Genç yetenek programı başladı ‘Start Stajım’ ve ‘Start Yeni İşim’ başvuruları için son gün 31 Mart





GURBETÇİYE EV SAHİBİ OLMA IMKANI

TOKİ Başkanı Ömer Bulut, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlara yönelik İstanbul Sancaktepe'de 2+1 ve 3+1 nitelikte yapılacak 420 konutluk proje için 21 Mart'ta başvuruların başlayacağını açıkladı. Projeden yararlanıp ev sahibi olmak isteyen yurt dışında yaşayan vatandaşlar başvurularını e-Devlet üzerinden yapabilecek.



HEM PARASI HEM TELEFONU GİTTİ

Eskişehir'de yaşayan 23 yaşındaki üniversite öğrencisi Fem Erinç, internet üzerinden ulaştığı 'yetkili teknik servis' ibaresi bulunan bir işletmeye bin 50 lira tamir ücretiyle birlikte gönderdiği 5 bin lira değerindeki telefonundan 40 gündür haber alamıyor. Erinç, "Şu anda internet sitesi çıkmıyor. Haber alamıyorum" dedi.



İŞSİZLİK ORANI

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından dün açıklanan verilere göre, işsizlik oranı Ocak'ta, bir önceki aya göre değişmeyerek yüzde 11.4 oldu. İşsizlik 2021'in aynı ayına göre 1.4 puan geriledi. Böylece 2018'ten bu yana en düşük Ocak ayı işsizlik rakamı yakalandı. İşsiz sayısı, 2021'in Aralık ayına göre 21 bin kişi artarken, geçen yılın aynı ayına göre ise 162 bin kişi azalarak 3 milyon 859 bin olarak gerçekleşti. Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı, Ocak'ta aylık bazda 43 bin kişi azalarak 29 milyon 910 bin kişiye gerilerken, son 1 yılda ise 2 milyon 417 bin kişi arttı.



VURGUNCULARIN ELİ 'CEP'TE

Kaspersky, Türkiye'de mobil bankacılık alanında saldırıya uğrayan kişi sayısında yüzde 85'lik artış tespit edildiğini açıkladı. Şirkete göre, Türkiye'de 15 bin 654 kişi saldırıya uğradı. Bu, Türkiye'yi bu tür kötü amaçlı yazılımlarla saldırıya uğrayan kullanıcı sayısı bakımından dünyada 3. ülke yapıyor.

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