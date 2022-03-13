Camel, Kent, LM, Winston, Samsun sigaraya zam var mı? 13 Mart 2022 Philip Morris JTİ sigara yeni fiyat listesi! 💥Hangi sigaraya zam geldi?

Sigaraya zam yapılacak mı sorusunun yanıtı sabah saatlerinden itibaren merak ediliyor. 2022 yılının ilk gününde akıllara gelen sorulardan birisi de sigara fiyatlarına herhangi bir zam yapılıp yapılmayacağı oldu. Tiryakiler sigara markalarının bu ay içinde zam yapıp yapmayacağını merak ediyor. Peki, Ocak 2022 sigaraya zam geldi mi? Sigaraya zam yapılacak mı? Camel, Parliament, Muratti, LM, Winston ne kadar oldu? 2022 Chesterfield, Camel, Marlboro ve Parliament sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte sigara fiyatlarında son durum...