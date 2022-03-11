Genç yetenek programı başladı ‘Start Stajım’ ve ‘Start Yeni İşim’ başvuruları için son gün 31 Mart

Türk Telekom'un Genç Yetenek Programı 'Start'ın 2022 başvuruları başladı. 31 Mart'a kadar başvuruların süreceği programa seçilen genç yetenekler, yeni teknolojiler ile deneyim yaşamanın yanı sıra kapsamlı bir eğitimin ardından Türk Telekom'un farklı birimlerinde iş ve staj yapma imkanı bulacak. Program kapsamında; üniversitelerin 3'üncü ve 4'üncü sınıf öğrencileri 'Start Stajım'a, yeni mezunlar, yüksek lisans öğrencileri ile iş hayatında en fazla 1 yıl deneyimi olanlar ise 'Start Yeni İşim'e başvurabiliyor. 'Start Stajım'a kabul edilen gençler, 6 hafta boyunca alanında uzman profesyoneller tarafından sunulan eğitim ve staj programından yararlanacak. Başvuru adımlarını ve değerlendirme aşamalarını tamamlayanlar, stajlarına uzun dönem devam etme şansına sahip olabilecek. 'Start Yeni İşim' ile de Türk Telekom'un Ürün ve Segment Yönetimi, Müşteri Deneyimi, Veri Analitiği, Bilgi Teknolojileri, Network ve Erişim, Finans ve İnsan Kaynakları alanlarında tam zamanlı işe başlama fırsatı yakalayacak. Türk Telekom İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Emre Vural, "Genç yeteneklerimize iş fırsatı sunmaya ve güçlü gelişim programıyla onları geleceğe hazırlamaya devam edeceğiz" dedi.
EV TEKSTİLİNE HOMETEX KATKISI
Ev tekstili sektörünün dünyadaki önemli aktörleri, 17-21 Mayıs'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde HOMETEX Fuarı'nda bir araya gelecek. Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği ve KFA Fuarcılık tarafından düzenlenen HOMETEX ile ilgili açıklama yapan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay, "Dünyanın dört bir yanından gelecek nitelikli alım heyetleri, trend alanları ve seminerler ile HOMETEX, yeni işbirliklerinin kurulmasına ev sahipliği yapacak" dedi. İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç de "Fuar, üretim ve ihracata katkı sağlayacak" diye konuştu.
ŞAL ŞEPİK KUMAŞI DÜNYAYA AÇILDI
Şırnak Nazmiye Demirel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 2020- 2021 eğitim öğretim yılında üretilmeye başlanan yöresel şal şepik kumaşı, yurt dışına açıldı. Keçi tiftiğinden dokunan ve yazın serin, kışın sıcak tutan kumaşın ihracatına başlandı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Üretim kapasitesinin artırılması için Ar-Ge çalışmaları sürüyor. Şal şepik ile coğrafi işaret tescili için başvuruda bulunduk. Meslek liselilerimizin ürettiği kumaşın ihracatına başlandı" diye konuştu.