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    • Ekonomi
    • 09.03.2022 10:41
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    • 09.03.2022 10:41
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    Mazot ve gübre destekleri ne zaman veriliyor 2022? Tarih ve saat verildi! T.C kimlik numarasının son hanesi 0-2-4-6-8 olanlar...

    Çiftçileri yakından ilgilendiren mazot ve gübre desteklerinin ödeme tarihleri belli oldu. Destek ödemelerine ilişkin yeni bir açıklama geldi. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, resmi sosyal medya hesabından duyuru yaptı. Kirişci ödemelerin yapılacağı günü ve saati açıkladı. Peki Mazot ve gübre destekleri ne zaman veriliyor? 2022 Mazot gübre desteği ne kadar? T.C kimlik numarasının son hanesi 0-2-4-6-8 olanlar...

    Mazot ve gübre destekleri ne zaman veriliyor 2022?

    Mazot gübre desteği ile ilgili araştırmalar son günlerde araştırmalar hızlandı. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci Twitter hesabından tarımsal destekleme ödemeleri hakkında bilgileri aktardı. Peki Mazot ve gübre destekleri ne zaman veriliyor? 2022 Mazot gübre desteği ne kadar? Mazot gübre parası kimlere yatacak? Mazot gübre yardımı nasıl alınır? T.C kimlik numarasının son hanesi 0-2-4-6-8 olanlar dikkat tarih verildi. İşte detaylar...

    MAZOT GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN VERİLECEK 2022?

    Tarımsal destekleme ödemeleri 8 Mart 2022 tarihinden itibaren çiftçilerin hesaplarına aktarılmaya başlandı. Tarım ve Orman Bakanı Kirişci sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada çiftçilerin T.C kimlik numarasının son hanesine göre destek ödemelerini ne zaman ve saat kaçta alacağını duyurdu.

    Buna göre;

    T.C. Kimlik Numarasının son hanesi " 0-2 " olan üreticilerimizin 08 Mart 2022 Cuma Salı günü saat:18:00 itibariyle,

    T.C. Kimlik Numarasının son hanesi " 4-6 " olan üreticilerimizin 11 Mart 2022 Cuma günü saat:18:00 itibariyle,

    T.C. Kimlik Numarasının son hanesi " 8 " olan üreticilerimizin 18 Mart 2022 Cuma günü saat:18:00 itibariyle,

    Ödemeleri T.C. Ziraat Bankası hesaplarına aktarılmış olacaktır.

    MAZOT VE GÜBRE YARDIMI NE KADAR?

    Mazot ve gübre desteği kapsamında 4 milyar 675 milyon 260 bin 816 lira ödeneceğini aktaran Kirişci, yem bitkileri desteği kapsamında 852 milyon 701 bin 630 lira, hububat, baklagiller ve dane mısır desteği kapsamında 48 milyon 417 bin 432 lira, sertifikalı tohum kullanım desteği kapsamında 5 milyon 567 bin 53 lira ve sertifikalı fidan üretim desteği kapsamında 4 milyon 451 bin 893 lira ödeme yapılacağını kaydetti.

    Çiftçi Kayıt Sistemi'ne dahil olan çiftçilere bu yıl için ödenecek tarımsal destekler gübre ve sertifikalı tohum kullanım destekleri belirlendi.

    Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale için dekar başına 22 lirası mazot, 20 lirası gübre olmak üzere 42 lira destek sağlanacak.

    "2021 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2022 yılında Uygulanacak Gübre ve Sertifikalı Tohum Kullanım Desteklerine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı", Resmi Gazete'de yayımlandı.

        Buna göre, ÇKS'ye dahil çiftçilere Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında, dekar başına buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale için 22 lirası mazot ve 20 lirası gübre olmak üzere toplam 42 lira, çeltik, kütlü pamuk için 68 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere 76 lira, nohut, kuru fasulye, mercimek için 24 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere toplam 32 lira, kanola, aspir için 20 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere 28 lira, patates, soya için 30 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere 38 lira, yağlık ayçiçeği için 29 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere 37 lira, dane mısır için 27 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere 35 lira, kuru soğan, yem bitkileri için 19 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere 27 lira, yaş çay, fındık için 18 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere 26 lira, zeytin ve diğer ürünler için 17 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere 25 lira destek verilecek. Nadas için de dekar başına 8 liralık mazot desteği sağlanacak.

        Toprak analizi desteği olarak asgari 50 dekar ve üzeri tarım arazilerinde, her 50 dekar araziye kadar analiz başına yetkili toprak analiz laboratuvarlarına 40 lira destek verilecek.
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        Haberler Ekonomi Mazot ve gübre destekleri ne zaman veriliyor 2022? Tarih ve saat verildi! T.C kimlik numarasının son hanesi 0-2-4-6-8 olanlar...
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