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    • Ekonomi
    • 16.03.2022 13:04
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    • 16.03.2022 13:04
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    3600 ek gösterge 3. toplantı ne zaman?🕐 TARİH BELLİ OLDU! 3600 ek gösterge ne zaman Meclis'e gelecek?

    3600 ek gösterge için ikinci toplantı bugün gerçekleşti. Toplantı sonrası Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Bizim temel yaklaşımımız, sadece dört meslek grubu için 3600 ek gösterge yerine, tüm kamuyu içerisine alan 3600 ek gösterge ve ek göstergelerin düzenlenmesi şeklindedir." açıklamasında bulundu. İkinci toplantı sonrası milyonlarca kişi 3. toplantı tarihi hakkında bilgi hakkında bilgi almak istiyor. Peki, 3600 ek gösterge 3. toplantı ne zaman yapılacak? 3600 ek gösterge ne zaman Meclis'e gelecek? İşte son dakika haberinin detayı...

    takvim.com.tr
    3600 ek gösterge 3. toplantı ne zaman?🕐 TARİH BELLİ OLDU!

    Milyonlarca memur ve memur emeklisi 3600 ek gösterge hakkında yaşanan son dakika gelişmelerine odaklandı. 3600 ek gösterge için ikinci toplantı bugün yapıldı. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında düzenlenen 3600 Ek Gösterge Komisyonu'nun ikinci toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu. Peki, 3600 ek gösterge 2. toplantı ne zaman yapılacak? 3600 ek gösterge ne zaman Meclis'e gelecek? İşte detaylar...

    2. TOPLANTI SONA ERDİ! İŞTE İLK AÇIKLAMA!

    Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Bizim temel yaklaşımımız, sadece dört meslek grubu için 3600 ek gösterge yerine, tüm kamuyu içerisine alan 3600 ek gösterge ve ek göstergelerin düzenlenmesi şeklindedir." dedi.

    Yalçın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında düzenlenen 3600 Ek Gösterge Komisyonu'nun ikinci toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.

    Komisyon toplantısının basına kapalı olarak yaklaşık 1,5 saat sürdüğünü belirten Yalçın, şu bilgileri paylaştı:

    "Toplantıda, ek gösterge düzenlemesinin çerçevesine dair teknik tartışmalar yapıldı. Bizim temel yaklaşımımız sadece dört meslek grubu için 3600 ek gösterge yerine, tüm kamuyu içerisine alan 3600 ek gösterge ve ek göstergelerin düzenlenmesi şeklindedir."

        3. TOPLANTI NE ZAMAN YAPILACAK? TARİH BELLİ OLDU

        Toplantıda, tüm kamu çalışanlarının içerisinde yer aldığı adaletli bir düzenleme konusundaki taleplerini dile getirdiklerini aktaran Yalçın, şunları kaydetti:

        "Kamudaki personel rejimi içerisinde ek gösterge sistematiğini dikkate alarak, tüm kamu çalışanlarının içerisinde kendisini bulacağı bir çerçevede, tazminat yansıtma oranlarını da alarak emekli aylığı ve emekli ikramiyelerine dokunacak şekilde bir memnuniyet üretilmesini kamu tarafıyla paylaştık. Bu anlamda kamu tarafının bir taslak çalışmasının olduğunu gördük. Bu taslak bizimle paylaşılmadı, bunun yerine bizim hizmet bazlı yaklaşımımız alınmak istendi."

        Bundan sonraki süreçte 10 Mayıs'ta üçüncü kez bir araya geleceklerini aktaran Yalçın, "10 Mayıs'a kadar Konfederasyonumuzun mutfağıyla Çalışma Genel Müdürlüğü görüşerek iş belli bir yere kadar taşınacak. Çalışma Genel Müdürlüğü, hizmet kollarımızın başkanlarını ve teknik ekiplerini dinleyerek, herhangi bir boşluk olmaması için süreç yönetimi yapacak." değerlendirmesinde bulundu.
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        Haberler Ekonomi 3600 ek gösterge 3. toplantı ne zaman?🕐 TARİH BELLİ OLDU! 3600 ek gösterge ne zaman Meclis'e gelecek?
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