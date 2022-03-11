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    Genç yetenek programı başladı ‘Start Stajım’ ve ‘Start Yeni İşim’ başvuruları için son gün 31 Mart

    Türk Telekom’un genç yetenek programı, ‘Start Stajım’ ve ‘Start Yeni İşim’ olmak üzere iki ayrı kategoride yürütülüyor. Başvurular ay sonuna kadar sürüyor. İşte sizler için derlediğimiz 11 Mart TAKVİM gazetesi ekonomi haberleri...

    İş ve staj imkanı ‘start’ aldı

    Türk Telekom'un Genç Yetenek Programı 'Start'ın 2022 başvuruları başladı. 31 Mart'a kadar başvuruların süreceği programa seçilen genç yetenekler, yeni teknolojiler ile deneyim yaşamanın yanı sıra kapsamlı bir eğitimin ardından Türk Telekom'un farklı birimlerinde iş ve staj yapma imkanı bulacak. Program kapsamında; üniversitelerin 3'üncü ve 4'üncü sınıf öğrencileri 'Start Stajım'a, yeni mezunlar, yüksek lisans öğrencileri ile iş hayatında en fazla 1 yıl deneyimi olanlar ise 'Start Yeni İşim'e başvurabiliyor. 'Start Stajım'a kabul edilen gençler, 6 hafta boyunca alanında uzman profesyoneller tarafından sunulan eğitim ve staj programından yararlanacak. Başvuru adımlarını ve değerlendirme aşamalarını tamamlayanlar, stajlarına uzun dönem devam etme şansına sahip olabilecek. 'Start Yeni İşim' ile de Türk Telekom'un Ürün ve Segment Yönetimi, Müşteri Deneyimi, Veri Analitiği, Bilgi Teknolojileri, Network ve Erişim, Finans ve İnsan Kaynakları alanlarında tam zamanlı işe başlama fırsatı yakalayacak. Türk Telekom İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Emre Vural, "Genç yeteneklerimize iş fırsatı sunmaya ve güçlü gelişim programıyla onları geleceğe hazırlamaya devam edeceğiz" dedi.



    EV TEKSTİLİNE HOMETEX KATKISI
    Ev tekstili sektörünün dünyadaki önemli aktörleri, 17-21 Mayıs'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde HOMETEX Fuarı'nda bir araya gelecek. Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği ve KFA Fuarcılık tarafından düzenlenen HOMETEX ile ilgili açıklama yapan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay, "Dünyanın dört bir yanından gelecek nitelikli alım heyetleri, trend alanları ve seminerler ile HOMETEX, yeni işbirliklerinin kurulmasına ev sahipliği yapacak" dedi. İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç de "Fuar, üretim ve ihracata katkı sağlayacak" diye konuştu.



    ŞAL ŞEPİK KUMAŞI DÜNYAYA AÇILDI
    Şırnak Nazmiye Demirel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 2020- 2021 eğitim öğretim yılında üretilmeye başlanan yöresel şal şepik kumaşı, yurt dışına açıldı. Keçi tiftiğinden dokunan ve yazın serin, kışın sıcak tutan kumaşın ihracatına başlandı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Üretim kapasitesinin artırılması için Ar-Ge çalışmaları sürüyor. Şal şepik ile coğrafi işaret tescili için başvuruda bulunduk. Meslek liselilerimizin ürettiği kumaşın ihracatına başlandı" diye konuştu.



        ACİL SERVİS!
        Kendilerini 'yetkili servis' gibi tanıtarak tüketicileri mağdur eden dolandırıcılara yönelik şikayetler artarken, bu mağduriyetlerin önüne geçmek için düğmeye basıldı. Meclis komisyonunda kabul edilen kanun teklifinde buna yönelik bir madde bulunuyor. Düzenlemeyle, tüketicilerin, firmaların doğru ve güncel yetkili servis istasyonu bilgilerine ulaşabilmeleri amacıyla üretici ve ithalatçılara, tüm yetkili servis istasyonlarına ilişkin bilgilerini Ticaret Bakanlığı'nca kurulan sisteme kaydetme zorunluluğu getiriliyor. Özel servislerin belli olması amacıyla özel servis istasyonlarının tüm tanıtım ve faaliyetlerinde 'özel servis' ibaresi kullanması zorunlu olacak.



        VATANDAŞI İSTASYONLARA YIĞMAYIN
        EPDK, her gün akaryakıt zammı açıklayan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulundu. Başkan Yılmaz, 'Saat 22'de uluslararası fiyatları görmeden bir şey açıklanmaz' dedi. Petrol fiyatlarında yaşanan yükselişler tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de akaryakıta yansıdı. Ancak bu artışları gündüz saatlerinde açıklayan Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) karşı karşıya geldi. Önceki gece önce zam açıklayıp sonra zammın geri alındığını duyuran EPGİS'e tepki gösteren EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, uluslararası piyasalar beklenmeden yanlış bilgi verildiğini belirterek, "Vatandaşları akaryakıt istasyonlarına yığıyorlar. Suç duyurusunda bulunduk" dedi. Yılmaz, şu ifadeleri kullandı: "Bu fiyatlar Genova'daki uluslararası piyasada belli oluyor. EPGİS gündüzden tahminde bulundu. 19.30 veya 22'deki fiyatları görmeden bir şey söylemek doğru değil. Biraz kendi reklamlarını yapmak için EPGİS'in yaptığı yanlış." Öte yandan petrol fiyatlarında sert düşüş yaşandı. Brent petrolün varili önceki gün 131 dolardan 111 dolara indi. Dün de dalgalanan petrol, 115 doları görüp 113 dolara geri çekildi.



        GURBETÇİYE EV SAHİBİ OLMA IMKANI
        TOKİ Başkanı Ömer Bulut, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlara yönelik İstanbul Sancaktepe'de 2+1 ve 3+1 nitelikte yapılacak 420 konutluk proje için 21 Mart'ta başvuruların başlayacağını açıkladı. Projeden yararlanıp ev sahibi olmak isteyen yurt dışında yaşayan vatandaşlar başvurularını e-Devlet üzerinden yapabilecek.

        HEM PARASI HEM TELEFONU GİTTİ
        Eskişehir'de yaşayan 23 yaşındaki üniversite öğrencisi Fem Erinç, internet üzerinden ulaştığı 'yetkili teknik servis' ibaresi bulunan bir işletmeye bin 50 lira tamir ücretiyle birlikte gönderdiği 5 bin lira değerindeki telefonundan 40 gündür haber alamıyor. Erinç, "Şu anda internet sitesi çıkmıyor. Haber alamıyorum" dedi.

        İŞSİZLİK ORANI
        Türkiye İstatistik Kurumu tarafından dün açıklanan verilere göre, işsizlik oranı Ocak'ta, bir önceki aya göre değişmeyerek yüzde 11.4 oldu. İşsizlik 2021'in aynı ayına göre 1.4 puan geriledi. Böylece 2018'ten bu yana en düşük Ocak ayı işsizlik rakamı yakalandı. İşsiz sayısı, 2021'in Aralık ayına göre 21 bin kişi artarken, geçen yılın aynı ayına göre ise 162 bin kişi azalarak 3 milyon 859 bin olarak gerçekleşti. Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı, Ocak'ta aylık bazda 43 bin kişi azalarak 29 milyon 910 bin kişiye gerilerken, son 1 yılda ise 2 milyon 417 bin kişi arttı.

        VURGUNCULARIN ELİ 'CEP'TE
        Kaspersky, Türkiye'de mobil bankacılık alanında saldırıya uğrayan kişi sayısında yüzde 85'lik artış tespit edildiğini açıkladı. Şirkete göre, Türkiye'de 15 bin 654 kişi saldırıya uğradı. Bu, Türkiye'yi bu tür kötü amaçlı yazılımlarla saldırıya uğrayan kullanıcı sayısı bakımından dünyada 3. ülke yapıyor.

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        Haberler Ekonomi Genç yetenek programı başladı ‘Start Stajım’ ve ‘Start Yeni İşim’ başvuruları için son gün 31 Mart
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