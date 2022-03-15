Akaryakıt sektörü temsilcileri bir araya geliyor! Nakit alana ucuz benzin tarifesi bekleniyor

Rusya-Ukrayna savaşının enerji maliyetleri üzerinde yarattığı baskı nedeniyle artan akaryakıt fiyatlarına çözüm üretmek için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) öncülüğünde sektörün bileşenleri yarın bir araya geliyor. Vatandaşın ve akaryakıt bayilerinin artan fiyatlar karşısında korunmasına yönelik çözüm önerileri masaya yatırılacak. Kredi kartı komisyonlarından şikayet eden akaryakıt bayilerinin, nakit ve kart ile satışlar için farklı fiyat uygulanması önerisini gündeme getireceği öğrenildi. Bu formül kabul edilirse, nakitle yakıt alımı daha ucuz yapılabilecek.



DEPOYA 66.6 MİLYARLIK DESTEK

Hükümet, akaryakıtta fiyat baskısını azaltmak, sektördeki mağduriyeti önlemek için tüm imkanları seferber ediyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bir soru önergesini yanıtlarken, sağlanan desteklere ilişkin şu bilgileri verdi: "Petrol fiyatlarındaki oynaklığın enflasyon, vatandaş üzerindeki etkisini sınırlayan 'eşel mobil sistemi' ile benzin, motorin ve LPG ürünlerinde maktu ÖTV tutarlarında indirim yapılarak fiyat artışlarının nihai tüketiciyi etkilememesi hedeflendi. Ekim ayından 25 Aralık 2021'e kadar motorin, benzin ve LPG'nin ÖTV tutarları sıfır olarak uygulandı. Geçen yıl toplam 66.6 milyar ÖTV, KDV gelirinden vazgeçildi."

Hazal ATEŞ



ALTIN HESAPLARI TL'YE ÇEVRİLECEK

Yastık altı birikimlerin sisteme kazandırılması için yol haritası belirlendi. Altın hesapları dönüşüm fiyatı üzerinden TL'ye çevrilecek. 3, 6 ay veya 1 yıl vadeli hesap açılabilecek.

Yastık altındaki 5 bin ton altının finansal sisteme kazandırılmasına ilişkin esasları belirleyen Merkez Bankası tebliği yayımlandı:

Altın hesabı olanların talep etmesi halinde has altın bakiyesi, dönüşüm fiyatı üzerinden TL'ye çevrilerek 3, 6 ay veya 1 yıl vadeli TL mevduat veya katılma hesabı açılacak.

TL mevduat veya katılma hesabına dönüştürülen altınlar bankalarca dönüşüm fiyatı üzerinden Merkez Bankası'na satılacak.

Mevduat hesabına uygulanacak faiz, 1 hafta vadeli repo ihale faiz oranından az olamayacak.

Merkez Bankası'nca bu hesaplara vade sonunda yenilenme imkanı tanınabilecek.Yenilenen hesap ilk açılışta dönüşümü yapılan altın tutarı ve vade sonu fiyatı üzerinden destekten yararlanmaya devam edecek.

TL mevduat veya katılma hesaplarına Merkez Bankası'nca belirlenecek esaslara göre vade sonunda ilave getiri ödenebilecek.

Hazal ATEŞ



TÜRK 'TURCORN'LAR DEVLERLE YARIŞIYOR

Türk startuplarının ünü başarılarıyla sınırları aşarken, '2023'e kadar 10 Turcorn çıkarma' hedefi doğrultusunda şu ana kadar Türkiye'den 6 girişim adını 'milyar dolarlık değerlemeyi geçen şirketler' arasına yazdırdı. Uluslararası alanda 'unicorn' olarak adlandırılan bu girişimler, sanayi ve teknoloji strateji belgesinde 'Turcorn' olarak yer bulurken; ilk Turcorn 'Peak Games' oldu. ABD'li Zynga'nın Peak Games'i 2020'de 1.8 milyar dolara alması, şirketi 'unicornlar ligi'ne taşıdı. Getir, geçen yıl aldığı yatırımlarla 1 milyar dolarlık değerlemeyi aşarak ikinci Turcorn olarak kayıtlara geçerken; Dream Games Türkiye'de 'en hızlı unicorn' unvanı alan girişim oldu. Hepsiburada Nasdaq borsasında halka arz edilirken; Trendyol da değeri 10 milyar doları geçen girişimler için kullanılan 'decacorn' tanımına sahip ilk Türk teknoloji şirketi olarak dikkati çekti. e-Ticaret sitelerine yönelik satışı artırmaya yarayan araçlar sağlayan Insider, aldığı 121 milyon dolar yatırımla 1 milyar dolar değerlemeyi aşarken, Türkiye'nin yazılım alanındaki ilk 'Turcorn'u olarak öne çıktı. Insider, ürettiği teknolojiyi 28 ülkeye ihraç ediyor.



ALINAN YATIRIM 9 KAT BÜYÜDÜ

Türkiye, geçen yıl 1 milyar doların üzerinde yatırım alanların bulunduğu 'süper lig'e adını yazdırırken; Avrupa'da en çok yatırım çeken 10'uncu ülke oldu. Türkiye'de startupların aldığı yatırımlar 9 kat artarak 1.5 milyar dolara ulaştı.



72 ÜLKEYE YAT VE GEMİ SATTIK

Gemi ve yat, geçen ay 72 ülkeye 70 milyon 467 bin dolarlık ihracat yaparak dış satımını en çok artıran sektör oldu. Şubat 2021'de 14 milyon 436 bin dolar olan gemi ve yat sektörü ihracatı, bu yılın aynı döneminde yüzde 388.1 büyüdü.

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