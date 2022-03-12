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    • Ekonomi
    • 12.03.2022 15:08
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    • 12.03.2022 15:08
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    12 Mart 2022 güncel altın alış satış fiyatları: ATA ALTIN - Ata lirası kaç TL? Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ve cumhuriyet altını fiyatı

    💥12 Mart 2022 güncel altın alış satış fiyatları haberimizde! Altın bugün yukarıya yönlü seyrediyor. Gram altın bin liraya yaklaşıyor. Rusya Ukrayna savaşının da etkisiyle son zamanlarda yükselişte olan altında yeni ilerlemeler yaşanmaya devam ediyor. Tam, yarım, çeyrek, gram altın arttı. Haftanın 6. gününde gram altının alış satış fiyatı da 941 TL olarak ilgi çekti. Çeyrek altın 1.556,00 TL, cumhuriyet altını 6267 TL, yarım altın ise 3113 TL'den satılıyor. Peki Ata altın ne kadar? Bugün çeyrek, yarım, tam altın ve cumhuriyet altını kaç TL oldu?

    takvim.com.tr
    10 Mart 2022 Güncel altın alış satış fiyatları...

    💥Altın fiyatlarında yeni hareketlenme yaşanıyor. Sabah saatlerinden itibaren özellikle ata altın, gram, çeyrek ve cumhuriyet altını merak konusu oldu. Altın bugün güne yükselişle başladı. Gram altın önceki kapanışını 954,01 TL'den yaparken bugün alış fiyatı 941 TL olarak göze çarptı. Peki ata altın ne kadar? Cumhuriyet altını, yarım, tam, çeyrek altın kaç TL oldu? İşte güncel, son dakika altın fiyatları...

    💥12 MART 2022 ALTIN FİYATLARI GÜNCEL

    📌GRAM ALTIN

    ALIŞ: 957,08

    SATIŞ: 957,36

    📌ÇEYREK ALTIN

    ALIŞ: 1.551,00

    SATIŞ: 1.570,00

    📌22 AYAR BİLEZİK

    ALIŞ: 867,65

    SATIŞ: 875,68

    📌18 AYAR BİLEZİK

    ALIŞ: 698,67

    SATIŞ: 698,87

    📌ATA ALTIN

    ALIŞ: 6.327,45

    SATIŞ: 6.490,25

    📌CUMHURİYET ALTINI

    ALIŞ: 6.208,00

    SATIŞ: 6.275,00

    📌ALTIN (ONS)

    ALIŞ: 1.991,16

    SATIŞ: 1.991,58

    📌YARIM ALTIN

    ALIŞ: 3.108,00

    SATIŞ: 3.142,00

    İSLAM MEMİŞ UYARDI

    Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten yatırımcılara altın değerinde uyarılar geldi. "Altın değer kazanırsa kripto paralar değer kaybeder, kripto paralar değer kazanırsa altın değer kaybeder" diyen İslam Memiş, "Ters orantılı hareket eder. Yani, altın satanlar kripto alır, kripto satanlar altın alır" deyip yatırımcıları manipülasyona karşı uyardı ve ekledi: "Hatta bu manipülasyondan sonra öyle bir yükseliş olacak ki, çoğu insan fiziki olarak alamayacak."

    İşte İslam Memiş'in savaş ortamında altın, döviz ve kripto para tahminleri...

    ALTIN VE GÜMÜŞ SAVAŞ ORTAMLARINI SEVER

    - Emtialar savaş ortamını sever. Altın ve gümüş gibi yatırım araçları enflasyonun ve jeopolitik risklerin arttığı dönemlerde yıldızı parlar. Bunu herkes bilir. Ancak soru şu:

    - "Şuan gerçek bir savaş mı, manipülasyon piyasası mı var?" Yüzde 90 için bu sorunun cevabı "SAVAŞ" var. Benim cevabım da "MANİPÜLASYON" var.

    ONS ALTIN NASIL OLUR DA 2000 DOLARI GEÇEMEZ!

    - Dünyada enflasyon rakamları ve savaş patlak vermişken ons altın nasıl olurda 2.000 dolar seviyesini yukarı yönlü kıramaz?

    - 11. günde fiyatların nasıl manipüle edildiği açıkça ortada değil mi? Normal şartlarda en az 2.300 dolar ons'un olması gerekmez mi? Onu da kısa vade için baskılıyorlar.

    - Geçen yıl "Geçici enflasyon söylemi yalanı" ile nasıl baskılamışlarsa aynı baskılanma. Eğer tekrar 1.880 dolar veya daha aşağı fiyatı çekerlerse işte o zaman manipülasyon yaptıkları ortaya çıkacaktır.

        ÖYLE BİR YÜKSELİŞ OLACAK Kİ, ÇOĞU İNSAN FİZİKİ OLARAK ALAMAYACAK

        - Altın ve gümüş gibi emtialar gerçek bir paradır. Altın ve gümüş her zamanki gibi değer artışını sürdürecektir. Hatta bu manipülasyondan sonra öyle bir yükseliş olacak ki, çoğu insan fiziki olarak alamayacak. Çoğu insanın o kadar kazancı olmayacak.

        GRAM ALTIN İÇİN 1450 LİRA ÖNGÖRÜMDE TEREDDÜDÜM YOK!

        - Yıllık öngörüm olan ons altında 2.150 dolar, gram altında 1.450 lira ons gümüşte 40 dolar gram gümüşte 20 lira seviyelerinde bir terettüm yok. Ancak manipülasyonun geçmesi gerek.

        ÖNCE KRİPTO PARALARI PARLATACAKLAR SONRA...

        - Önce kriptoların yıldızını parlatacaklar. Önce kripto paraları dipten toplayacaklar. Önce pariteleri dipten toplayacaklar.

        - Toplamaları için bugün yüksekten altın ve gümüşü satmaları lazım.
        Geçen yıl "Geçici enflasyon yalanına inanmayıp altınını satmayanlar kazandı"... Bu yıl "Savaş manipülasyonu gören dip seviyelerde olan pariteleri ve kripto paraları toplayan kazanır"

        BUGÜNLER 2 HAFTA SONRA UNUTULUR!

        - Bu günler 2 hafta sonra unutulur. Ben yine altın, gümüş, kripto para ve pariteler üzerinde oynanan oyunlar ile neler olduğunu hatırlatırım.
        Bugün bir şeye yatırım yapacaksınız, en çok değer kazanmışı en çok değer kaybeden ile takas yapın. Bu işlemi de parite ile yapın. Yapın ki HANİCİLER gibi açıkta kalmayın!...

        GÜNCEL ALTIN 12 MART 2022 ALIŞ SATIŞ FİYATLARI

        NOT: Bilgiler 12 Mart 2022 Perşembe günü saat 08.44 itibarıyla alınmıştır.

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        Haberler Ekonomi 12 Mart 2022 güncel altın alış satış fiyatları: ATA ALTIN - Ata lirası kaç TL? Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ve cumhuriyet altını fiyatı
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