📢Fiyatlar 60.000 TL'den başlıyor! Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank İstanbul, Ankara ve İzmir'de kelepir konut satıyor!

Gayrimenkul hizmetlerinde her gün emlak fiyatları artmaktadır. Durum bu tür olunca ev alabilmek isteyen vatandaşlar zor halde kalabilmektadırlar. Fakat ülkemizin nüfus yoğunluğu bakımından yüksek olan illerimizde kelepir konut satışları yapılmaktadır. Bu iller ise İstanbul, Ankara ve İzmir'dir. Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat bankaları doğrultusundan yapılan bu ev satışları olabildiğince düşük ücretlerle gerçekleştirilmektedir. Fiyatlar 60 bin Türk lirasından başlamakta olup kiradan kurtulmak isteyen ya da kendi evine sahip olmayan isteyen vatandaşlar amacıyla büyük bir fırsat sunulmaktadır.
Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank Neden Kelepir Konut Satıyor?
Ev sahibi olmak isteyen kişiler kelepir konutlara yönelmektedir. Fakat fazlası kimse ucuz bir bütçeyle konut sahibi olmaktan biraz kuşku duymaktadır. Fakat kuşku ya da endişe duyulacak bir konu yoktur. Bu işlemler tamamıyla meşru olup bankaların müşterilerine sunmuş olduğu bir teminattır. Durum bu tür olunca vatandaşlar bu bankalardan kredi çekebilir ve kredilerini geri ödeyene kadar bu konutları teminat olarak gösterebilirler.
Görüldüğü gibi kefil ya da teminat gösterecek mal zenginliği olmayan vatandaşlar bu konutlardan yararlanarak bankalardan basitçe kredi çekebilirler. Aynı vakitte bu teknik ile bankalar konut satışı yapıp hem konut sahibi olurken hem de kredi borcu olup ödeyemeyen kişilerin de borcu kapanmış olur.