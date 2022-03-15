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    • Ekonomi
    • 15.03.2022 13:58
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    • 15.03.2022 13:58
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    Ramazan pidesi ne kadar 2022? Yumurtalı ve sade Ramazan pidesi kaç TL oldu? Ramazan pidesi fiyatları 2022 kaç liradan satılıyor?

    Tüm illerden vatandaşlar tarafından Ramazan pidesi ne kadar 2022 sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılır oldu. 11 ayın sultanı Ramazan için geri sayım başladı ve vazgeçilmez lezzetlerden biri olan iftar sofralarının baş tacı Ramazan pidesi fiyatının bu yıl ne kadar olarak belirlendiği merak konusu oldu. İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin'den konuya dair açıklama geldi. Peki Yumurtalı ve sade Ramazan pidesi kaç TL oldu? Ramazan pidesi fiyatları 2022 kaç liradan satılıyor?

    takvim.com.tr
    Ramazan pidesi ne kadar 2022?

    Ramazan pidesi ne kadar 2022? Yumurtalı ve sade Ramazan pidesi kaç TL oldu? Ramazan pidesi fiyatları 2022 kaç liradan satılıyor? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Müslüman alemi iftar sofralarının lezzeti Ramazan pidesinin 2022 yılında ne kadardan alıcı bulacağını merak ediyordu ve İstanbul Fırıncılar Odası'ndan açıklama geldi. İşte yanıtı...

    İSTANBUL RAMAZAN PİDESİ 2022 FİYATLARI NE KADAR?

    İstanbul Fırıncılar Odası'ndan yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da 330 gram sade pide 6 liradan, yine aynı gramajlı yumurtalı ve susamlı pide ise 7.5 TL liradan, 415 gram susamlı yumurtalı pide ise 9 liradan satılacak.

    RAMAZAN AYI NE ZAMAN İDRAK EDİLECEK?

    Ramazan ayı 2 Nisan 2022 tarihinde başlayacak. İlk oruç 2 Nisan Cumartesi günü tutulacak. Ramazan Bayramı 2 Mayıs Pazartesi, 3 Mayıs Salı, 4 Mayıs Çarşamba günleri kutlanacak.

    EVDE PRATİK VE LEZZETLİ RAMAZAN PİDESİ YAPILIŞI

    Malzemeler
    Ramazan Pidesi Hamuru için;

    5 su bardağı un
    2,5 su bardağı ılık su
    Yarım paket yaş maya (veya 1 paket instant maya)
    1,5 tatlı kaşığı tuz
    1 tatlı kaşığı şeker
    Sos için;

    1 yemek kaşığı yoğurt
    1 yumurta sarısı
    Üzeri için;

    Susam

        Yapılışı:

        İlk olarak Ramazan pidesi hamuru için uygun bir kase içerisine ufaladığımız yaş mayamızın üzerine şeker ve suyumuzdan 1 su bardağı kadarını ekleyerek karıştıralım ve mayamızın erimesini sağlayalım.
        Daha sonra yoğurma kabımıza un ve tuzu alarak karıştıralım ve ortasını çukurlaştıralım.
        Oluşturduğumuz çukurun içerisine hazırladığımız mayayı ekleyelim, üzerine toplamda 2,5 su bardağı su olacak şekilde geriye kalan suyumuzu ekleyerek hamurumuzu elimizle yoğurmaya başlayalım.
        Elde ettiğimiz hamur yumuşak kıvamda bir hamur olacağı için toparlarken ara ara elimizi ıslatalım.
        Hamurumuz toparlandıktan sonra taşmadan mayalanması için üzerini streçleyelim ve temiz bir bez örterek yaklaşık 40 dakika mayalanmaya bırakalım.
        Mayası gelen hamurumuzun üzeri açalım, un serptiğimiz tezgaha alıp havasını almak için tekrar yoğuralım.
        Toparladığımız hamuru bir bıçak yardımı ile 2 eşit parçaya keselim ve beze haline getirelim.
        Sonrasında bezelerimizi pişirme kağıdı serdiğimiz fırın tepsisine alalım. Burada kullandığımız pişirme kağıtları hamurlarımızın tepsiye yapışmamasını sağlayacak.

        Hamurların üzerini tekrardan streçleyerek 20-25 dakika kadar daha mayalanmaya bırakalım.
        Bu sırada bizde sosumuzu hazırlayalım. Bunun için yoğurdu bir kaseye alalım, üzerine yumurta sarısını ilave ederek güzelce çırpalım.
        Mayası gelen hamurlarımızdan bir tanesinin üzerini açalım, elimizle hafif hafif bastıralım.
        Daha sonra hazırladığımız sosumuzun yarısını hamurumuzun üzerine alarak elimizle bastırarak açmaya başlayalım. Her yerine eşit bastırarak hamurumuzu tepsi genişliğinde, pide formuna getirelim. Pişerken kabaracağı için hamurumuzu mümkün olduğunca inceltelim. Özellikle orta kısmına güzelce bastıralım.
        Yeterince genişlettiğimiz hamurumuzun ilk önce kenarlarına parmak ucu ile bastıralım, daha sonra orta kısmına çizgi çizgi bastıralım. Pişerken pidemizin şeklinin bozulmaması için bastırdığımız yerlerin defalarca üzerinden geçelim.
        Son olarak pidemizin üzerine susam serpelim. Dilerseniz pidelerinizi susamsız da yapabilirsiniz.
        Son elimizle şeklini belirginleştirelim ve pidemizi önceden ısıttığımız 230°C fırında üzeri güzelce kızarana kadar pişirelim.
        Pidelerimizin yumuşacık olması için önceden fırınımıza ısıya dayanıklı bir kap içerisinde su yerleştirelim.
        Diğer pide hamurumuza da aynı işlemleri uygulayarak üzeri kızarana kadar pişirelim.
        Fırından aldığımız pidelerimizi fırın telinin üzerinde temiz bir bez arasına koyalım. Bu sayede pidelerimizin altı buhar yapmayacaktır.
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        Haberler Ekonomi Ramazan pidesi ne kadar 2022? Yumurtalı ve sade Ramazan pidesi kaç TL oldu? Ramazan pidesi fiyatları 2022 kaç liradan satılıyor?
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