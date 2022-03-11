Ensari Deri halka arz işlemine dair detaylar merakla sorgulanıyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yapılan son açıklamada, halka arz detayalrı belli olmuştu. Peki, Ensari Deri halka arz ne zaman, hangi bankalardan yapılacak? Ensari Deri Gıda Sanayi halka arz eşit mi, oransal mı? Hisse fiyatı ne kadar? İşte detaylar...
ENSARİ DERİ HALKA ARZ NE ZAMAN?
1) Mevcut ortak Muhammet Nuri Ensari'ye ait 2.000.000,-TL nominal değerli B grubu paylar da halka arza konu edilecektir.
2) 1 TL nominal değerli paylar 14,-TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacaktır.
Fazla talep gelmesi halinde ek pay satışının yapılmayacağı halka arzda, 1 TL nominal değerli paylar 14 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.
Ensari Deri halka arz ile birlikte, 30.000.000 TL değerindeki sermayesini bedelli olarak 6.500.000 TL yükselterek 36.500.000 TL'ye artıracak.