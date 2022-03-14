Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG -40 derece kar testini başarıyla geçti





AŞÇI ARANIYOR

Ülkemizde aşçılık gençlerin tercih ettiği gözde meslekler arasına girdi. Mezun olur olmaz restoran ve otellerde iş bulma şansları olan aşçılara Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) da fırsat oluşturdu. Bakanlık, merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere KPSS puan sıralaması esas alınmak suretiyle bin 588 aşçı ve aşçı yardımcısı alacak. Başvurular 21 Mart'ta başlayacak. Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı Öğretim Görevlisi Kenan Pala, "Bakanlık 2021'de pansiyonlar için ciddi sayıda aşçı aldı. Şu anda da bin 500'den fazla aşçı ve aşçı yardımcısı alımı var" dedi.



TÜED'DEN EMEKLİLERE FATURA DESTEĞİ ÇAĞRISI

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Başkanı Kazım Ergün, emeklilerin doğalgaz, elektrik ve su faturalarından KDV ve ÖTV alınmaması talebinde bulundu. Emekli aylıklarına seyyanen zam yapılmasını isteyen Ergün, taleplerini şöyle sıraladı: "Emeklilere vergi iadesi karşılığı ödenen yüzde 4-5 ek ödeme, yüzde 10'a yükseltilmeli. Emekli olunan tarihlere bakılmaksızın, prim kazancı ve gün sayıları eşit olanlara, eşit aylık ödenmesi için intibak yapılmalı. Güncelleme katsayısı ve aylık bağlama oranlarında bütün dönemler için tek bir hesaplama yöntemi benimsenmeli."



AKARYAKIT ZİRVESİ

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, artan akaryakıt fiyatlarına çözüm üretmek ve akaryakıt sektörünün sorunlarını dinlemek üzere 16 Mart Çarşamba günü sektör temsilcilerini toplantıya çağırdı. Toplantıda vatandaşın ve akaryakıt bayilerinin artan fiyatlar karşısında korunmasına yönelik çözüm önerileri konuşulacak. Ukrayna-Rusya savaşı sonrası küresel piyasalarda artan petrol fiyatları sebebiyle akaryakıta üst üste zamlar gelirken, bu kez pazartesi gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinde 2 lira 38 kuruş indirim gerçekleşmesi bekleniyor. Böylece motorin fiyatları 20 liranın altına gerilemiş olacak. Hafta içerisinde yine benzinde de indirim beklentisi olduğu ama henüz rakamın netleşmediği ifade edildi. Barış ŞİMŞEK



MALİYE'DEN EV SATANLARA REHBER

Hazine ve Maliye Bakanlığı, evini, arsasını, dükkanını 5 yıl içerisinde elden çıkaranların hangi durumlarda vergi ödemesi gerektiğini tek tek anlattı. Maliye ayrıca, evini 5 yıldan önce satan 110 bin vatandaşa mesaj gönderdi. Gayrimenkullerin elden çıkarılmasından doğan değer artışı kazancının, 2021 yılı için 19 bin, 2022 yılı için de 25 bin lirası gelir vergisinden istisna bulunuyor. Satın aldığı evi 5 yıldan önce satanların istisna tutarının üzerinde kazanç elde etmesi durumunda değer artış kazancı vergisi ödemesi gerekiyor. Değer artışı kazancı elde eden mükelleflerin, gelirlerini elde edildiği yılı izleyen Mart ayında beyan etmeleri gerekiyor. Vergi de Mart ve Temmuz ayında olmak üzere iki taksitte ödenebiliyor. Miras bağışla kalan gayrimenkuller ise kaça satılırsa satılsın değer artış kazancı kapsamında vergiye tabi tutulmuyor. Hazal ATEŞ



TARIMSAL DESTEKLER SADELEŞTİRİLECEK

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, çiftçiyi ve tarım teşkilatlarını yoran desteklerin çeşitliliğine ilişkin sadeleştirme çalışması yapılacağını söyledi. Konya'da bazı temaslarda bulunan Bakan Kirişci, şu bilgileri verdi: "Çiftçiyi de tarım teşkilatlarımızı da yoran, desteklerin çokluğu ve çeşitliliği, hiç kimsenin de sayamadığı bir boyuta gelmiş olması... Bunlarda bir sadeleştirme yapacağız. Üreticimizi bu yeni dönemde cesaretlendireceğiz. Daha fazla üretmesini isteyeceğiz. 'Sen üret yeter' diyeceğiz. 'Biz senin alın ve akıl terini mutlaka ziyadesiyle karşılayacağız.' Böyle bir dönemi inşallah birlikte yaşayacağız."

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