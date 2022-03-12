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    • Ekonomi
    • 12.03.2022 17:25
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    • 12.03.2022 17:25
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    💥12 MART 2022 ALTIN FİYATLARI GÜNCEL- SON DAKİKA: ATA altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet altın kaç TL oldu?

    Yatırımcıların gözü kulağı altın fiyatlarında! Rusya'nın Ukrayna savaşı ardından Avrupa ülkesi ve ABD'den Rusya'ya yönelik sert yaptırım kararları alındı. Sonrasında ise altın fiyatları 1,5 sene aranın ardından da rekor civarlara çıktı. ONS altın 2.078 dolar seviyesinden yine 2000 doların altına döndü. Peki ATA altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet altın kaç TL oldu? Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş altın alıp satmak isteyenler amacıyla doğru vakti açıkladı. İşte 12 Mart güncel altın fiyatları ve Memiş'in altın tahminleri...

    💥ALTIN FİYATLARI 11 MART 2022 GÜNCEL- SON DAKİKA

    Altın fiyatları gündemde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Altın güne yükselişle başladı. Gram altın 941 TL'den prosedür görürken, Ata altın ise 6.327,45 TL olarak kaydedildi. Haftanın son prosedür gününde altın alımı ya da satımı gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar güncel altın fiyatlarını merak ediyor. Peki ATA altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet altın kaç TL oldu? İşte son dakika altın fiyatları ve Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'in yorumları...

    💥12 MART 2022 ALTIN FİYATLARI GÜNCEL

    📌GRAM ALTIN

    ALIŞ: 957,08

    SATIŞ: 957,36

    📌ÇEYREK ALTIN

    ALIŞ: 1.551,00

    SATIŞ: 1.570,00

    📌22 AYAR BİLEZİK

    ALIŞ: 867,65

    SATIŞ: 875,68

    📌18 AYAR BİLEZİK

    ALIŞ: 698,67

    SATIŞ: 698,87

    📌ATA ALTIN

    ALIŞ: 6.327,45

    SATIŞ: 6.490,25

        📌CUMHURİYET ALTINI

        ALIŞ: 6.208,00

        SATIŞ: 6.275,00

        📌ALTIN (ONS)

        ALIŞ: 1.991,16

        SATIŞ: 1.991,58

        📌YARIM ALTIN

        ALIŞ: 3.108,00

        SATIŞ: 3.142,00

        İSLAM MEMİŞ 'GRAM ALTIN' ALIMI İÇİN O TARİHİ İŞARET ETTİ

        İslam Memiş,altın piyasalarını takip eden yatırımcıların merakla beklediği açıklamayı yaptı.

        Piyasalardaki tüm yatırım araçlarının yukarı yönlü hareket etmesini değerlendiren Memiş, bunun nedenlerini şöyle açıkladı:

        "2021'de 2022 yılı için tüm yatırım araçlarının birlikte hareket edeceği ve yarışacağı bir yıl olacağını söylemiştik. Manipülasyon piyasası oluştuğundan yatırım araçlarının beraber yarıştığı bir durum meydana geldi. Bu da yatırımcıların kafasını karıştırıyor. Dolar yükseliyor, dış borsalarda satışlar var, partiler diplerde, altın yükseliyor. Ciddi bir belirsizlik var."

        KRİPTO PARALAR İÇİN KRİTİK UYARI

        Memiş, kripto paralardaki yüzde 8'lik değer artışının nedeninin ABD Devlet Başkanı Biden'ın kripto paralarla ilgili kararları da içeren kararnameyi imzalamaya hazırlanması olduğunu söyledi. Biden tarafından kripto paralarla ilgili kararnamenin şubat ayında imzalanmasının beklendiğini belirten Memiş, bunun Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden dolayı ötelendiğini belirtti. Memiş, kripto para yatırımcılarına şu öneriyi verdi: "Yatırımlarını geniş bant aralığında konumlandırsınlar. Manipülasyon piyasasında yatırımcıların yükseliş ya da düşüş trendine girmemesi gerekiyor. 32 bin ile 52 bin dolar aralığında gelen haber akışlarına göre sert yükselişler ve sert düşüşler olabilir. Hem günlük hem haftalık hem de aylık anlamda dalgalanmalar olabilir."

        Söylediklerin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen İslam Memiş gram altın almayı düşünenlere de önemli bir uyarıda bulunarak beklemeleri gereken seviyeyi anlattı.

        GRAM ALTIN ALMAK İÇİN DOĞRU ZAMAN NE ZAMAN?

        Son haftalarda başta altın, gümüş, bakır, nikel, platin gibi değerli metallerde agresif yükselişler olduğuna dikkat çeken Memiş, "Yeni rekorlar gelebilir. Yükselişler bana 2020 yılında Covid-19 süreci dönemlerini hatırlatıyor. O zaman ons altın 2.070 dolar seviyesine gelmişti, herkes 3.000 dolar seviyesine geleceğini düşünürken 1.678 dolar seviyesine düşmüştü. Yeni zirveler konuşuluyor. Yeni zirveler için yükselişlerin kademeli yükselişlerin haftalık bazda kalıcı olması gerekiyor" ifadelerini kullandı. Memiş, yıl içinde gram altın fiyatlarını 1.450 TL, ons altın fiyatlarının ise 2.150 dolar seviyesinde olacağı tahmininin halen geçerli olduğunu belirtti.

        ALIM FIRSATI YÜKLENİYOR

        Yatırımcılara sakin olmalarını ve varlıklarını satmamalarını öneren Memiş, yeni alım fırsatlarının geleceğini belirterek "Puslu havanın dağılmasını beklemek gerekiyor. Arkasından Amerikan Merkez Bankası faiz kararına ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararlarına bakmak gerekiyor. Gram altın fiyatının 900 TL altına sarkması güçlü bir ihtimal. Şahsen alım için beklemenin daha sağlıklı bir karar olacağını düşünüyorum. Ons altında da 2.000 dolar altına sarkmalar olacak. Bir şey sürekli yükselmez. Birkaç hafta sabırla bekleyiniz. Yüksek fiyatlardan alanlar düşük fiyatlardan da almak isteyecektir" dedi.
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        Haberler Ekonomi 💥12 MART 2022 ALTIN FİYATLARI GÜNCEL- SON DAKİKA: ATA altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet altın kaç TL oldu?
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