📣Musluklar açıldı! Bankalardan kıyasıya rekabet! Faiz oranları adeta kanatlanarak uçmaya başladı! 50.000 TL birikimi olanlar…

Mevduat faiz oranlarında düşüş devam eder iken birtakım bankalar doğrultusundan hala yüzde 20'nin üstünde destek veriliyor. En düşük yatırım oranından en yüksek yatırıma kadar kişilerin bu hesaplar yardımıyla en yüksek net kazancı elde etmesi sağlanacak.
Bankaların Mevduat Faiz Oranları
Bankaların vadeli mevduat faizleri güncellenmeye devam ediyor. Birçok banka doğrultusundan düşürülen faiz oranları arasından en yüksek oranlar ile birikimlerini değerlendirmek isteyenler ise araştırmalarına başladı. Yüksek faiz oranlarının yanı sıra vadeli hesapları günlük bankacılık işlemlerinde de kullanılmasına imkân gerçekleştiren çoğu banka doğrultusundan cazip faydalar sunuluyor.
En yüksek mevduat faizlerine sahip bankalar:
👉 ING Bank e - Turuncu Hesap: %19
👉 Burgan Bank ON Hesap: %18.5
👉 Alternatif Bank VOV Hesap: %20,50
👉 Fibabanka Kiraz Hesap: %20,50
👉 Denizbank Vadeli Hesap: %18.75
👉 Anadolu Bank Renkli Hesap: %18,75
👉 Odeabank Oksijen Hesap: %18,25