Mazot ve gübre destekleri ne zaman veriliyor 2022? Tarih ve saat verildi! T.C kimlik numarasının son hanesi 0-2-4-6-8 olanlar...

Mazot gübre desteği ile ilgili araştırmalar son günlerde araştırmalar hızlandı. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci Twitter hesabından tarımsal destekleme ödemeleri hakkında bilgileri aktardı. Peki Mazot ve gübre destekleri ne zaman veriliyor? 2022 Mazot gübre desteği ne kadar? Mazot gübre parası kimlere yatacak? Mazot gübre yardımı nasıl alınır? T.C kimlik numarasının son hanesi 0-2-4-6-8 olanlar dikkat tarih verildi. İşte detaylar...
MAZOT GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN VERİLECEK 2022?
Tarımsal destekleme ödemeleri 8 Mart 2022 tarihinden itibaren çiftçilerin hesaplarına aktarılmaya başlandı. Tarım ve Orman Bakanı Kirişci sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada çiftçilerin T.C kimlik numarasının son hanesine göre destek ödemelerini ne zaman ve saat kaçta alacağını duyurdu.
Buna göre;
T.C. Kimlik Numarasının son hanesi " 0-2 " olan üreticilerimizin 08 Mart 2022 Cuma Salı günü saat:18:00 itibariyle,
T.C. Kimlik Numarasının son hanesi " 4-6 " olan üreticilerimizin 11 Mart 2022 Cuma günü saat:18:00 itibariyle,
T.C. Kimlik Numarasının son hanesi " 8 " olan üreticilerimizin 18 Mart 2022 Cuma günü saat:18:00 itibariyle,
Ödemeleri T.C. Ziraat Bankası hesaplarına aktarılmış olacaktır.
MAZOT VE GÜBRE YARDIMI NE KADAR?
Mazot ve gübre desteği kapsamında 4 milyar 675 milyon 260 bin 816 lira ödeneceğini aktaran Kirişci, yem bitkileri desteği kapsamında 852 milyon 701 bin 630 lira, hububat, baklagiller ve dane mısır desteği kapsamında 48 milyon 417 bin 432 lira, sertifikalı tohum kullanım desteği kapsamında 5 milyon 567 bin 53 lira ve sertifikalı fidan üretim desteği kapsamında 4 milyon 451 bin 893 lira ödeme yapılacağını kaydetti.
Çiftçi Kayıt Sistemi'ne dahil olan çiftçilere bu yıl için ödenecek tarımsal destekler gübre ve sertifikalı tohum kullanım destekleri belirlendi.
Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale için dekar başına 22 lirası mazot, 20 lirası gübre olmak üzere 42 lira destek sağlanacak.
"2021 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2022 yılında Uygulanacak Gübre ve Sertifikalı Tohum Kullanım Desteklerine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı", Resmi Gazete'de yayımlandı.