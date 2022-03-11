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    • Ekonomi
    • 11.03.2022 09:28
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    • 11.03.2022 09:31
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    🚘11 MART 2022 MAZOTA İNDİRİM SON DAKİKA: EPGİS Benzin ve mazota (motorin) indirim var mı? Opet, Shell, PO güncel indirimli akaryakıt fiyatları!

    Benzin ve motorin fiyatları gelen zamlarla birlikte sık sık araştırılıyor. Brent petroldeki yükselişle beraber EPGİS tarafından açıklanan zamlar sonrası bugün İstanbul'da benzinin litre fiyatı 20,35 TL ve motorinin litre fiyatı ise 22,80 TL seviyelerine yükselmiş durumda. Brent petroldeki yükselişle gelen zamların pompaya yansıtıldığı gibi düşüşlerde aynı şekilde yansıtılırsa benzin ve motorin fiyatlarında indirim 4 TL'yi bulacak. Bu nedenle araç sahipleri benzin ve motorine indirim yapılıp yapılmayacağını merak edip araştırmaya başladı. Peki, EPGİS Benzin ve mazota (motorin) indirim var mı? İşte Opet, Shell, PO güncel indirimli akaryakıt fiyatları!

    takvim.com.tr
    EPGİS Benzin ve mazota motorin indirim var mı? Opet, Shell, PO güncel indirimli akaryakıt fiyatları!

    Dün Brent petrolün varil fiyatı önce 137 dolara çıktı, ardından ise 112 doların altını gördü. Bu nedenle önce benzine 0.79, motorinin litre fiyatına ise 2.25 lira zam yapıldığı açıklandı. Ancak EPDK tarafından petrol fiyatlarındaki düşüş sebebiyle bu zamlar akşam saatlerinde iptal edildi. Peki, EPGİS Benzin ve mazota (motorin) indirim var mı? İşte Opet, Shell, PO güncel indirimli akaryakıt fiyatları!

    BENZİN VE MAZOTA ZAM GELECEK Mİ?

    Akaryakıt ürünlerine tekrardan zam gelecek mi henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

    BENZİN VE MAZOTA İNDİRİM Mİ GELDİ?

    Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaş, benzin fiyatlarını da uçurdu. Savaş nedeniyle Amerika ve Avrupa'daki birçok ülkede benzin fiyatlarına zam geldi. Türkiye'de de günlerden bu yana uygulanan zamlar, 10 Mart'ta da sürdü. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası tarafından yapılan açıklamada benzine 79 kuruş, motorine ise yapılan 2 lira 25 kuruş zam yapıldığı duyurulmuştu. Ancak EPGİS, akşam saatlerinde gerçekleştirdiği yeni açıklamayla zamların geri çekildiğini belirtti.

    Twitter'dan yapılan açıklama:

    Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Değişim İptali

    10/03/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;

    Benzinde0,79

    Motorinde 2,25 TL/LT

    olarak yapılan zamlar ürün fiyatlarının bugün büyük oranlı düşüş göstermesi doğrultusunda kaynağından iptal edilmiştir.

        GÜNCEL BENZİN FİYATLARI KAÇ TL?

        Zamdan önce Ankara'da ortalama 20,44 liradan, İstanbul'da 20,35 liradan, İzmir'de ise 20,46 liradan satılan benzin, aynı rakamlardan satılacak.

        GÜNCEL MAZOT FİYATLARI KAÇ TL?

        Ankara'da ortalama 22,92 liradan satılan motorinin litre fiyatı da aynı kalırken, İstanbul'da motorin 22,83 liradan, İzmir'de de 22,92 liradan satılmaya devam edecek.

        AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

        Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
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        Haberler Ekonomi 🚘11 MART 2022 MAZOTA İNDİRİM SON DAKİKA: EPGİS Benzin ve mazota (motorin) indirim var mı? Opet, Shell, PO güncel indirimli akaryakıt fiyatları!
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