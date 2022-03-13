🔥Sigaraya zam gelecek mi? 13 - 14 Mart 2022 sigara fiyatları güncel listesi: En ucuz sigara hangisi oldu?

Tiryakiler özellikle yapılan son dakika açıklamalarını önemle takip etmeye başladı. Son gelen bilgilere göre, Philip Morris grubuna 2 TL zam yapılacağı iddia edildi. Hangi marka sigaraya ne kadar zam geleceği hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki, 13 Mart 2022 sigara fiyatları güncel listesi nasıl oldu? Sigaraya zam gelecek mi? En ucuz sigara markası hangisi? İşte haberin detayı