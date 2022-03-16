Ziraat bankası, Vakıfbank, Halkbank 120 ay vadeli 400.000 TL konut kredisini aylık kaç taksitle veriyorlar?

Konut kredisi alabilmek amacıyla bankaların sunmuş olduğu şartlara uyan herkese konut kredisi desteği verilmektedir. Uygun ödeme koşullarıyla ve faiz oranlarıyla ödeyebileceğiniz kredi tutarlarıyla konut kredisi alınabilir. Yakın vakitte konut kredilerine dair çok sayıda değişik kampanyanın da düzenlendiği bilinmektedir. Dolayısıyla bilhassa Ziraat Bankası, Vakıfbank ile Halkbank gibi kamu bankaları konut kredisi konusu ile ilgili geniş kapsamlı fırsatların adresi konumunda yer alabilmektedir.