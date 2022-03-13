14 MART 2022 BAT ZAMLI SİGARA FİYAT LİSTESİ! Kent, Kent Drange, Tekel 2000, Viceroy, Pall Mall, Samsun, Rothmans sigaralar kaç TL oldu?

JTİ VE BAT GRUBUNA ZAM MI GELDİ?

Bugün Philip Morris grubu sigaralara 2 TL zam geldi. Ardından JTİ ve BAT grubu sigara markalarına da 2 TL zam geleceği ileri sürüldü. Sosyal medyada yeni zamlı fiyatlara ilişkin görüntüler paylaşıldı. Henüz net bir açıklama gelmedi. İşte o paylaşımlar;





PHİLİP MORRİS 13 MART ZAMLI FİYATLAR!

Marlboro Edge: 25,00 TL

Marlboro Edge Blue/Sky: 25,00 TL

Marlboro Touch Blue/ Gray/White: 26,00 TL

Marlboro Red/Touch: 27,00 TL

Parliament: 27,50 TL

Parliament Midnight Blue: 26,50 TL

Murattı: 25,00 TL

Murattı Blu: 24,00 TL

Lark: 24,00 TL

Chesterfield: 23,50 TL

L&M: 23,50 TL