💥ALTIN FİYATLARI CANLI - 10 Mart 2022 Gram altın ne kadar? Altın fiyatları çeyrek, yarım, tam altın kaç TL? 14-18 ve 22 ayar altın bileklik fiyatları

ALTIN FİYATLARI DALGALI

Ons altın fiyatları, İngiltere ve ABD'nin Rusya'dan petrol ürünleri ithalatıyla alakalı aldığı kritik kararlar ardından dünkü prosedürlerde süratli yükselirken; bugün içinde 1976 dolar ile 2059 dolar arasında hareket etti. Londra Yönetiminin, Rus petrol ürünleri ithalatını sene sonuna kadar kademeli olarak bitireceğini duyurması ve ABD Başkanı Biden'ın Rusya'dan petrol ve doğalgaz ithalatını yasaklandığını açıklaması ons altın fiyatlarını sert yükseltirken; bugün piyasalarda meydana gelen pozitif hava ve ABD 10 senelik tahvil faizlerindeki yükseliş ons altın fiyatlarını değer kaybına yöneltti.

Ons altın dün kritik açıklamalar ardından 2070 dolara kadar sert bir yükseliş yaşarken; günümüz prosedürlerde en yüksek 2059 dolar civarını gördü. Altının ons fiyatı gün içinde en düşük 1976 doları görürken; şu dakikalarda ise yüzde 2,93 oranında değer kaybıyla 1991 dolardan prosedür görüyor.

Ons altın, 7 Ağustos 2020 tarihinde 2075 dolara kadar yükselerek tarihi rekorunu kırmıştı.

CANLI ALTIN FİYATLARI

⛔NOT: Bilgiler 10 Mart 2022 Perşembe günü saat 13.09 itibarıyla alınmıştır.