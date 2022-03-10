📣 25.000 ve 40.000 TL ödeme - Başvuran herkese yardım yapılacak… Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından müjde!

👉Gıda yardımları

Aile çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı tarafından sunulan yardımların başında gelen gıda yardımları en çok da dini bayramlardan önce ihtiyaç sahibi olan vatandaşlar için verilir. 18 yaş ve üzeri olan kişiler başvururken hane içine giren gelir miktarının kişi başına asgari ücretin üçte birinin altında düşmesine dikkat etmesi gerekir. Bu şart ile yardımlar verilir.

👉Yakacak yardımları

Kış aylarında en asgari 500 kg kömür ve odun yardımı olarak ihtiyaç sahibi olan aileler için verilir. 18 yaş ve üzeri olan kişiler başvururken hane içine giren gelir miktarının kişi başına asgari ücretin üçte birinin altında düşmesine dikkat etmesi gerekir. Bu şart ile yardımlar verilir.