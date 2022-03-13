📌Doğalgaz yardımı ödemeleri neden yatmadı? 2022 Mart ayı doğal gaz yardımı hangi gün hesaplara yatacak? PTT ÖDEME TARİHİ!

Şubat ayından itibaren başlayan doğalgaz yardımı başvuru işlemini Doğalgaz yardımı ödemelerinin üçer aylık dönemler halinde yılda iki kez (mart ve ekim) gerçekleştirilmesi planlanıyor. Başvuru işlemlerini tamamlayan vatandaşlar, ödemelerin ne zaman yapılacağını araştırıyor. Peki, Doğalgaz yardımı ödemeleri neden yatmadı? 2022 Mart ayı doğal gaz yardımı hangi gün hesaplara yatacak? İşte PTT ÖDEME TARİHİ!
DOĞALGAZ YARDIMI NE ZAMAN YATACAK?
Bakanlıktan yapılan açıklamada, ilk ödemelerin mart ayının ikinci haftasından sonra başlayacağı bildirildi. Net tarih bilgisi geldiğinde haberimize eklenecektir.
DOĞAL GAZ YARDIMI NE KADAR?
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarının kriterlerine uyan 4 milyon hane için verilecek destek tutarı, hane başına yıllık 450 lira ile 1150 lira arasında değişiklik gösterecek. Kronik hastaların ve yaşam destek cihazlarına bağlı hayatını sürdürenlerin bulunduğu haneler için bu rakama yüzde 5 ilave yapılacak.
Doğal gaz ödemeleri, mart ve ekim olmak üzere yılda iki kez gerçekleştirilecek.