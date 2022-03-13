Mart ayı yeni sigara zamları ne kadar oldu? 📌Muratti, Lark, Kent, Camel, Rothmans, Viceroy, Medley sigara fiyatları 2022 zamlı liste!

Sigara fiyatları günün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. Tiryakiler bu bağlamda sigara ve alkol ürünlerinde herhangi bir fiyat artışının olup olmayacağı konusunda yapılacak açıklamaya odaklandı. Hangi marka sigaraya ne kadar zam geleceği ise akıllarda soru işareti kaldı. Peki, yeni sigara zamları ne kadar oldu? İşte Muratti, Lark, Kent, Rothmans, Viceroy, Medley, Camel sigara fiyatları 2022 zamlı liste
MART 2022 SİGARAYA ZAM MI GELDİ?
Philip Morris grubuna 2 TL zam geleceği iddia ediliyor. Marka tarafından resmi açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.
Haberimiz içerisinden mevcut sigara zammı fiyatlarına ulaşabilirsiniz. İşte güncel liste;
PHİLİP MORRİS
Marlboro Edge: 23,00 TL
Marlboro Edge Blue/Sky: 23,00 TL
Marlboro Touch Blue/ Gray/White: 24,00 TL
Marlboro Red/Touch: 25,00 TL
Parliament: 25,50 TL
Parliament Midnight Blue: 24,50 TL
Murattı: 23,00 TL
Murattı Blu: 22,00 TL
Lark: 22,00 TL
Chesterfield: 21,50 TL
L&M: 21,50 TL