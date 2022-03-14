BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM GELDİ Mİ, NE KADAR? Son dakika Opet, PO, BP indirimi! 15 Mart İstanbul, Ankara Benzin akaryakıt fiyat listesi...

Benzin ve motorin fiyatları düşecek! Bilindiği üzere geçtiğimiz hafta benzine gelen 7 kez zam gelmişti. 7. zam ise petrol fiyatlarındaki gerileme nedeniyle iptal edilmişti. Brent petrol fiyatları 17 dolardan 110 dolara kadar düştü. Dünya genelinde petrol fiyatlarındaki gerilemenin benzin ile motorin fiyatlarına da yansıması bekleniyor. Peki benzin ve motorine indirim geldi mi, ne kadar? Son dakika Opet, PO, BP İstanbul, Ankara Benzin güncel akaryakıt fiyat listesi...