Sertifikalı tohum desteği ne zaman ödenecek? 2022 Sertifikalı tohum desteği ne kadar? Başvurular...

SERTİFİKALI TOHUM DESTEĞİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

2022 yılı sertifikalı tohum kullanım desteği hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Bu yıl uygulanacak sübre ve sertifikalı tohum kullanım desteklerine ilişkin kararda değişiklik yapıldı. Detaylar şöyle;

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Türkiye tarım havzaları üretim ve destekleme modeli kapsamında 2021 üretim yılı Çiftçi Kayıt Sistemi kayıtlarına göre buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale ürünlerinde bir defaya mahsus dekara 50 lira ek girdi desteği yatırılacak.

Ödemelere 2022 yılında bütçe imkanları dahilinde başlanacağı bildirildi. Net bir tarih henüz belirlenmemekle birlikte yeni bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.