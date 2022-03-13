💢13 - 14 MART 2022 JTİ- BAT SİGARA ZAMMI! Winston, Winston Slender, Camel, LD, Monte Carlo güncel sigara fiyatları ne kadar oldu?

JTİ VE BAT GRUBUNA ZAM MI GELDİ?

Bugün Philip Morris grubu sigaralara 2 TL zam geldi. Ardından JTİ ve BAT grubu sigara markalarına da 2 TL zam geleceği ileri sürüldü. Sosyal medyada yeni zamlı fiyatlara ilişkin görüntüler paylaşıldı. Henüz net bir açıklama gelmedi. İşte o paylaşımlar;





PHİLİP MORRİS 13 MART ZAMLI FİYATLAR!

Marlboro Edge: 25,00 TL

Marlboro Edge Blue/Sky: 25,00 TL

Marlboro Touch Blue/ Gray/White: 26,00 TL

Marlboro Red/Touch: 27,00 TL

Parliament: 27,50 TL

Parliament Midnight Blue: 26,50 TL

Murattı: 25,00 TL

Murattı Blu: 24,00 TL

Lark: 24,00 TL

Chesterfield: 23,50 TL

L&M: 23,50 TL

JTI

Winston: Slender Dark Blue & Deep Blue: 22 TL

Winston: Slender: 22 TL

Winston: Dark Blue & Deep Blue: 22 TL

Winston: Xsence Black&Gray: 24 TL

Winston: 23 TL

Camel Slender: 21,5 TL

Camel: 22 TL

LD: 21,5 TL

Monte Carlo Slender: 21,5 TL

Monte Carlo: 21,5 TL

BAT

Kent: Dark Blue, Dark Blue Long, Switch: 22,00 TL

Kent D Range: Blue, Grey, Blue Long, Grey Long: 22,00 TL

Kent: Blue, Grey, White: 23,00 TL

Kent Slims: Black, Grey: 25 TL

Tekel 2000: 21, 50 TL

Tekel 2001: 21,50 TL

Viceroy: 22,00 TL

Pall Mall: 22,00 TL

Samsun: 22,00 TL

Maltepe: 22,00 TL

Rothmans: 21,50 TL

IMPERİAL TOBACCO

Davidoff Slims: 25,00 TL

Davidof: 25,00 TL

Davidof C Line Blue: 22,00 TL

Bianca: 23,00 TL

Polo:21,50 TL

West: 21,00 TL

West Grey SL: 22,00 TL

Imperial Classic Red SL: 22,00 TL