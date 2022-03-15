📢Fiyatlar 60.000 TL'den başlıyor! Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank İstanbul, Ankara ve İzmir'de kelepir konut satıyor!

Halkbank Kelepir Konut Fiyatları

Halkbank, 2022 senesi itibari ile satılık konut ilanları yayınladı. Bu ilanlardan çok detaylı özelliklere sahip ister apartman dairesi ister müstakil her tipte konut bulunmaktadır. Hem de ilanların tamamı İstanbul, Ankara ve İzmir amacıyla geçerlidir. Kelepir konutların fiyatları 60 bin liradan başlamaktadır. Satış evvel bankalar doğrultusundan müşterilerin konutların gezilmesi ve daha iyi değerlendirilebilmesi amacıyla kesinlikle alakalı bankadan randevu almanız gerekmektedir.

En ucuz daireler 110 metre karelik daireler olup metre kare büyüklüğüne göre fiyatlarda değişmektedir. Bu konut satışlarından yararlanmak istiyorsanız Halkbank'ın resmi internet sitesini ziyaret etmeniz gerekmektedir.