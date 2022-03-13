💢13 - 14 MART 2022 JTİ- BAT SİGARA ZAMMI! Winston, Winston Slender, Camel, LD, Monte Carlo güncel sigara fiyatları ne kadar oldu?

Son gelen bilgilere göre, sigara fiyatlarına 2 TL zam yapıldı. Peki, sigara zammı ne zaman uygulanacak? İşte JTİ, Philip Morris, BAT, Turktab 2022 zamlı sigara fiyat listesi!
JTİ VE BAT GRUBUNA ZAM MI GELDİ?
Bugün Philip Morris grubu sigaralara 2 TL zam geldi. Ardından JTİ ve BAT grubu sigara markalarına da 2 TL zam geleceği ileri sürüldü. Sosyal medyada yeni zamlı fiyatlara ilişkin görüntüler paylaşıldı. Henüz net bir açıklama gelmedi. İşte o paylaşımlar;
PHİLİP MORRİS 13 MART ZAMLI FİYATLAR!
Marlboro Edge: 25,00 TL
Marlboro Edge Blue/Sky: 25,00 TL
Marlboro Touch Blue/ Gray/White: 26,00 TL
Marlboro Red/Touch: 27,00 TL
Parliament: 27,50 TL
Parliament Midnight Blue: 26,50 TL
Murattı: 25,00 TL
Murattı Blu: 24,00 TL
Lark: 24,00 TL
Chesterfield: 23,50 TL
L&M: 23,50 TL
JTI
Winston: Slender Dark Blue & Deep Blue: 22 TL
Winston: Slender: 22 TL
Winston: Dark Blue & Deep Blue: 22 TL
Winston: Xsence Black&Gray: 24 TL
Winston: 23 TL
Camel Slender: 21,5 TL
Camel: 22 TL
LD: 21,5 TL
Monte Carlo Slender: 21,5 TL
Monte Carlo: 21,5 TL
BAT
Kent: Dark Blue, Dark Blue Long, Switch: 22,00 TL
Kent D Range: Blue, Grey, Blue Long, Grey Long: 22,00 TL
Kent: Blue, Grey, White: 23,00 TL
Kent Slims: Black, Grey: 25 TL
Tekel 2000: 21, 50 TL
Tekel 2001: 21,50 TL
Viceroy: 22,00 TL
Pall Mall: 22,00 TL
Samsun: 22,00 TL
Maltepe: 22,00 TL
Rothmans: 21,50 TL
IMPERİAL TOBACCO
Davidoff Slims: 25,00 TL
Davidof: 25,00 TL
Davidof C Line Blue: 22,00 TL
Bianca: 23,00 TL
Polo:21,50 TL
West: 21,00 TL
West Grey SL: 22,00 TL
Imperial Classic Red SL: 22,00 TL