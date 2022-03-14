Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG -40 derece kar testini başarıyla geçti

Seri üretime hazırlanan Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG, bir testi daha başarıyla geçti. Ülkemizin büyük bölümünde kar yağışları etkili olurken, TOGG da kendini karlar arasında gösterdi. Yerli otomobil karlı yollarda test edildi. TOGG'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Dünyanın önde gelen akredite test merkezlerinde, -40 dereceye varan zorlu parkur koşullarında, içimizi ısıtan başarılı sonuçlar elde etmeye devam ediyoruz" denildi. TOGG'un tescilini aldığı 'USE-CASE Mobility' etiketiyle paylaşılan görsellerde kamuflajlı SUV model aracın karla kaplı yollarda olduğu görüldü.Bu arada TOGG, uluslararası tanıtımının yapıldığı ABD'nin ardından Ankara'da sahneye çıkıyor. TOGG, 30-31 Mart'ta Ankara'da gerçekleştirilecek 'Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi ve Fuarı'nda yer alacak. Fuarda, TOGG stant açacak.
YAPAY ZEKA DESTEKLİ GÜVENLİK
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 18 Mart'ta açılacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün güvenliğinin yapay zeka desteğiyle sağlanacağını belirterek, "Uyarı mesajlarının gösterimi yapay zeka destekli trafik yönetim sistemiyle otomatik gerçekleştirilecek" dedi. Köprü üzerinde konumlandırılan 98 termal özellikli olay algılama kamerası, 8'i köprü kulelerinde bulunan 39 yüksek çözünürlüklü hareketli kamera ve otoyol kavşak bölgelerine konumlandırılan 62 olay algılama kamerasıyla trafik seyrinin 7 gün 24 saat kesintisiz sevk ve idare edilebileceğine dikkati çeken Karaismailoğlu, "Türkiye'de ilk, dünyada ise sayılı projelerde kullanılan LED Otoyol Aydınlatma Sistemi ile Sodyum Bazlı Standart Aydınlatma Sistemi'ne kıyasla yılda 3 milyon 529 bin kilovatsaat enerji tasarrufu sağlanırken, 300 ton karbondioksit salınımının önüne geçilecek" diye konuştu.
SON TEKNOLOJİ ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ'NDE
Rüzgar şiddeti tehlikeli seviyede artarsa, sürücülerin hızlarını düşürmesi yönünde uyarı mesajlarının gösterimi yapay zeka destekli sistemle otomatik gerçekleştirilecek.