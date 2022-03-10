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    • Ekonomi
    • 10.03.2022 17:05
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    • 10.03.2022 17:06
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    ABD enflasyon verileri açıklandı! Son 40 yılın en yüksek seviyesini gördü! İşte 2022 Şubat ayı ABD enflasyon rakamları

    Merakla ve heyecanla beklenen ABD enflasyon verileri açıklandı ve vatandaşlar tarafından detaylar hemen araştırma konusu oldu. Altın yatırımcıları ve döviz piyasasını yakından takip edenlerin gözü kulağı gelecek bu habere çevrilmişti. ABD enflasyon verileri son 40 yılın en yüksek seviyesini gördü. İşte 2022 Şubat ayı ABD enflasyon rakamları haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    ABD enflasyon verileri açıklandı!

    ABD enflasyon verileri açıklandı! Son 40 yılın en yüksek seviyesini gördü. 2022 Şubat ayı ABD enflasyon rakamları merak edilerek arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulananlar arasında yer aldı. Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaş tüm piyasaları da yakından etkiledi ve 10 Mart'ta açıklanması beklenen ABD enflasyon verileri duyurulunca hem vatandaşlar hem de döviz piyası yatırımcıları merakla detayları öğrenmek istiyor. İşte tüm bilgiler…

    2022 ŞUBAT AYI ABD ENFLASYON VERİLERİ AÇIKLANDI!

    ABD'de tüketici fiyat endeksi şubat ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,9 arttı. Beklentiler yıllık artışın yüzde 7.8 olacağı yönündeydi. Ocak ayında yıllık Enflasyon yüzde 7,5 olarak kaydedilmişti.

    Tüketici fiyat endeksindeki aylık artış ise yüzde 0.8 oldu. ABD'de gıda ve enerji hariç tüketici fiyatları aylık bazda yüzde 0,5, yıllık yüzde 6,4 yükseldi.

    OCAK AYI ABD ENFLASYON VERİLERİ

    ABD'de Enflasyon 1 yıl içinde yüzde 7.5 yükselerek son 40 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

    ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu, ülkedeki enflasyonun 2022 Ocak ayında son 40 yılın en yüksek seviyesine çıktığını ve fiyatların 1 yıl öncesine göre yüzde 7.5 arttığını açıkladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranlarına göre, ülkedeki enflasyonda 1982'den bu yana görülen en yüksek artış yaşandı.

    TÜFE'nin, Ocak ayındaki artışının Aralık ayındaki tahminlere göre yüzde 0.6 daha fazla olduğunun kaydedildiği açıklamada, enflasyon oranını en fazla arttıran faktörler arasında gıda, elektrik ve barınma sektörlerindeki fiyat artışlarının yer aldığı belirtildi. TÜFE'ye göre, gıda endeksinin Aralık ayındaki yüzde 0.5'lik artışın ardından Ocak ayında yüzde 0.9 arttığı, enerji endeksinin ise Ocak ayında yüzde 0.9 arttığı belirtildi.

        YÜKSEK FAİZ ORANLARI KAPIDA

        Ekonomistler, TÜFE artışlarının beklentileri aşmaya devam etmesi halinde, ABD Merkez Bankası (FED) tarafından daha yüksek faiz oranları getirebileceğini ancak enflasyon baskılarının hafifletilmesi için daha yavaş bir oran artış hızına yol açabileceğini belirtiyor.

        FED, faiz artırımlarının temposu ve ölçeğinin verilere bağlı olacağını söyledi. Sıkılaştırmanın hızı konusunda netlik olmamasına rağmen, FED'in Mart ayında faiz oranlarını artırmaya başlaması bekleniyor.
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        Haberler Ekonomi ABD enflasyon verileri açıklandı! Son 40 yılın en yüksek seviyesini gördü! İşte 2022 Şubat ayı ABD enflasyon rakamları…
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