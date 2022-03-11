Ankara toplu taşıma ücretleri 2022 ne kadar oldu? Ankara'da toplu taşımaya zam mı geldi? Ankara'da otobüs, metro fiyatları ne kadar? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Başkentte yaşayan işe okula gezmeye giderken sıkça kullanılan toplu taşımaların ne kadar ücretle kullanılacağı merak ediliyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı EGO Genel Müdürlüğü'nün konuyla ilgili açıklamasını haberimizden inceleyebilirsiniz.
ANKARA TOPLU TAŞIMA ÜCRETLERİNE ZAM MI GELDİ?
Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı EGO Genel Müdürlüğü tam bilet tutarının 4.5 TL'den 6,5 TL'ye yükseldiğini açıkladı.
Böylece ulaşıma yüzde 44 zam yapılmış oldu.
ANKARA'DA OTOBÜÜS TAM BİLET VE ÖĞRENCİ NE KADAR?
5 Ocak 2022 tarihinde 3,25 TL olan tam bilet tutarı 4,50 TL'ye yükselmişti. Ankara Büyükşehir Belediyesi, sadece bu sene içinde tam bilet tutarına yüzde 100 zam yapmış oldu.
EGO Genel Müdürlüğü; 2,50 TL olan öğrenci biletinin ise 3,50 TL'ye çıktığı açıkladı. EGO Genel Müdürlüğü'nün yeni tarifenin 15 Mart 2022 Salı gününden itibaren geçerli olacağını duyurdu.