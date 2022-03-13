⛽🚘EPGİS 14 MART BENZİNE VE MOTORİNE İNDİRİM! 1 LT Benzin ve mazot (motorin) kaç TL oldu? Shell, Opet, PO, BP ⬇İNDİRİMLİ akaryakıt fiyatları!

Brent petrolda yaşanan düşüşün hemen ardından gözler güncel akaryakıt fiyatlarına çevrildi. Araç sahipleri, 'Benzin ve motorine indiirm gelecek mi?' sorusunun yanıtını arama motorlarında araştırmaya başladı. Sektör temsilcilerinden konuya ilişkin açıklamalar geldi. Peki,1 LT Benzin ve mazot (motorin) kaç TL oldu? Shell, Opet, PO, BP indirimli akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? İstanbul, Ankara, İzmir benzin ve motorin fiyatları!
Rusya Ukrayna Savaşı nedeniyle küresel piyasalarda artan petrol fiyatları sebebiyle akaryakıta üst üste gelen zamların ardından bir indirim müjdesi geldi. Sektör temsilcilerinden edinilen bilgiye göre Pazartesi gece yarısından itibaren motorin ve benzin fiyatlarına indirim gelebilir.
SON DAKİKA HABERİ | BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM BEKLENİYOR
Rusya Ukrayna krizinde sorunun diplomasi yoluyla çözülmesi için atılan adımlar ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran ve Venezuela'nın petrol arzına katkı sağlayacağı haberleri ile brent petrol 13,5 yılın zirvesi olan 133 dolardan 112 dolara çekildi. Bununla beraber tüm dünyada rekor kıran benzin ve motorin fiyatları için indirim beklentisi oluştu.