🔥Sigaraya zam gelecek mi? 13 - 14 Mart 2022 sigara fiyatları güncel listesi: En ucuz sigara hangisi oldu?

Tiryakiler özellikle yapılan son dakika açıklamalarını önemle takip etmeye başladı. Son gelen bilgilere göre, Philip Morris grubuna 2 TL zam yapılacağı iddia edildi. Hangi marka sigaraya ne kadar zam geleceği hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki, 13 Mart 2022 sigara fiyatları güncel listesi nasıl oldu? Sigaraya zam gelecek mi? En ucuz sigara markası hangisi? İşte haberin detayı
MART 2022 SİGARAYA ZAM MI GELDİ?
Mart ayında sigara zammına dair henüz bir açıklama bulunmuyor. Sosyal medyada konuşulanlara göre Philip Morris grubuna 2 TL zam geleceği iddia ediliyor. Marka tarafından resmi açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.
Haberimiz içerisinden mevcut sigara zammı fiyatlarına ulaşabilirsiniz. İşte güncel liste;
PHİLİP MORRİS
Marlboro Edge: 23,00 TL
Marlboro Edge Blue/Sky: 23,00 TL
Marlboro Touch Blue/ Gray/White: 24,00 TL
Marlboro Red/Touch: 25,00 TL
Parliament: 25,50 TL
Parliament Midnight Blue: 24,50 TL
Murattı: 23,00 TL
Murattı Blu: 22,00 TL
Lark: 22,00 TL
Chesterfield: 21,50 TL
L&M: 21,50 TL