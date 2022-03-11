Ensari Deri halka arz ne zaman, hangi bankalardan yapılacak? Ensari Deri Gıda Sanayi halka arz eşit mi, oransal mı? Hisse fiyatı ne kadar?

Bu kapsamda satışının büyük bir bölümünü Güney Kore, İtalya, Hindistan, Polonya, Almanya, Hong Kong, Avusturya, Danimarka, Yunanistan, Fransa, İngiltere, Belçika, Fas, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, İspanya, Birleşik Arap Emirlikleri, Estonya, Portekiz, Rusya Federasyonu, Pakistan, Çin Halk Cumhuriyeti, Litvanya gibi Asya, Avrupa ve Amerika kıtasındaki ülkelere kalitesini uluslararası Leather Working Group (LWG) Kalite Belgesi ile kanıtlamıştır.