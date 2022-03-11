Sertifikalı tohum desteği ne zaman ödenecek? 2022 Sertifikalı tohum desteği ne kadar? Başvurular...

Son dakika haberine göre "2021 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2022 Yılında Uygulanacak Gübre ve Sertifikalı Tohum Kullanım Desteklerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı" Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi. Yeni karara göre buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale ürünlerinde bir defaya mahsus dekara 50 lira ek girdi desteği verilecek. Peki Sertifikalı tohum desteği ne zaman ödenecek? 2022 Sertifikalı tohum desteği ne kadar? İşte resmi gazetede yayımlanan kararın detayları ve ödeme bilgileri...
SERTİFİKALI TOHUM DESTEĞİ NE ZAMAN ÖDENECEK?
2022 yılı sertifikalı tohum kullanım desteği hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Bu yıl uygulanacak sübre ve sertifikalı tohum kullanım desteklerine ilişkin kararda değişiklik yapıldı. Detaylar şöyle;
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Türkiye tarım havzaları üretim ve destekleme modeli kapsamında 2021 üretim yılı Çiftçi Kayıt Sistemi kayıtlarına göre buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale ürünlerinde bir defaya mahsus dekara 50 lira ek girdi desteği yatırılacak.
Ödemelere 2022 yılında bütçe imkanları dahilinde başlanacağı bildirildi. Net bir tarih henüz belirlenmemekle birlikte yeni bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.
TOHUM DESTEĞİ NE KADAR?
2022 yılı sertifikalı tohum kullanım desteği, dekara arpa, buğday, çavdar, tritikale, yulaf ve çeltiğe 24 lira, aspire 5 lira, nohut ve kanolaya (kolza) 20 lira, susama 4 lira, kuru fasulye, mercimek ve yoncaya 30 lira, patatese 100 lira, fiğ, yem bezelyesi, korunga ve soyaya 22 lira, yer fıstığına 17 lira olarak ödenecek.