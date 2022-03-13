📌İslam Memiş 13 Mart 2022 altın yorumları son dakika! Gram altın, çeyrek altın yükselir mi, düşer mi? Altın neden yükseliyor?

📌Altın fiyatlarında Cuma gecesi itibariyle altın tarafında bir hareket görülüyor. Durum bu tür olunca altın yatırımı olanlar fiyatların neden düştüğüne dair eksperler tarafından oluşturulan yorumları okuyor. Peki, altın neden düşüyor? Tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatları neden düştü? İşte eksper yorumları...
CANLI ALTIN GRAFİĞİ!
👉GRAM ALTIN 1.450 TL OLABİLİR! ALTIN FİYATLARI YÜKSELMEYE DEVAM EDECEK Mİ? ALMALI MI SATMALI MI?
Piyasa uzmanı İslam Memiş altın fiyatlarıyla alakalı değerlendirmelerde bulundu: Emtialar harp ortamını sever. Altın ve gümüş gibi yatırım araçları enflasyonun ve jeopolitik risklerin arttığı dönemlerde yıldızı parlar. Bunu herkes bilir. Fakat soru şu:
Altın fiyatlarında son dakika gelişmesi Altın fiyatları uçuşa geçti eşik aşıldı Altında şok eden ön görü Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...
"Şuan gerçek bir harp mı, manipülasyon pazarı mı var?" Yüzde 90 amacıyla bu bozukluğun yanıtı "SAVAŞ" var. Benim yanıtım da "MANİPÜLASYON" var.
Ons altın nasıl olur da 2000 doları geçemez!
Dünyada enflasyon rakamları ve harp patlak vermişken ons altın nasıl olurda 2.000 dolar civarını yukarıya yönlü kıramaz?
11. günde fiyatların nasıl manipüle edildiği açıkça ortada değil mi? Normal şartlarda en az 2.300 dolar ons'un olması gerekmez mi? Onu da kısa vade amacıyla baskılıyorlar.- Geçen sene "Geçici enflasyon söylemi yalanı" ile nasıl baskılamışlarsa aynı baskılanma. Eğer gene 1.880 dolar ya da daha aşağı fiyatı çekerlerse işte o vakit manipülasyon gerçekleştirdikleri meydana çıkacaktır.
Öyle bir yükseliş olacak ki, fazlası insan fiziki olarak alamayacak
- Altın ve gümüş gibi emtialar gerçek bir paradır. Altın ve gümüş her vakitte gibi değer artışını sürdürecektir. Hatta bu manipülasyondan sonra öyle bir yükseliş olacak ki, fazlası insan fiziki olarak alamayacak. Çoğu insanın o kadar kazancı olmayacak.
Gram altın amacıyla 1450 lira öngörümde tereddüdüm yok
Yıllık öngörüm olan ons altında 2.150 dolar, gram altında 1.450 lira ons gümüşte 40 dolar gram gümüşte 20 lira seviyelerinde bir terettüm yok. Fakat manipülasyonun geçmesi gerek.
Önce kripto paraları parlatacaklar sonra...
Önce kriptoların yıldızını parlatacaklar. Önce kripto paraları dipten toplayacaklar. Önce pariteleri dipten toplayacaklar.
20Altın fiyatlarında son dakika gelişmesi Altın fiyatları uçuşa geçti eşik aşıldı Altında şok eden ön görü Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...
Toplamaları amacıyla bugün yüksek bir yerden altın ve gümüşü satmaları lazım. Geçen sene "Geçici enflasyon yalanına inanmayıp altınını satmayanlar kazandı"... Bu sene "Savaş manipülasyonu gören dip seviyelerde olan pariteleri ve kripto paraları toplayan kazanır"
Bugünler 2 hafta sonra unutulur!
Bu günler 2 hafta sonra unutulur. Ben gene altın, gümüş, kripto para ve pariteler üstünde oynanan oyunlar ile neler olduğunu hatırlatırım. Bugün bir şeye yatırım yapacaksınız, en çok değer kazanmışı en çok değer kaybeden ile takas yapın. Bu prosedürü de parite ile yapın. Yapın ki HANİCİLER gibi açıkta kalmayın!...