banka şubelerinin müşteri kabul saati güncellendi.

    Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank'tan yapılan açıklamaya göre, kontrollü normalleşme çerçevesinde yarından itibaren şubelere müşteri kabul saatleri 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 olarak güncellendi.

    Kamu bankaları, salgın sebebiyle 09.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasında müşteri kabul ediyordu.

    AKBANK

    Akbank müşterilerine gönderdiği son bilgilendirme mesajında 11 Ocak 2021 tarihinden itibaren şubelerinde 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vereceklerini duyurdu.

    DENİZBANK

    "Değerli Müşterimiz, 14 Ocak Perşembe itibariyla şubelerimizdeki mesai saatlerinin 09:00 - 17:00 olarak düzenlendiğini bilginize sunarız. Bankacılık işlemlerinizi öncelikli olarak MobilDeniz, Internet şubemiz, DenizKartım ve fastPay uygulamaları üzerinden veya ATM'lerimizden gerçekleştirebilirsiniz." denildi.

    FİNANSBANK

    "Değerli Müşterimiz, Türkiye genelinde şubelerimiz 18 Ocak 2021 itibariyla hafta içi 09:00 - 12:30 ve 13:30 - 17:00 saatleri arasinda hizmet vermeye başlayacaktır"

        GARANTİ BANKASI

        Garanti Bankası'nın müşterine yaptığı açıklamada 11 Ocak 2021 Pazartesi itibarıyla normal saatleri olan 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 arasında hizmet vermeye devam edileceği söylendi.

        HSBC ÇALIŞMA SAATLERİ

        HSBC, internet sitesinden yaptığı açıklamada "18 Ocak Pazartesi günü itibarıyla tüm şublerimiz hafta içi her gün 09:00 - 12:30 ve 13:30 - 17:00 saatleri arasında müşteri ziyaretlerine açık olacaktır.

        İNG BANK ÇALIŞMA SAATLERİ

        "Geçici bir süre ile değişen şube çalışma saatlerimizi yeniden düzenledik. Artık subelerimizde, 09:00-12:30 ve 13:30-17:00 saatleri arasında hizmet vereceğiz." denildi.

        İŞ BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ

        "Değerli Müşterimiz, 18 Ocak 2021 Pazartesi itibarıyla şubelerimiz 09.00-12.30/13.30-17.00 saatleri arasında hizmet verecektir. İşlemlerinizi İşCep, Maximum Mobil, İnternet Şubesi ve Bankamatiklerimizden de gerçekleştirebilirsiniz. Saygılarımızla."
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        Haberler Ekonomi 18 Mart 2021 banka çalışma saatleri: 18 Mart Perşembe bankalar açık mı, tatil mi? Ziraat, Akbank, Halkbank, Garanti...
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