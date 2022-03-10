10 Mart 2022 Gram altın ne kadar? Altın fiyatları çeyrek, yarım, tam altın kaç TL? ALTIN FİYATLARI CANLI - 14 ayar altın bileklik fiyatları

💥CANLI ALTIN FİYATLARI- Altın fiyatları anlık değişirken vatandaşlar da sıkça detaylı altın fiyatlarını internette aratıyor. Genellikle gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenlerden... Güncel altın fiyatlarını haberimizden CANLI olarak takip edebilirsiniz. Altın fiyatları 9 Mart 2022 Çarşamba gününe şahlanarak başladı. Saat 09:12 itibariyle gram altın 952,80 TL, çeyrek altın 1.563,00 TL, cumhuriyet altını 6400 TL, yarım altın ise 3127 TL'den satılıyor.
🔗CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)
👉İşte, 10 Mart 2022 canlı altın fiyatları...
Gram altın alış fiyatı: 940,80 TL
Gram altın satış fiyatı: 940,96 TL
👉ÇEYREK ALTIN BUGÜN NE KADAR OLDU, KAÇ TL?
Çeyrek altın alış fiyatı: 1.527,00 TL
Çeyrek altın satış fiyatı: 1.544,00 TL
👉ALTIN (ONS) BUGÜN NE KADAR OLDU?
Altın ONS alış fiyatı: 2.017,07 Dolar
Altın ONS satış fiyatı: 2.017,47 Dolar
👉CUMHURİYET ALTINI FİYATI BUGÜN NE KADAR OLDU, KAÇ TL?
Cumhuriyet altını alış fiyatı: 6 bin 078,00 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı: 6 bin 137, 00 TL
👉22 AYAR BİLEZİK BUGÜN NE KADAR OLDU, KAÇ TL?
22 ayar bilezik alış fiyatı: 849,29 TL
22 ayar bilezik satış fiyatı: 856,20 TL
👉YARIM ALTIN BUGÜN NE KADAR OLDU, KAÇ TL?
Yarım altın alış fiyatı: 3 bin 059,00 TL
Yarım altın satış fiyatı: 3 bin 086,00 TL
👉22 AYAR ALTIN BUGÜN NE KADAR OLDU, KAÇ TL?
22 ayar altın alış fiyatı: 849,64 TL
22 ayar altın satış fiyatı: 877,40 TL
👉18 AYAR ALTIN BUGÜN NE KADAR?
18 ayar altın alış fiyatı: 684,95TL
18 ayar altın satış fiyatı: 685,09 TL
👉KAPALI ÇARŞI ZİYNET 2,5 BUGÜN NE KADAR?
Kapalı çarşı ziynet 2,5 alış fiyatı : 14 bin 598,37 TL
Kapalı çarşı ziynet 2,5 satış fiyatı : 14 bin 832,35 TL
👉KAPALI ÇARŞI ZİYNET 5'Lİ BUGÜN NE KADAR?
Kapalı çarşı ziynet 5'i alış fiyatı: 29 bin 552,33 TL
Kapalı çarşı ziynet 5'i satış fiyatı: 30 bin 130,12 TL
Not: Fiyatlar gün içinde değişime uğramaktadır.
Not: Fiyatlar gün içinde değişime uğramaktadır.
ALTIN FİYATLARI DALGALI
Ons altın fiyatları, İngiltere ve ABD'nin Rusya'dan petrol ürünleri ithalatıyla alakalı aldığı kritik kararlar ardından dünkü prosedürlerde süratli yükselirken; bugün içinde 1976 dolar ile 2059 dolar arasında hareket etti. Londra Yönetiminin, Rus petrol ürünleri ithalatını sene sonuna kadar kademeli olarak bitireceğini duyurması ve ABD Başkanı Biden'ın Rusya'dan petrol ve doğalgaz ithalatını yasaklandığını açıklaması ons altın fiyatlarını sert yükseltirken; bugün piyasalarda meydana gelen pozitif hava ve ABD 10 senelik tahvil faizlerindeki yükseliş ons altın fiyatlarını değer kaybına yöneltti.
Ons altın dün kritik açıklamalar ardından 2070 dolara kadar sert bir yükseliş yaşarken; günümüz prosedürlerde en yüksek 2059 dolar civarını gördü. Altının ons fiyatı gün içinde en düşük 1976 doları görürken; şu dakikalarda ise yüzde 2,93 oranında değer kaybıyla 1991 dolardan prosedür görüyor.
Ons altın, 7 Ağustos 2020 tarihinde 2075 dolara kadar yükselerek tarihi rekorunu kırmıştı.
CANLI ALTIN FİYATLARI
⛔NOT: Bilgiler 10 Mart 2022 Perşembe günü saat 09.12 itibarıyla alınmıştır.