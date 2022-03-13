Mart ayı yeni sigara zamları ne kadar oldu? 📌Muratti, Lark, Kent, Camel, Rothmans, Viceroy, Medley sigara fiyatları 2022 zamlı liste!

Sigara fiyatları günün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. Tiryakiler bu bağlamda sigara ve alkol ürünlerinde herhangi bir fiyat artışının olup olmayacağı konusunda yapılacak açıklamaya odaklandı. Hangi marka sigaraya ne kadar zam geleceği ise akıllarda soru işareti kaldı. Peki, yeni sigara zamları ne kadar oldu? İşte Muratti, Lark, Kent, Rothmans, Viceroy, Medley, Camel sigara fiyatları 2022 zamlı liste