📣 25.000 ve 40.000 TL ödeme - Başvuran herkese yardım yapılacak… Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından müjde!

25 ve 40 bin TL ödeme... Başvuran herkese yardım yapılacak… Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı doğrultusundan kişilerin ekonomik durumlarının yetersiz kalması halinde çok değişik kalemlerde vatandaşlara sosyal yardım yapılıyor. Belirli şartları taşıyan vatandaşlar alakalı birimlere başvurmaları halinde devletten her ay derli toplu olarak ödeme alabiliyorlar. Bir ailenin geçimi amacıyla yetmeyecek miktarlarda olan bu sosyal yardımlar imkanları kısıtlı olan vatandaşlar amacıyla ise çok büyük bir destek sağlıyor.
👉 25.000 VE 40.000 TL ÖDEME - BAŞVURAN HERKESE YARDIM YAPILACAK…
👉Barınma Yardımları
Oturulamayacak derecede eski, bakımsız ve sağlıksız evlerde yaşam sürdüren gereksinim sahibi vatandaşlara evlerinin bakım-onarımı, betonarme ev yapım yardımı, prefabrik ev yapım yardımı ve afet kapsamında ev eşyası alımı amacıyla ayni ya da nakdi olarak oluşturulan yardımlardır.
👉18 yaş üstü aile bireyi
Hane içersinde vatandaş başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3'ünden az (2022 senesi amacıyla 1.417,80-TL) olmakla eş güdümlü yaşlılık, engellilik, tek ebeveynli aile, dul olma gibi özel şartlardan rastgele birine haiz olma, aynı vakitte onarımı yapılacak evin ya da ev yapımlarında arsanın tam hisseli tapusuna haiz olma
👉TC Kimlik Kartı
İhtiyaca göre ve yardım amacıyla belirlenmiş kıstaslara haiz olmak kaydıyla ev onarımlarında 25.000.-TL, prefabrik ev yapımlarında 40.000.-TL, betonarme ev yapımlarında 70.000 TL'ye kadar destek verilir. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetince belirlenmektedir.