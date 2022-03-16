FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED faiz toplantısıyla ilgili beklenti nedir? FED faiz kararı ile piyasalar ne yönde değişecek? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının ne yönde olacağı ve açıklanacak faiz kararı tüm dünyada merakla beklenilen konular arasında yer aldı. İşte son gelişmeler...
FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
FED faiz kararı söz konusu toplantının ardından kamuoyuna duyurulacak. Toplantı; 15 - 16 Mart tarihlerinde yapılacak.
Küresel pay piyasaları, Rusya-Ukrayna savaşının artırdığı belirsizliklerle karışık seyrederken, gelecek hafta gözler Rusya-Ukrayna savaşından gelecek haberlerle birlikte ABD Merkez Bankası (FED) başta olmak üzere küresel merkez bankalarının faiz kararlarına çevrildi.
Rusya-Ukrayna savaşıyla artan jeopolitik riskler bu hafta da varlık fiyatlamalarında baş rolü oynarken, konuya ilişkin gelişmeler önemini sürdürüyor.
ABD'nin Rusya'dan petrol ve petrol ürünlerini yasaklamasıyla nisan vadeli kontratlarda Brent petrolün varil fiyatı 139,1 dolarla son 14 yılın en yüksek seviyesine çıkarken, sorunun diplomasi yoluyla çözülmesi için adımlarla petrol kazançlarını geri verdi.