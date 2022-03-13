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    • Ekonomi
    • 13.03.2022 12:00
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    • 13.03.2022 12:00
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    📌İslam Memiş 13 Mart 2022 altın yorumları son dakika! Gram altın, çeyrek altın yükselir mi, düşer mi? Altın neden yükseliyor?

    📌Altın fiyatlarında son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Altında artışlar yaşanmaya başlandı. Aylar sonra zirveye çıkan altın fiyatları Rusya - Ukrayna savaşı ardından kararsız bir seyirde ilerliyor. Yatırımcılar Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimi yakından takip ediyor, fiyatlardaki etkileri anbean denetim ediliyor. Peki, altın neden düşüyor? Tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatları neden düştü? İşte eksper yorumları... Altın fiyatları 13 Mart 2022 Pazar gününe düşüşle başladı. Saat 12:00 itibariyle gram altın 941 TL civarında satılıyor.

    takvim.com.tr
    📌Altın fiyatları neden yükseliyor? Alınmalı mı, satılmalı mı?

    📌Altın fiyatlarında Cuma gecesi itibariyle altın tarafında bir hareket görülüyor. Durum bu tür olunca altın yatırımı olanlar fiyatların neden düştüğüne dair eksperler tarafından oluşturulan yorumları okuyor. Peki, altın neden düşüyor? Tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatları neden düştü? İşte eksper yorumları...

    CANLI ALTIN GRAFİĞİ!

    👉GRAM ALTIN 1.450 TL OLABİLİR! ALTIN FİYATLARI YÜKSELMEYE DEVAM EDECEK Mİ? ALMALI MI SATMALI MI?

    Piyasa uzmanı İslam Memiş altın fiyatlarıyla alakalı değerlendirmelerde bulundu: Emtialar harp ortamını sever. Altın ve gümüş gibi yatırım araçları enflasyonun ve jeopolitik risklerin arttığı dönemlerde yıldızı parlar. Bunu herkes bilir. Fakat soru şu:

    Altın fiyatlarında son dakika gelişmesi Altın fiyatları uçuşa geçti eşik aşıldı Altında şok eden ön görü Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...
    "Şuan gerçek bir harp mı, manipülasyon pazarı mı var?" Yüzde 90 amacıyla bu bozukluğun yanıtı "SAVAŞ" var. Benim yanıtım da "MANİPÜLASYON" var.

    Ons altın nasıl olur da 2000 doları geçemez!

    Dünyada enflasyon rakamları ve harp patlak vermişken ons altın nasıl olurda 2.000 dolar civarını yukarıya yönlü kıramaz?

    11. günde fiyatların nasıl manipüle edildiği açıkça ortada değil mi? Normal şartlarda en az 2.300 dolar ons'un olması gerekmez mi? Onu da kısa vade amacıyla baskılıyorlar.- Geçen sene "Geçici enflasyon söylemi yalanı" ile nasıl baskılamışlarsa aynı baskılanma. Eğer gene 1.880 dolar ya da daha aşağı fiyatı çekerlerse işte o vakit manipülasyon gerçekleştirdikleri meydana çıkacaktır.

    Öyle bir yükseliş olacak ki, fazlası insan fiziki olarak alamayacak

    - Altın ve gümüş gibi emtialar gerçek bir paradır. Altın ve gümüş her vakitte gibi değer artışını sürdürecektir. Hatta bu manipülasyondan sonra öyle bir yükseliş olacak ki, fazlası insan fiziki olarak alamayacak. Çoğu insanın o kadar kazancı olmayacak.

    Gram altın amacıyla 1450 lira öngörümde tereddüdüm yok

    Yıllık öngörüm olan ons altında 2.150 dolar, gram altında 1.450 lira ons gümüşte 40 dolar gram gümüşte 20 lira seviyelerinde bir terettüm yok. Fakat manipülasyonun geçmesi gerek.

    Önce kripto paraları parlatacaklar sonra...

    Önce kriptoların yıldızını parlatacaklar. Önce kripto paraları dipten toplayacaklar. Önce pariteleri dipten toplayacaklar.

    20Altın fiyatlarında son dakika gelişmesi Altın fiyatları uçuşa geçti eşik aşıldı Altında şok eden ön görü Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...
    Toplamaları amacıyla bugün yüksek bir yerden altın ve gümüşü satmaları lazım. Geçen sene "Geçici enflasyon yalanına inanmayıp altınını satmayanlar kazandı"... Bu sene "Savaş manipülasyonu gören dip seviyelerde olan pariteleri ve kripto paraları toplayan kazanır"

    Bugünler 2 hafta sonra unutulur!

    Bu günler 2 hafta sonra unutulur. Ben gene altın, gümüş, kripto para ve pariteler üstünde oynanan oyunlar ile neler olduğunu hatırlatırım. Bugün bir şeye yatırım yapacaksınız, en çok değer kazanmışı en çok değer kaybeden ile takas yapın. Bu prosedürü de parite ile yapın. Yapın ki HANİCİLER gibi açıkta kalmayın!...

        👉13 MART GRAM ALTIN NE KADAR? CANLI ALTIN FİYATLARI!

        Gram altın alış fiyatı: 953,23 TL

        Gram altın satış fiyatı: 953,44 TL

        👉ÇEYREK ALTIN BUGÜN NE KADAR OLDU, KAÇ TL?

        Çeyrek altın alış fiyatı: 1.546,00 TL

        Çeyrek altın satış fiyatı: 1.569,00 TL

        👉ALTIN (ONS) BUGÜN NE KADAR OLDU?

        Altın ONS alış fiyatı: 1.985,83 Dolar

        Altın ONS satış fiyatı: 1.986,28 Dolar

        👉CUMHURİYET ALTINI FİYATI BUGÜN NE KADAR OLDU, KAÇ TL?

        Cumhuriyet altını alış fiyatı: 6 bin 171,00 TL

        Cumhuriyet altını satış fiyatı: 6 bin 255,00 TL

        👉22 AYAR BİLEZİK BUGÜN NE KADAR OLDU, KAÇ TL?

        22 ayar bilezik alış fiyatı: 864,85 TL

        22 ayar bilezik satış fiyatı: 874,06 TL

        👉YARIM ALTIN BUGÜN NE KADAR OLDU, KAÇ TL?

        Yarım altın alış fiyatı: 3 bin 096,00 TL

        Yarım altın satış fiyatı: 3 bin 140,00 TL

        Not: Fiyatlar gün içinde değişime uğramaktadır.

        İSLAM MEMİŞ YENİ ALTIN AÇIKLAMALARI

        Altın fiyatları ile ilgili konuşan Altın ve Para Piyasaları Eksperi İslam Memiş altına yatırım yapan şahıslara "2021'de 2022 senesi amacıyla bütün yatırım araçlarının eş güdümlü hareket edeceği ve yarışacağı bir sene olacağını söylemiştik' sözleriyle uyarıda bulundu.

        Sözlerine "Bu da yatırımcıların başını karıştırıyor. Dolar yükseliyor, dış borsalarda satışlar var, partiler diplerde, altın yükseliyor. Ciddi bir belirsizlik var' diyerek devam eden İslam Memiş küresel piyasalar ile ilgili açıklamalarda bulundu.

        Savaş ve pandemi süreci yüzünden dalgalanmalar yaşam sürdüren piyasalar ile ilgili yatırımcıları uyaran İslam Memiş "Euro dolar paritesi 1.09 seviyesinde. Dip civarlara geldi. Yüksekten dolar, euro, altın alan yatırımcılar bir noktada çıkış fırsatı buluyorlar.

        Bu dip seviyeleri test eden paritelerde yüksek bir yerden gümüş, altın, döviz almış yatırımcısına da pariteye geçme yani euro alma, sterlin alabilmek gibi dip seviyelerde olan paritelere geçmek amacıyla bana göre fırsat. Elinizde altın dolar varsa bunu parite gerçekleştirmek amacıyla değerlendirebilirsiniz uyarım önümüzdeki hafta da geçerli olacaktır.' dedi.

        Altın fiyatlarında bu haftaya ilgi çeken İslam Memiş 'Gram altın ise dolar kuru ve ons altındaki yükselişlerle yine yükselişe geçirdi. Altının ons fiyatı ise 1947 dolar seviyesinde. Geçen hafta 1974 dolarla son 18 ayın en yüksek civarını test etmişti. Bu hafta da 1950 dolar ile 13 ayın zirvesini gördü. Önümüzdeki hafta hangi ayın zirvesinde olacağız göreceğiz. Hafiften kademe aşağıya düşüyor.' dedi.

        NOT: Bilgiler 13 Mart 2022 Pazar günü saat 12.00 itibarıyla alınmıştır.

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        Haberler Ekonomi 📌İslam Memiş 13 Mart 2022 altın yorumları son dakika! Gram altın, çeyrek altın yükselir mi, düşer mi? Altın neden yükseliyor?
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