18 Mart 2021 banka çalışma saatleri: 18 Mart Perşembe bankalar açık mı, tatil mi? Ziraat, Akbank, Halkbank, Garanti...

18 MART 2021 ÇANAKKALE ZAFERİ RESMİ TATİL Mİ?

18 Mart Çanakkale Zaferi resmi tatiller arasında yer almıyor. Bu nedenle kamu kurumlarında işlem yapmak isteyen kişiler Perşembe günü işlemlerini gerçekleştirebilecekler.

18 MART 2021 PERŞEMBE BANKALAR AÇIK MI?

Resmi tatillere göre çalışma programlarını düzenleyen bankalar Perşembe gününün resmi tatil olmaması nedeniyle normal çalışma saatlerine devam edecekler.

Bankaların yanı sıra kargolar, PTT'ler, eczaneler, hastaneler ve diğer birçok kurumda aynı şekilde çalışma sistemlerine devam edecekler.

2021 BANKA ÇALIŞMA SAATLERİ!

Kontrollü normalleşme kapsamında alınan kararların ardından kamu bankaları mesai saatlerini yeniden düzenledi.

Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank'ın yaptığı açıklama ile 4 Mart tarihi itibari ile banka şubelerinin müşteri kabul saati güncellendi.

Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank'tan yapılan açıklamaya göre, kontrollü normalleşme çerçevesinde yarından itibaren şubelere müşteri kabul saatleri 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 olarak güncellendi.

Kamu bankaları, salgın sebebiyle 09.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasında müşteri kabul ediyordu.