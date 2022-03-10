📣Musluklar açıldı! Bankalardan kıyasıya rekabet! Faiz oranları adeta kanatlanarak uçmaya başladı! 50.000 TL birikimi olanlar…

👉50.000 TL Burgan Bank ON Hesap Mevduat Hesaplama

Burgan Bank ON Hesap %18.5 faiz oranları ile en yüksek getiri yayınlayan bankalar arasında konumunu almayı başarıyor. 50.000 TL mevduat birikimi amacıyla 32 günlük 1.015,41 TL net kazanç yayınlayan banka, en düşük yatırım oranları amacıyla bile cazip alternatifler sunacaktır. Hem de çoğu avantajlı bankacılık hizmetinden de ON Hesap yardımıyla yararlanmanız mümkündür.