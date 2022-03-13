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    • Ekonomi
    • 13.03.2022 11:21
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    • 13.03.2022 11:22
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    ⛽🚘EPGİS 14 MART BENZİNE VE MOTORİNE İNDİRİM! 1 LT Benzin ve mazot (motorin) kaç TL oldu? Shell, Opet, PO, BP ⬇İNDİRİMLİ akaryakıt fiyatları!

    Benzin ve motorine indirim yapılacağı yönünde haberler gelince araç sürücüleri merakla güncel indirimli akaryakıt fiyatlarını araştırmaya başladı. Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle petrol varip fiyatı serbest piyasada 130 doları aştı. Bu noktada benzin ve motorin başta yer almak üzere tüm dünyada akaryakıt fiyatları zirveye çıktı. Petrol fiyatlarının yeniden 110 dolar seviyesine gelmesiyle birlikte benzin ve motorinde indirim beklentisi oluştu. Sektör temsilcilerinden edinilen bilgiye göre hem benzin hem de motorinde indirim yapılması bekleniyor. Peki, 1 LT Benzin ve mazot (motorin) kaç TL oldu? Shell, Opet, PO, BP indirimli akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? İstanbul, Ankara, İzmir benzin ve motorin fiyatları!

    takvim.com.tr
    14 Mart 1 LT Benzin ve mazot motorin kaç TL oldu? Shell, Opet, PO, BP İNDİRİMLİ akaryakıt fiyatları!

    Brent petrolda yaşanan düşüşün hemen ardından gözler güncel akaryakıt fiyatlarına çevrildi. Araç sahipleri, 'Benzin ve motorine indiirm gelecek mi?' sorusunun yanıtını arama motorlarında araştırmaya başladı. Sektör temsilcilerinden konuya ilişkin açıklamalar geldi. Peki,1 LT Benzin ve mazot (motorin) kaç TL oldu? Shell, Opet, PO, BP indirimli akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? İstanbul, Ankara, İzmir benzin ve motorin fiyatları!

    Rusya Ukrayna Savaşı nedeniyle küresel piyasalarda artan petrol fiyatları sebebiyle akaryakıta üst üste gelen zamların ardından bir indirim müjdesi geldi. Sektör temsilcilerinden edinilen bilgiye göre Pazartesi gece yarısından itibaren motorin ve benzin fiyatlarına indirim gelebilir.

    SON DAKİKA HABERİ | BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM BEKLENİYOR

    Rusya Ukrayna krizinde sorunun diplomasi yoluyla çözülmesi için atılan adımlar ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran ve Venezuela'nın petrol arzına katkı sağlayacağı haberleri ile brent petrol 13,5 yılın zirvesi olan 133 dolardan 112 dolara çekildi. Bununla beraber tüm dünyada rekor kıran benzin ve motorin fiyatları için indirim beklentisi oluştu.

        İNDİRİM PAZARTESİ GECE YARISINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

        Üst üste gelen benzin ve motorin zamları sonrası akaryakıtta bu kez indirim bekleniyor. Sektör temsilcilerinden edinilen bilgiye göre pazartesi gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere hem benzin hem de motorinde indirim yapılması bekleniyor.

        Küresel piyasalarda petrol fiyatlarını etkileyecek bir gelişme yaşanmaması durumunda motorin fiyatında 2 lira 38 kuruş indirim gerçekleşmesi bekleniyor.

        MOTORİN FİYATI 20 TL'NİN ALTIN İNECEK

        Yapılacak indirim ile motorin fiyatları 20 liranın altına gerileyecek. Hafta içerisinde benzinde de indirim beklentisi olduğu ama henüz rakamın netleşmediği ifade edildi.
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        Haberler Ekonomi ⛽🚘EPGİS 14 MART BENZİNE VE MOTORİNE İNDİRİM! 1 LT Benzin ve mazot (motorin) kaç TL oldu? Shell, Opet, PO, BP ⬇İNDİRİMLİ akaryakıt fiyatları!
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