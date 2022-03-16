🚨2. İNDİRİM GELİYOR! 🚘17 MART 1 LT benzin ve motorin kaç TL oldu? İstanbul, Ankara, İzmir indirimli yakıt fiyatları! Shell, BP, PO...

Brent petrolün fiyatı geçtiğimiz haftalarda zirveye yükselmiş ve bu durum pompa fiyatlarına zam olarak yansımıştı. Son günlerde brent petroldeki düşüşün başlaması ile benzin fiyatlarında da indirim haberleri geldi. Araç sahipleri tarafından son dakika açıklamalar sıkı takibe alındı. Alınan bilgilere göre bu gece yarısından itibaren geçerli olacak bir indirim daha bekleniyor. Peki, 1 LT Benzin ve mazot (motorin) kaç TL oldu? Shell, Opet, PO, BP indirimli akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? İstanbul, Ankara, İzmir benzin ve motorin fiyatları!
MOTORİN VE BENZİNE YENİ İNDİRİM!
Edinilen bilgiye göre, benzine 1.76 TL, motorine 93 kuruş pompaya yansıyacak şekilde indirim yapıldı.
İNDİRİM SONRASI FİYATLAR NE OLDU?
İndirim sonrası motorinin litre fiyatı İstanbul'da 19.72 TL'ye, Ankara ve İzmir'de 19.81 TL'ye düştü.
Benzin litre fiyatı ise İstanbul'da 18.72 TL'ye, İzmir ve Ankara'da 18.82 TL'ye indi.
BİR İNDİRİM DAHA BEKLENİYOR
Anadolu Ajansı Enerji Muhabiri Murat Temizer'in aktardığına göre, bu geceden (17 Mart) geçerli olmak üzere motorinde 1 lira, benzinde 65 kuruş civarı indirim bekleniyor.
DÜN DE İNDİRİM GELMİŞTİ!
Buna göre, motorinde dün gece yarısından geçerli olmak üzere 2.38 liralık indirim gelmişti.
Gerçekleştirilen 2.38 liralık indirimin ise motorinin litre fiyatında ortalama yüzde 10 oranında bir indirim olduğu belirtildi.