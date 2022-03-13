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    • Ekonomi
    • 13.03.2022 08:57
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    • 13.03.2022 08:57
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    🔥Sigaraya zam gelecek mi? 13 - 14 Mart 2022 sigara fiyatları güncel listesi: En ucuz sigara hangisi oldu?

    Sabah saatlerinden itibaren sigara fiyatlarıyla ilgili bazı markalar tarafından zam yapılacağına yönelik haberler sosyal medyada konuşulmaya başlandı. Tiryakiler bu konu hakkında yapılacak açıklamaya odaklandı. Bu doğrultuda sigara fiyatlarıyla ilgili yaşanan son dakika gelişmeleri ve yapılan açıklamalar arama motorları üzerinden sık sık araştırılıyor. Peki, sigaraya zam gelecek mi? En ucuz sigara hangisi? İşte 13 Mart 2022 sigara fiyatları güncel listesi...

    takvim.com.tr
    🔥Sigaraya zam gelecek mi? 13 - 14 Mart 2022 sigara fiyatları güncel listesi: En ucuz sigara hangisi oldu?

    Tiryakiler özellikle yapılan son dakika açıklamalarını önemle takip etmeye başladı. Son gelen bilgilere göre, Philip Morris grubuna 2 TL zam yapılacağı iddia edildi. Hangi marka sigaraya ne kadar zam geleceği hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki, 13 Mart 2022 sigara fiyatları güncel listesi nasıl oldu? Sigaraya zam gelecek mi? En ucuz sigara markası hangisi? İşte haberin detayı

    MART 2022 SİGARAYA ZAM MI GELDİ?

    Mart ayında sigara zammına dair henüz bir açıklama bulunmuyor. Sosyal medyada konuşulanlara göre Philip Morris grubuna 2 TL zam geleceği iddia ediliyor. Marka tarafından resmi açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.

    Haberimiz içerisinden mevcut sigara zammı fiyatlarına ulaşabilirsiniz. İşte güncel liste;

    PHİLİP MORRİS

    Marlboro Edge: 23,00 TL

    Marlboro Edge Blue/Sky: 23,00 TL

    Marlboro Touch Blue/ Gray/White: 24,00 TL

    Marlboro Red/Touch: 25,00 TL

    Parliament: 25,50 TL

    Parliament Midnight Blue: 24,50 TL

    Murattı: 23,00 TL

    Murattı Blu: 22,00 TL

    Lark: 22,00 TL

    Chesterfield: 21,50 TL

    L&M: 21,50 TL

        BAT

        Kent: Dark Blue, Dark Blue Long, Switch: 22,00 TL

        Kent D Range: Blue, Grey, Blue Long, Grey Long: 22,00 TL

        Kent: Blue, Grey, White: 23,00 TL

        Kent Slims: Black, Grey: 25 TL

        Tekel 2000: 21, 50 TL

        Tekel 2001: 21,50 TL

        Viceroy: 22,00 TL

        Pall Mall: 22,00 TL

        Samsun: 22,00 TL

        Maltepe: 22,00 TL

        Rothmans: 21,50 TL

        IMPERİAL TOBACCO

        Davidoff Slims: 25,00 TL

        Davidof: 25,00 TL

        Davidof C Line Blue: 22,00 TL

        Bianca: 23,00 TL

        Polo:21,50 TL

        West: 21,00 TL

        West Grey SL: 22,00 TL

        Imperial Classic Red SL: 22,00 TL

        JTI

        Winston: Slender Dark Blue & Deep Blue: 22 TL

        Winston: Slender: 22 TL

        Winston: Dark Blue & Deep Blue: 22 TL

        Winston: Xsence Black&Gray: 24 TL

        Winston: 23 TL

        Camel Slender: 21,5 TL

        Camel: 22 TL

        LD: 21,5 TL

        Monte Carlo Slender: 21,5 TL

        Monte Carlo: 21,5 TL
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        Haberler Ekonomi 🔥Sigaraya zam gelecek mi? 13 - 14 Mart 2022 sigara fiyatları güncel listesi: En ucuz sigara hangisi oldu?
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