Ramazan pidesi ne kadar 2022? Yumurtalı ve sade Ramazan pidesi kaç TL oldu? Ramazan pidesi fiyatları 2022 kaç liradan satılıyor? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Müslüman alemi iftar sofralarının lezzeti Ramazan pidesinin 2022 yılında ne kadardan alıcı bulacağını merak ediyordu ve İstanbul Fırıncılar Odası'ndan açıklama geldi. İşte yanıtı...
İSTANBUL RAMAZAN PİDESİ 2022 FİYATLARI NE KADAR?
İstanbul Fırıncılar Odası'ndan yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da 330 gram sade pide 6 liradan, yine aynı gramajlı yumurtalı ve susamlı pide ise 7.5 TL liradan, 415 gram susamlı yumurtalı pide ise 9 liradan satılacak.
RAMAZAN AYI NE ZAMAN İDRAK EDİLECEK?
Ramazan ayı 2 Nisan 2022 tarihinde başlayacak. İlk oruç 2 Nisan Cumartesi günü tutulacak. Ramazan Bayramı 2 Mayıs Pazartesi, 3 Mayıs Salı, 4 Mayıs Çarşamba günleri kutlanacak.
EVDE PRATİK VE LEZZETLİ RAMAZAN PİDESİ YAPILIŞI
Malzemeler
Ramazan Pidesi Hamuru için;
5 su bardağı un
2,5 su bardağı ılık su
Yarım paket yaş maya (veya 1 paket instant maya)
1,5 tatlı kaşığı tuz
1 tatlı kaşığı şeker
Sos için;
1 yemek kaşığı yoğurt
1 yumurta sarısı
Üzeri için;
Susam