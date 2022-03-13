🏠TOKİ Sancaktepe 420 konut başvurusu ne zaman? Resmen duyuruldu: 2+1 3+1 daireler yüzde 30 peşinat ve 120 ay vade ile satılıyor!

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) 2022 yılında yurtdışında yaşayan Türk vatandaşları ev sahibi yapacak. Senelerdir dar gelirli vatandaşları kira öder gibi ev sahibi yapan TOKİ bu kez Sancaktepe'de proje başlattıklarını duyurdu. Duyuruya göre yurtdışında yaşayan Türk vatandaşların ev sahibi olması için Sancaktepe'de 420 konutluk projeyi hayata geçiriliyor. Başvurunun detaylarını da TOKİ Başkanı Ömer Bulut tek tek açıkladı. Peki TOKİ Sancaktepe başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? 2022 TOKİ Sancaktepe ev fiyatları nasıl, belli oldu mu?Ü
TOKİ SANCAKTEPE 420 KONUT PROJESİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?
TOKİ Başkanı Ömer Bulut konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarımızın ev sahibi olması için İstanbul Sancaktepe'de 2+1 ve 3+1 nitelikli 420 konutluk projeyi hayata geçiriyoruz. Projemize başvurular 21 Mart-18 Mayıs 2022 tarihleri arasında yapılacak." ifadelerini kullandı.
NASIL BAŞVURU YAPILIR?
Projeden yararlanıp ev sahibi olmak isteyen yurtdışında yaşayan vatandaşlar başvurularını e-Devlet üzerinden yapabilecek.
Projeye başvuruda bulunacak kişilerin öncelikle T.C. vatandaşı olması veya mavi kart sahibi olması gerekiyor.
Başvuruda bulunacak kişilerin yurtdışında süresiz oturum hakkına sahip olması, yurtdışında daimi ikamet ediyor olması ve başvuru tarihi itibarıyla18 yaşını doldurmuş olması gerekiyor.
Ayrıca bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir. Birden fazla başvuru yapılması halinde başvurular geçersiz sayılacaktır.
TOKİ SANCAKTEPE 2+1 , 3+1 KONUT SATIŞI FİYATLARI NE KADAR?
2+1 konutlar konutların ortalama 1. 430.000 olacak, yüzde 30 peşinatla 8.342 lira taksitle 120 aya varan vadelerden, 3+1 konutlar 1.680.000 yüzde 30 peşinatla 9.800 lirada taksitle 120 aya varan vade seçenekleriyle satılacak.
KURA ÇEKİŞ TARİHİ
Başvuruların tamamlanmasından sonra, kura çekilişi 31 Mayıs 2022'de yapılacak. Hak Sahibi Belirleme Kurası TOKİ'nin sosyal medya (FaceBook, Twitter, YouTube ve Instagram) hesaplarından canlı yayınlanacak.