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    • Ekonomi
    • 15.03.2022 13:23
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    • 15.03.2022 13:23
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    Gram altın, çeyrek altın, ons altın yükselir mi, düşer mi? Altın neden düşüyor? 📌15 Mart 2022 İslam Memiş altın yorumları son dakika!

    📌Altın fiyatlarında son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Altında artışlar yaşanmaya başlandı. Aylar sonra zirveye çıkan altın fiyatları Rusya - Ukrayna savaşı ardından kararsız bir seyirde ilerliyor. Yatırımcılar Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimi yakından takip ediyor, fiyatlardaki etkileri anbean denetim ediliyor. Peki, altın neden düşüyor? Tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatları neden düştü? İşte eksper yorumları... Altın fiyatları 15 Mart 2022 Salı gününe düşüşle başladı. Saat 13:30 itibariyle gram altın 917 TL civarında satılıyor.

    takvim.com.tr
    📌Altın fiyatları neden yükseliyor? Alınmalı mı, satılmalı mı?

    📌Altın fiyatlarında Pazartesi gecesi itibariyle altın tarafında bir hareket görülüyor. Durum bu tür olunca altın yatırımı olanlar fiyatların neden düştüğüne dair eksperler tarafından oluşturulan yorumları okuyor. Peki, altın neden düşüyor? Tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatları neden düştü? İşte eksper yorumları...

    CANLI ALTIN GRAFİĞİ!

    👉GRAM ALTIN 1.450 TL OLABİLİR! ALTIN FİYATLARI YÜKSELMEYE DEVAM EDECEK Mİ? ALMALI MI SATMALI MI?

    Piyasa uzmanı İslam Memiş altın fiyatlarıyla alakalı değerlendirmelerde bulundu: Emtialar harp ortamını sever. Altın ve gümüş gibi yatırım araçları enflasyonun ve jeopolitik risklerin arttığı dönemlerde yıldızı parlar. Bunu herkes bilir. Fakat soru şu:

    Altın fiyatlarında son dakika gelişmesi Altın fiyatları uçuşa geçti eşik aşıldı Altında şok eden ön görü Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...
    "Şuan gerçek bir harp mı, manipülasyon pazarı mı var?" Yüzde 90 amacıyla bu bozukluğun yanıtı "SAVAŞ" var. Benim yanıtım da "MANİPÜLASYON" var.

    Ons altın nasıl olur da 2000 doları geçemez!

    Dünyada enflasyon rakamları ve harp patlak vermişken ons altın nasıl olurda 2.000 dolar civarını yukarıya yönlü kıramaz?

    11. günde fiyatların nasıl manipüle edildiği açıkça ortada değil mi? Normal şartlarda en az 2.300 dolar ons'un olması gerekmez mi? Onu da kısa vade amacıyla baskılıyorlar.- Geçen sene "Geçici enflasyon söylemi yalanı" ile nasıl baskılamışlarsa aynı baskılanma. Eğer gene 1.880 dolar ya da daha aşağı fiyatı çekerlerse işte o vakit manipülasyon gerçekleştirdikleri meydana çıkacaktır.

    Öyle bir yükseliş olacak ki, fazlası insan fiziki olarak alamayacak

    - Altın ve gümüş gibi emtialar gerçek bir paradır. Altın ve gümüş her vakitte gibi değer artışını sürdürecektir. Hatta bu manipülasyondan sonra öyle bir yükseliş olacak ki, fazlası insan fiziki olarak alamayacak. Çoğu insanın o kadar kazancı olmayacak.

    Gram altın amacıyla 1450 lira öngörümde tereddüdüm yok

    Yıllık öngörüm olan ons altında 2.150 dolar, gram altında 1.450 lira ons gümüşte 40 dolar gram gümüşte 20 lira seviyelerinde bir terettüm yok. Fakat manipülasyonun geçmesi gerek.

    Önce kripto paraları parlatacaklar sonra...

    Önce kriptoların yıldızını parlatacaklar. Önce kripto paraları dipten toplayacaklar. Önce pariteleri dipten toplayacaklar.

    20Altın fiyatlarında son dakika gelişmesi Altın fiyatları uçuşa geçti eşik aşıldı Altında şok eden ön görü Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...
    Toplamaları amacıyla bugün yüksek bir yerden altın ve gümüşü satmaları lazım. Geçen sene "Geçici enflasyon yalanına inanmayıp altınını satmayanlar kazandı"... Bu sene "Savaş manipülasyonu gören dip seviyelerde olan pariteleri ve kripto paraları toplayan kazanır"

    Bugünler 2 hafta sonra unutulur!

    Bu günler 2 hafta sonra unutulur. Ben gene altın, gümüş, kripto para ve pariteler üstünde oynanan oyunlar ile neler olduğunu hatırlatırım. Bugün bir şeye yatırım yapacaksınız, en çok değer kazanmışı en çok değer kaybeden ile takas yapın. Bu prosedürü de parite ile yapın. Yapın ki HANİCİLER gibi açıkta kalmayın!...

        👉14 MART GRAM ALTIN NE KADAR? CANLI ALTIN FİYATLARI!

        Gram altın alış fiyatı: 953,23 TL

        Gram altın satış fiyatı: 953,44 TL

        👉ÇEYREK ALTIN BUGÜN NE KADAR OLDU, KAÇ TL?

        Çeyrek altın alış fiyatı: 1.546,00 TL

        Çeyrek altın satış fiyatı: 1.569,00 TL

        👉ALTIN (ONS) BUGÜN NE KADAR OLDU?

        Altın ONS alış fiyatı: 1.985,83 Dolar

        Altın ONS satış fiyatı: 1.986,28 Dolar

        👉CUMHURİYET ALTINI FİYATI BUGÜN NE KADAR OLDU, KAÇ TL?

        Cumhuriyet altını alış fiyatı: 6 bin 171,00 TL

        Cumhuriyet altını satış fiyatı: 6 bin 255,00 TL

        👉22 AYAR BİLEZİK BUGÜN NE KADAR OLDU, KAÇ TL?

        22 ayar bilezik alış fiyatı: 864,85 TL

        22 ayar bilezik satış fiyatı: 874,06 TL

        👉YARIM ALTIN BUGÜN NE KADAR OLDU, KAÇ TL?

        Yarım altın alış fiyatı: 3 bin 096,00 TL

        Yarım altın satış fiyatı: 3 bin 140,00 TL

        Not: Fiyatlar gün içinde değişime uğramaktadır.

        ALTIN FİYATLARINDA DÜŞÜŞ MÜ YAŞANACAK?

        Gram altın fiyatının 960 TL sınırını aşmasının sonrasında tekrardan 1.000 TL barajının aşılıp aşılamayacağı gündeme taşınırken yapmış bulunduğu nokta atış tahminleri ile altın kahini olarak anılan Altın Piyasaları Uzmanı, Analist ve ekonomi yorumcusu İslam Memiş yeni değerlendirmelerde bulundu. Özel bir televizyon kanalının canlı yayınına katılan İslam Memiş son dakika altın yorumu ile "altın fiyatları düşecek mi, yükselişini sürdürür mü?" sorusuna cevap verdi.

        ALTIN DÜŞÜŞTE

        Fed'in aylardır devam eden tartışmalara son verip 40 yılnin zirvesinde seyreden enflasyonla mücadele kapsamında yarınki toplantıda faiz artışına gitmesi bekleniyor. Piyasalarda Fed'in bu yıl 7 kez faiz artırması fiyatlanıyor.

        ABD 10 yıllik hazine tahvillerinin faizi dün 2019'dan beri en yüksek seviyeyi görmesinin sonrasında bugün de yükselişini sürdürüyor.

        Sydney'deki Guardian Gold Australia'dan John Feeney "fiyat hareketleri Fed'in kısa vadeli söylemlerine bağlı olacak. Fakat Fed'in faiz artırdığı gün çok şahin tonda bir söylem olmazsa altında ralli görmek muazzam olmaz" değerlendirmesini yaptı.

        Spot altının ons fiyatı bugün yüzde 0.4 artışla 1,943.09 dolar oldu. Fiyatlar dün yüzde 1.9 düşmüştü. Geçen hafta altın 2,070.44 dolarla Ağustos 2020'den beri en yüksek civara yaklaşmıştı. Bugün gümüş ve platin de düşerken Bloomberg Dolar Spot Endeksi yatay seyretti.

        Paladyum ise dün yüzde 15'lik sert düşüşün sonrasında bugün yükseliş ve düşüş arasında dalgalanıyor.

        NOT: Bilgiler 15 Mart 2022 Pazartesi günü saat 13.23 itibarıyla alınmıştır.

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        Batı ülkelerine İslamofobi tepkisi
        Haberler Ekonomi Gram altın, çeyrek altın, ons altın yükselir mi, düşer mi? Altın neden düşüyor? 📌15 Mart 2022 İslam Memiş altın yorumları son dakika!
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