SYDV, SGK, VGM, İŞKUR günlük 106 TL, 180 TL, tek seferlik 1100 TL, aylık 1440 TL destekleri açıklandı

Aile Bakanlığı bu haldeki kadınlar amacıyla nakit ödemelerin 2022 senesinde da yapılacağını bildirdi. Bu şartlara makul olmak amacıyla bir gayrimenkul kirası ya da maaşı olmamak, rastgele diğer bir geliri de olmaması gerekmektedir. Bu şekilde destek ödemeleri sağlanacak ve ailelerin rahatlaması sağlanacaktır. Aynı vakitte meslek edindirme kursları ve kurs sırasında ödenecek tutarlar da belirlendi. Aynı vakitte Vakıflar Genel müdürlüğü doğrultusundan da aylık alma imkanı bulunmaktadır.