Güncel altın 9 Mart 2022 alış satış fiyatları: Ata altın (ata lirası) ne kadar? Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ve cumhuriyet altını kaç TL oldu?

Altın fiyatlarında yeni hareketlenme yaşanıyor. Sabah saatlerinden itibaren özellikle ata altın, gram, çeyrek ve cumhuriyet altını merak konusu oldu. Altın bugün güne yükselişle başladı. Gram altın önceki kapanışını 954,01 TL'den yaparken bugün alış fiyatı 959,68 TL olarak göze çarptı. Peki ata altın ne kadar? Cumhuriyet altını, yarım, tam, çeyrek altın kaç TL oldu? İşte güncel, son dakika altın fiyatları...
👉9 MART 2022 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
👉CUMHURİYET ALTINI FİYATI
ALIŞ: 6.181,00
SATIŞ: 6.268,00
👉TAM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 6.028,65
SATIŞ: 6.150,67
👉ÇEYREK ALTIN FİYATLARI
ALIŞ: 1.549,00
SATIŞ: 1.575,00
👉YARIM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 3.100,00
SATIŞ: 3.145,00
👉ONS ALTIN FİYATI
ALIŞ: 2.049,41
SATIŞ: 2.049,89
👉GRAM ALTIN FİYATLARI
ALIŞ: 956,48
SATIŞ: 956,73