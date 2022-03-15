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    • Ekonomi
    • 15.03.2022 16:19
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    • 15.03.2022 16:19
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    📢Fiyatlar 60.000 TL'den başlıyor! Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank İstanbul, Ankara ve İzmir'de kelepir konut satıyor!

    Ev sahibi olmak isteyenler amacıyla harika bir fırsat! ! Vakıfbank, Ziraat, Halkbank’tan kelepir fiyatlara konut alabilirsiniz. Genellikle Ankara, İstanbul ve İzmir’de avantajlı fiyatlarla konut sahibi olmanız mümkün! Ev sahibi olmak isteyen kişiler kelepir konutlara yönelmektedir. Fakat fazlası kimse ucuz bir bütçeyle konut sahibi olmaktan biraz kuşku duymaktadır. Yatırım ve gereksinimler içerisinde basit yol olarak tercih edilen icralık evler, ihale yolu ile satışa çıkılmaktadır.

    takvim.com.tr
    Fiyatlar 60.000 TL’den başlıyor! Kelepir konutlar!

    Gayrimenkul hizmetlerinde her gün emlak fiyatları artmaktadır. Durum bu tür olunca ev alabilmek isteyen vatandaşlar zor halde kalabilmektadırlar. Fakat ülkemizin nüfus yoğunluğu bakımından yüksek olan illerimizde kelepir konut satışları yapılmaktadır. Bu iller ise İstanbul, Ankara ve İzmir'dir. Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat bankaları doğrultusundan yapılan bu ev satışları olabildiğince düşük ücretlerle gerçekleştirilmektedir. Fiyatlar 60 bin Türk lirasından başlamakta olup kiradan kurtulmak isteyen ya da kendi evine sahip olmayan isteyen vatandaşlar amacıyla büyük bir fırsat sunulmaktadır.

    Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank Neden Kelepir Konut Satıyor?

    Ev sahibi olmak isteyen kişiler kelepir konutlara yönelmektedir. Fakat fazlası kimse ucuz bir bütçeyle konut sahibi olmaktan biraz kuşku duymaktadır. Fakat kuşku ya da endişe duyulacak bir konu yoktur. Bu işlemler tamamıyla meşru olup bankaların müşterilerine sunmuş olduğu bir teminattır. Durum bu tür olunca vatandaşlar bu bankalardan kredi çekebilir ve kredilerini geri ödeyene kadar bu konutları teminat olarak gösterebilirler.


    Görüldüğü gibi kefil ya da teminat gösterecek mal zenginliği olmayan vatandaşlar bu konutlardan yararlanarak bankalardan basitçe kredi çekebilirler. Aynı vakitte bu teknik ile bankalar konut satışı yapıp hem konut sahibi olurken hem de kredi borcu olup ödeyemeyen kişilerin de borcu kapanmış olur.

        Halkbank Kelepir Konut Fiyatları

        Halkbank, 2022 senesi itibari ile satılık konut ilanları yayınladı. Bu ilanlardan çok detaylı özelliklere sahip ister apartman dairesi ister müstakil her tipte konut bulunmaktadır. Hem de ilanların tamamı İstanbul, Ankara ve İzmir amacıyla geçerlidir. Kelepir konutların fiyatları 60 bin liradan başlamaktadır. Satış evvel bankalar doğrultusundan müşterilerin konutların gezilmesi ve daha iyi değerlendirilebilmesi amacıyla kesinlikle alakalı bankadan randevu almanız gerekmektedir.

        En ucuz daireler 110 metre karelik daireler olup metre kare büyüklüğüne göre fiyatlarda değişmektedir. Bu konut satışlarından yararlanmak istiyorsanız Halkbank'ın resmi internet sitesini ziyaret etmeniz gerekmektedir.

        Bankadan İcralık Ev Alabilmek Amacıyla Birtakım Koşullar Vardır

        Yatırım ve gereksinimler içerisinde basit yol olarak tercih edilen icralık evler, ihale yolu ile satışa çıkılmaktadır.

        Bu satışlar iki aşamada gerçekleşmekte. Öncelikler meydana konuşan fiyattan satılmayıp evde kalınan gayrimenkul, ikinci bir yol olarak %40 gibi düşük bir fiyattan sunulur.

        Bu kademelere gelmek amacıyla birtakım koşullardan geçilmesi gerekir.

        Bunlar;

        • Banka sitesinden bütün satış verilerine bakmak

        • Evin çeşitli iskân verisini detaylandırmak

        • İmar planını incelemek

        • Avukat ile meşru prosedürler ile ilgili bilgi alışverişi gerçekleştirmek

        • Emsal fiyatlarla kıyaslamak

        • Verilen fiyatı ödeyebilecek halde olmak

        • 18 yaşından büyük olmak

        • İcralık ev satışının gazetede yayımlanmış olmasına ilgi etmek

        • Satış tarihi ve saati tespit edilen adreste gecikmeden bulunmak

        • İcradan alınacak olan evin satış bedelinin %20'sini ön ödeme olarak
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        Haberler Ekonomi 📢Fiyatlar 60.000 TL'den başlıyor! Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank İstanbul, Ankara ve İzmir'de kelepir konut satıyor!
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