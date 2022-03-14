📣5000 TL, 6000 TL, 7000 TL maaş alan işçi, memur en fazla ne kadar kredi çekerek ev alabilir?

5000 TL, 6000 TL, 7000 TL Kazanan Biri İçin Ev Kredisi Ne Kadar?

Bankaların mevzuat uygulamalarında yer alan maaşın %70 kadar kredi onayı herkes amacıyla geçerli olmaktadır. İşçi ve memurlar amacıyla inisiyatif kullanan bankalar 5000 TL, 6000 TL, 7000 TL maaşa makul miktarlar uygulayarak, vatandaşları ev sahibi yapmaktadır. Güncel faiz miktarları ile 120 ay vadeli şekilde kredi çekerek ödemeler yapılabilir. Buda bütçenize makul bir şekilde kredi çekebilmenizi olası kılmaktadır.

5000 TL maaş alan bir işçi ya da memur, maaşının %70'lik seviyesi kadar aylık kredi taksiti ödeyebilmektedir. Bu da aylık olarak 3.500 TL yapmaktadır. Güncel faiz miktarları ile toplam kredi miktarı 5000 TL kazanan biri amacıyla ortalama olarak banka kredisi 190 bin TL ile 220 bin TL arasında değişmektedir. Bu sayede kişilerin makul kredi miktarları ile ev sahibi olması da basit olmaktadır.