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    • Ekonomi
    • 13.03.2022 18:35
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    • 13.03.2022 18:37
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    Camel, Kent, LM, Winston, Samsun sigaraya zam var mı? 13 Mart 2022 Philip Morris JTİ sigara yeni fiyat listesi! 💥Hangi sigaraya zam geldi?

    Hangi sigaralara zam geldi ? Güncel sigara fiyatları ne kadar? Camel, Kent, LM, Winston sigaraya zam var mı? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Ekonomi gündeminde en çok konuşulan ve dikkat çeken konular arasında 2022 sigara zammı yer alıyor.

    takvim.com.tr
    💥Hangi sigaraya zam geldi? 13 Mart 2022 Philip Morris JTİ sigara yeni fiyat listesi!

    Sigaraya zam yapılacak mı sorusunun yanıtı sabah saatlerinden itibaren merak ediliyor. 2022 yılının ilk gününde akıllara gelen sorulardan birisi de sigara fiyatlarına herhangi bir zam yapılıp yapılmayacağı oldu. Tiryakiler sigara markalarının bu ay içinde zam yapıp yapmayacağını merak ediyor. Peki, Ocak 2022 sigaraya zam geldi mi? Sigaraya zam yapılacak mı? Camel, Parliament, Muratti, LM, Winston ne kadar oldu? 2022 Chesterfield, Camel, Marlboro ve Parliament sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte sigara fiyatlarında son durum...

    YENİ SİGARA ZAMLARI NE KADAR OLDU?

    Philip Morris ve BAT grubuna 2 TL zam geldi.

    İşte güncel mevcut sigara fiyatları;

    PHILIP MORRIS

        BAT

        Kent: Dark Blue, Dark Blue Long, Switch: 24,00 TL
        Kent D Range: Blue, Grey, Blue Long, Grey Long: 24,00 TL
        Kent: Blue, Grey, White: 25,00 TL
        Kent Slims: Black, Grey: 27 TL
        Tekel 2000: 23, 50 TL
        Tekel 2001: 23,50 TL
        Viceroy: 24,00 TL
        Pall Mall: 24,00 TL
        Samsun: 24,00 TL
        Maltepe: 24,00 TL
        Rothmans: 23,50 TL

        IMPERIAL TOBACCO

        Davidoff Slims: 25,00 TL
        Davidof: 25,00 TL
        Davidof C Line Blue: 22,00 TL
        Bianca: 23,00 TL
        Polo:21,5
        West: 21,00 TL
        West Grey SL: 22,00 TL
        Imperial Classic Red SL: 22,00 TL

        JTI

        Winston: Slender Dark Blue & Deep Blue: 22 TL
        Winston: Slender: 22 TL
        Winston: Dark Blue & Deep Blue: 22 TL
        Winston: Xsence Black&Gray: 24 TL
        Winston: 23 TL
        Camel Slender: 21,5 TL
        Camel: 22 TL
        LD: 21,5 TL
        Monte Carlo Slender: 21,5 TL
        Monte Carlo: 21,5 TL
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        Haberler Ekonomi Camel, Kent, LM, Winston, Samsun sigaraya zam var mı? 13 Mart 2022 Philip Morris JTİ sigara yeni fiyat listesi! 💥Hangi sigaraya zam geldi?
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