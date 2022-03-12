💥SON DAKİKA: ATA altın ne kadar? ALTIN FİYATLARI 12 MART 2022 GÜNCEL- Gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet altın kaç TL oldu?

KRİPTO PARALAR İÇİN KRİTİK UYARI

Memiş, kripto paralardaki yüzde 8'lik değer artışının nedeninin ABD Devlet Başkanı Biden'ın kripto paralarla ilgili kararları da içeren kararnameyi imzalamaya hazırlanması olduğunu söyledi. Biden tarafından kripto paralarla ilgili kararnamenin şubat ayında imzalanmasının beklendiğini belirten Memiş, bunun Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden dolayı ötelendiğini belirtti. Memiş, kripto para yatırımcılarına şu öneriyi verdi: "Yatırımlarını geniş bant aralığında konumlandırsınlar. Manipülasyon piyasasında yatırımcıların yükseliş ya da düşüş trendine girmemesi gerekiyor. 32 bin ile 52 bin dolar aralığında gelen haber akışlarına göre sert yükselişler ve sert düşüşler olabilir. Hem günlük hem haftalık hem de aylık anlamda dalgalanmalar olabilir."

Söylediklerin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen İslam Memiş gram altın almayı düşünenlere de önemli bir uyarıda bulunarak beklemeleri gereken seviyei anlattı.

GRAM ALTIN ALMAK İÇİN DOĞRU ZAMAN NE ZAMAN?

Son haftalarda başta altın, gümüş, bakır, nikel, platin gibi değerli metallerde agresif yükselişler olduğuna dikkat çeken Memiş, "Yeni rekorlar gelebilir. Yükselişler bana 2020 yılında Covid-19 süreci dönemlerini hatırlatıyor. O zaman ons altın 2.070 dolar seviyesine gelmişti, herkes 3.000 dolar seviyesine geleceğini düşünürken 1.678 dolar seviyesine düşmüştü. Yeni zirveler konuşuluyor. Yeni zirveler için yükselişlerin kademeli yükselişlerin haftalık bazda kalıcı olması gerekiyor" ifadelerini kullandı. Memiş, yıl içinde gram altın fiyatlarını 1.450 TL, ons altın fiyatlarının ise 2.150 dolar seviyesinde olacağı tahmininin halen geçerli olduğunu belirtti.