Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 16.03.2022 16:54
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 16.03.2022 16:54
    ABONE OL

    e-Devlet Doğalgaz parası neden yatmadı?📜 Mart 2022 Doğalgaz yardımı ödemeleri ne zaman yatacak? PTT TC Kimlik No'ya göre ödeme tarihi!

    Mart ayı Doğalgaz yardımı ödemeleri hakkında araştırmalar yoğunluk kazandı. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarının kriterlerine uyan 4 milyon hane için verilecek destek tutarı, hane başına yıllık 450 lira ile 1150 lira arasında değişiklik göstereceği açıklanmıştı. İlk ödemelerin mart ayında yapılacağı duyurulmuştu. Peki, Doğalgaz yardımı ödemeleri neden yatmadı? 2022 Mart ayı doğal gaz yardımı hangi gün hesaplara yatacak? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    e-Devlet Doğalgaz parası neden yatmadı?

    Başvuru işlemlerini tamamlayanlar için Doğalgaz yardımı ödemelerinin üçer aylık dönemler halinde yılda iki kez (mart ve ekim) gerçekleştirilmesi planlanıyor. Başvuru işlemlerini tamamlayan vatandaşlar, ödemelerin ne zaman yapılacağını araştırıyor. Peki, Doğalgaz yardımı ödemeleri neden yatmadı? 2022 Mart ayı doğal gaz yardımı hangi gün hesaplara yatacak? İşte detaylar!

    NASIL BAŞVURU YAPILIR?

    Doğalgaz Tüketim Desteği'ne https://www.turkiye.gov.tr/aile-ve-sosyal-hizmetler-sosyal-yardim-basvuru-hizmeti adresinden başvuru yapılabilecek.

    Doğalgaz desteği, sosyal yardımlaşma ya da E-Devlet üzerinden müracaata açık olacak. Doğalgaz desteğinden yararlanmak isteyen kişiler, e-Devlet üzerinden veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvuruda bulunabilecek.

    BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

    BAKAN'DAN DOĞAL GAZ DESTEĞİ AÇIKLAMASI

    Ödemelerin Mart ayı içerisinde yapılacağını hatırlatan Bakan Yanık, "İhtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirdiğimiz Doğalgaz Tüketim Desteğinde başvurular bugün itibarıyla başlıyor. Isıl harita baz alınarak iki dönemlik belirlediğimiz Destek tutarımız 450 TL - 1.150 TL arasında değişecek" ifadelerini kullandı.

    İhtiyaç sahibi olmak şartıyla doğalgaz altyapısı bulunan 647 ilçe/beldede ikamet eden ve doğalgaz aboneliği olan bütün vatandaşların destekten yararlanabileceğini bildiren Bakan Yanık şunları söyledi:

    "Doğalgaz Tüketim Desteğini hem faturalı hem de ön ödemeli sayaç kullanan hanelere vereceğiz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın, e- Devlet'ten yaptıkları başvuruları onaylandıktan sonra hak sahipliği bulunan vatandaşlarımız PTT'ye gidip faturalarını ibraz ederek destekten yararlanabilecek. Diğer yandan ön ödemeli sayaç kullanan vatandaşlarımızın ise destek miktarı kartlarına yatırılacak."



        Sağlık raporu bulunan kronik hastalara veya hayatlarını cihaza bağlı sürdüren vatandaşlara ek ödeme yapacaklarını belirten Bakan Yanık, "Vatandaşlarımızın başvurusu sırasında hastalığına dair raporunu sisteme işlemesi gerekecek. Hastalarımızın yaşadığı hanelere, belirlediğimiz destek tutarına ek olarak yüzde 5 fazla ödeme yapacağız" dedi.

        Bakan Yanık, "Ödemesini kendi yapamayacak durumdaki engelli ve yaşlıların da bu süreçte mağduriyet yaşamaması için hak sahibi abonenin faturası ve kimliği ibraz edilerek işlemlerin gerçekleştirilmesi için gerekli kolaylığı sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

        Elektronik ortamda alınacak başvuruların Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca detaylı inceleceğinin altını çizen Bakan Yanık, "Yapılacak değerlendirme sonrasında başvurusu kabul edilen vatandaşlarımız destekten yararlanmaya hak kazanacak" diye konuştu.

        ÖDEMELER NE ZAMAN?

        Doğal gaz yardımı ödemelerinin üçer aylık dönemler halinde yılda iki kez (mart ve ekim) gerçekleştirilmesi planlanıyor. -Başvurusu kabul eden vatandaşlar, PTT'ye doğalgaz faturalarını ibraz ederek ödeme alabilecek.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Tarihi rivayet hayat buldu
        Haberler Ekonomi e-Devlet Doğalgaz parası neden yatmadı?📜 Mart 2022 Doğalgaz yardımı ödemeleri ne zaman yatacak? PTT TC Kimlik No'ya göre ödeme tarihi!
            SON DAKİKA