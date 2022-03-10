Enerji ve gıda krizi Avrupa'yı da vurdu! Benzin 2.5 Euro bir salatalık 1.39 Euro

Rusya-Ukrayna savaşı Avrupalıların sofrasına ateş düşürdü. Benzinin litresi 2.5 euroya, doğalgazın megavatsaati 335 euroya yükselirken, gıda fiyatları da tırmandı.

● Haziran 2021'de 0.29 cente satılan bir salatalığın fiyatı, yüzde 482 artışla 1.69 euroya kadar çıktı.

● Yumurtaya yüzde 31 zam geldi. 10'lu paket yumurtanın fiyatı 1.29 euroydu. Şimdi ise 1.69 euro oldu.

● 1 kilo kahvenin fiyatı 10 eurodan 15 euroya yükseldi.

● Corona salgınından önce litresi 59 cent olan yüzde 3.5 oranında yağlı sütün fiyatı 89 centi buldu.

● Geçen yıl Şubat ayında kilosu 1.12 euro olan domates, bu yıl yüzde 125 artış ile 2.52 euroya çıktı.

● Yılbaşında 1.39 euro olan 1 litre ayçiçek yağı 1.79 euroya yükseldi.

● 7 Ocak 2021'de 66 cent olan marul, 25 Şubat 2022'de 1.19 eurodan satışa sunulurken, armutun kilosu 1.87 eurodan 3.19 euroya çıktı. Mustafa AKBABA