Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 16.03.2022 11:07
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 16.03.2022 11:07
    ABONE OL

    🚨2. İNDİRİM GELİYOR! 🚘17 MART 1 LT benzin ve motorin kaç TL oldu? İstanbul, Ankara, İzmir indirimli yakıt fiyatları! Shell, BP, PO...

    Benzin ve motorin indiirmli fiyat listesi sabah saatlerinden itibaren merak edilerek araştırılıyor. Geçtiğimiz hafta benzin ve motorin fiyatlarına gelen peş peşe zamların ardından brent petrol fiyatlarında yaşanan düşüşle birlikte indirim haberleri geliyor. 16 Mart'tan itibaren geçerli olmak üzere motorine 0,93 TL, benzin fiyatı içinse 1,76 TL indirim yaşandı. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre 17 Mart'tan itibaren geçerli olmak üzere motorine ve benzine yeniden indirim geleceği ileri sürülüyor. Peki, 1 LT Benzin ve mazot (motorin) kaç TL oldu? Shell, Opet, PO, BP indirimli akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? İstanbul, Ankara, İzmir benzin ve motorin fiyatları!

    takvim.com.tr
    17 MART 1 LT benzin ve motorin kaç TL oldu?

    Brent petrolün fiyatı geçtiğimiz haftalarda zirveye yükselmiş ve bu durum pompa fiyatlarına zam olarak yansımıştı. Son günlerde brent petroldeki düşüşün başlaması ile benzin fiyatlarında da indirim haberleri geldi. Araç sahipleri tarafından son dakika açıklamalar sıkı takibe alındı. Alınan bilgilere göre bu gece yarısından itibaren geçerli olacak bir indirim daha bekleniyor. Peki, 1 LT Benzin ve mazot (motorin) kaç TL oldu? Shell, Opet, PO, BP indirimli akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? İstanbul, Ankara, İzmir benzin ve motorin fiyatları!

    MOTORİN VE BENZİNE YENİ İNDİRİM!

    Edinilen bilgiye göre, benzine 1.76 TL, motorine 93 kuruş pompaya yansıyacak şekilde indirim yapıldı.

    İNDİRİM SONRASI FİYATLAR NE OLDU?

    İndirim sonrası motorinin litre fiyatı İstanbul'da 19.72 TL'ye, Ankara ve İzmir'de 19.81 TL'ye düştü.

    Benzin litre fiyatı ise İstanbul'da 18.72 TL'ye, İzmir ve Ankara'da 18.82 TL'ye indi.

    BİR İNDİRİM DAHA BEKLENİYOR

    Anadolu Ajansı Enerji Muhabiri Murat Temizer'in aktardığına göre, bu geceden (17 Mart) geçerli olmak üzere motorinde 1 lira, benzinde 65 kuruş civarı indirim bekleniyor.

    DÜN DE İNDİRİM GELMİŞTİ!

    Buna göre, motorinde dün gece yarısından geçerli olmak üzere 2.38 liralık indirim gelmişti.

    Gerçekleştirilen 2.38 liralık indirimin ise motorinin litre fiyatında ortalama yüzde 10 oranında bir indirim olduğu belirtildi.

        MOTORİN VE BENZİNDE YENİ İNDİRİM BEKLENTİSİ

        Brent petrolün varil fiyatı bugün yüzde 6 düşüşle 100 dolara gerilerken benzin ve motorinde indirim yapılması bekleniyor. Son 1 yılda kurdaki artış ve eşel mobil sisteminin sona ermesiyle benzinin satış fiyatında yüzde 180'lik artış yaşandı. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz hem vatandaşın hem de bayilerin artan fiyatlara karşı korunmasına yönelik çözümleri masaya yatırmak üzere sektör temsilcileriyle yarın bir araya gelecek. Bu arada EPDK bugün rafinerici ve akaryakıt dağıtıcı lisans sahiplerinin zorunlu petrol stokunun 14-31 Mart arasında yüzde 7, 1-12 Nisan arasında yüzde 6'sının piyasa faaliyetlerine konu edilebilmesine karar verdi. Sektöre son olarak EPDK ile EPGİS arasında yaşanan 'zam' tartışması damga vurmuştu.

        BRENT PETROLÜN VARİL FİYATI 102,22 DOLAR

        Brent petrolün varil fiyatı, uluslararası piyasalarda 102,22 dolardan işlem görüyor.

        Dün 105,71 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 99,91 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.11 itibarıyla kapanışa göre yüzde 2,31 artışla 102,22 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 98,25 dolardan alıcı buldu.

        Dün uluslararası piyasalarda 100 dolar altını test eden Brent petrolün varil fiyatı, Rusya ile Ukrayna arasında ateşkesin sağlanması için sürdürülen müzakerelerin arz endişelerini hafifletmesi ile güne yükselişle başladı.

        Üretici ülkelerin arz artışı sağlayacağına dair beklentilerin güç kazanması da fiyatları destekledi. Japonya Başbakanı Kişida Fumio Birleşik Arap Emirlikleri Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından düzenlediği basın toplantısında petrol üretimine "proaktif katkılar" yapılması çağrısında bulundu.

        Fumio, "Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyesi olarak BAE'den 'proaktif katkı' sunmasını talep ettim. Küresel ham petrol piyasalarının istikrarı için BAE'nin varlığı önemli" dedi. Japon Başbakan, Al Nahyan ile, Rusya-Ukrayna savaşı sonrası ham petrol fiyatlarının istikrara kavuşması için Japonya ve BAE'nin yakın iş birliği yapmasında anlaştıklarını belirtti.

        OPEC ise aylık petrol piyasası raporunda Ukrayna'daki gelişmelerin belirsizlikleri artırdığı gerekçesiyle küresel petrol talebine yönelik öngörüsünü sabit tuttu. Buna göre, küresel petrol talebi bu yıl geçen yıla kıyasla günlük bazda 4 milyon 200 bin varil artarak 100 milyon 900 bin varile ulaşacak.

        Raporda Ukrayna'daki durumun küresel ticaret akışına, ekonomiler üzerindeki enflasyon baskısına ve petrol talebine etkisine dair belirsizliklerin yılın geri kalanında da devam edeceği kaydedildi.

        Bugün 3 yılı aşkın sürenin ardından faiz artırımına hazırlanan ABD Merkez Bankasının (Fed) toplantısından çıkacak kararların da ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değer kazanacağı beklentilerini artırarak, dolar üzerinden belirlenen ham petrol fiyatlarının yükselmesi ve alımların azalmasına neden olacağı algısını güçlendiriyor.

        Çin'de giderek artan günlük vaka sayısının 2020'nin başında salgının en yoğun hissedildiği günlerdeki seviyelerde seyretmesi de fiyatları baskılıyor. Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte, 3 bin 507'si yurt içi kaynaklı, 3 bin 602 Kovid-19 vakası tespit edildi.

        Öte yandan, Amerikan Petrol Enstitüsü öngörüsüne göre, ülkenin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 3 milyon 754 bin varil arttı. Piyasa beklentisi, stokların 1 milyon 867 bin varil azalacağı yönündeydi.

        Stoklardaki yükseliş, ülkede petrol talebinin gerilediği algısını güçlendirerek fiyatların yukarı yönlü hareketini baskıladı.

        ABD Enerji Enformasyon İdaresinin resmi petrol stok verileri ise bugün açıklanacak.

        Brent petrolde teknik olarak 102,57 ile 103,33 dolar aralığının direnç, 100,15 ile 99,70 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Tarihi rivayet hayat buldu
        Haberler Ekonomi 🚨2. İNDİRİM GELİYOR! 🚘17 MART 1 LT benzin ve motorin kaç TL oldu? İstanbul, Ankara, İzmir indirimli yakıt fiyatları! Shell, BP, PO...
            SON DAKİKA