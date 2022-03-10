💥ALTIN FİYATLARI CANLI - 10 Mart 2022 Gram altın ne kadar? Altın fiyatları çeyrek, yarım, tam altın kaç TL? 14-18 ve 22 ayar altın bileklik fiyatları

💥CANLI ALTIN FİYATLARI - Altın fiyatları bağlamında detaylar vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bu anlamda Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte altın daha fazla önem kazanmış durumda. Vatandaşlar "Gram altın ne kadar?, çeyrek altın kaç TL?" gibi soruların yanıtlarını sıkça aratıyor. Yine cumhuriyet altını, ata altın ve tam altın da en çok merak edilenler arasında. Peki, altın ne kadar oldu?, Gram altın kaç TL?, Çeyrek altın ne kadar? Altınla alakalı bütün sorularınızın yanıtlarını haberimizde bulabilirsiniz... İşte CANLI ve güncel altın fiyatları.
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👉İşte, 10 Mart 2022 canlı altın fiyatları...
Gram altın alış fiyatı: 940,80 TL
Gram altın satış fiyatı: 940,96 TL
👉ÇEYREK ALTIN BUGÜN NE KADAR OLDU, KAÇ TL?
Çeyrek altın alış fiyatı: 1.527,00 TL
Çeyrek altın satış fiyatı: 1.544,00 TL
👉ALTIN (ONS) BUGÜN NE KADAR OLDU?
Altın ONS alış fiyatı: 2.017,07 Dolar
Altın ONS satış fiyatı: 2.017,47 Dolar
👉CUMHURİYET ALTINI FİYATI BUGÜN NE KADAR OLDU, KAÇ TL?
Cumhuriyet altını alış fiyatı: 6 bin 078,00 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı: 6 bin 137, 00 TL
👉22 AYAR BİLEZİK BUGÜN NE KADAR OLDU, KAÇ TL?
22 ayar bilezik alış fiyatı: 849,29 TL
22 ayar bilezik satış fiyatı: 856,20 TL
👉YARIM ALTIN BUGÜN NE KADAR OLDU, KAÇ TL?
Yarım altın alış fiyatı: 3 bin 059,00 TL
Yarım altın satış fiyatı: 3 bin 086,00 TL
👉22 AYAR ALTIN BUGÜN NE KADAR OLDU, KAÇ TL?
22 ayar altın alış fiyatı: 849,64 TL
22 ayar altın satış fiyatı: 877,40 TL
👉18 AYAR ALTIN BUGÜN NE KADAR?
18 ayar altın alış fiyatı: 684,95TL
18 ayar altın satış fiyatı: 685,09 TL
👉KAPALI ÇARŞI ZİYNET 2,5 BUGÜN NE KADAR?
Kapalı çarşı ziynet 2,5 alış fiyatı : 14 bin 598,37 TL
Kapalı çarşı ziynet 2,5 satış fiyatı : 14 bin 832,35 TL
👉KAPALI ÇARŞI ZİYNET 5'Lİ BUGÜN NE KADAR?
Kapalı çarşı ziynet 5'i alış fiyatı: 29 bin 552,33 TL
Kapalı çarşı ziynet 5'i satış fiyatı: 30 bin 130,12 TL
Not: Fiyatlar gün içinde değişime uğramaktadır.
Not: Fiyatlar gün içinde değişime uğramaktadır.
ALTIN FİYATLARI DALGALI
Ons altın fiyatları, İngiltere ve ABD'nin Rusya'dan petrol ürünleri ithalatıyla alakalı aldığı kritik kararlar ardından dünkü prosedürlerde süratli yükselirken; bugün içinde 1976 dolar ile 2059 dolar arasında hareket etti. Londra Yönetiminin, Rus petrol ürünleri ithalatını sene sonuna kadar kademeli olarak bitireceğini duyurması ve ABD Başkanı Biden'ın Rusya'dan petrol ve doğalgaz ithalatını yasaklandığını açıklaması ons altın fiyatlarını sert yükseltirken; bugün piyasalarda meydana gelen pozitif hava ve ABD 10 senelik tahvil faizlerindeki yükseliş ons altın fiyatlarını değer kaybına yöneltti.
Ons altın dün kritik açıklamalar ardından 2070 dolara kadar sert bir yükseliş yaşarken; günümüz prosedürlerde en yüksek 2059 dolar civarını gördü. Altının ons fiyatı gün içinde en düşük 1976 doları görürken; şu dakikalarda ise yüzde 2,93 oranında değer kaybıyla 1991 dolardan prosedür görüyor.
Ons altın, 7 Ağustos 2020 tarihinde 2075 dolara kadar yükselerek tarihi rekorunu kırmıştı.
CANLI ALTIN FİYATLARI
⛔NOT: Bilgiler 10 Mart 2022 Perşembe günü saat 13.09 itibarıyla alınmıştır.