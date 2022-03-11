Opet, Shell, PO güncel indirimli akaryakıt fiyatları! 🚘12 MART 2022 MAZOTA İNDİRİM SON DAKİKA: EPGİS Benzin ve mazota (motorin) indirim var mı?

Benzin ve motorin fiyatları gelen zamlarla birlikte sık sık araştırılıyor. Brent petroldeki yükselişle beraber EPGİS tarafından açıklanan zamlar sonrası bugün İstanbul'da benzinin litre fiyatı 20,35 TL ve motorinin litre fiyatı ise 22,80 TL seviyelerine yükselmiş durumda. Brent petroldeki yükselişle gelen zamların pompaya yansıtıldığı gibi düşüşlerde aynı şekilde yansıtılırsa benzin ve motorin fiyatlarında indirim 4 TL'yi bulacak. Bu nedenle araç sahipleri benzin ve motorine indirim yapılıp yapılmayacağını merak edip araştırmaya başladı. Peki, EPGİS Benzin ve mazota (motorin) indirim var mı? İşte Opet, Shell, PO güncel indirimli akaryakıt fiyatları!
BENZİN VE MAZOTA ZAM GELECEK Mİ?
Akaryakıt ürünlerine tekrardan zam gelecek mi henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
BENZİN VE MAZOTA İNDİRİM Mİ GELDİ?
Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaş, benzin fiyatlarını da uçurdu. Savaş nedeniyle Amerika ve Avrupa'daki birçok ülkede benzin fiyatlarına zam geldi. Türkiye'de de günlerden bu yana uygulanan zamlar, 10 Mart'ta da sürdü. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası tarafından yapılan açıklamada benzine 79 kuruş, motorine ise yapılan 2 lira 25 kuruş zam yapıldığı duyurulmuştu. Ancak EPGİS, akşam saatlerinde gerçekleştirdiği yeni açıklamayla zamların geri çekildiğini belirtti.
Twitter'dan yapılan açıklama:
Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Değişim İptali
10/03/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;
Benzinde0,79
Motorinde 2,25 TL/LT
olarak yapılan zamlar ürün fiyatlarının bugün büyük oranlı düşüş göstermesi doğrultusunda kaynağından iptal edilmiştir.