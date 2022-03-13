💥Hangi sigaraya zam geldi? Camel, Kent, LM, Winston, Samsun sigaraya zam var mı? 13 Mart 2022 Philip Morris JTİ sigara yeni fiyat listesi!

Hangi sigaralara zam geldi ? Güncel sigara fiyatları ne kadar? Camel, Kent, LM, Winston sigaraya zam var mı? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Ekonomi gündeminde en çok konuşulan ve dikkat çeken konular arasında 2022 sigara zammı yer alıyor.