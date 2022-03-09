Çocuklarına erken emeklilik fırsatı sunmak isteyenler için destekler arttı

Çocuklarına erken emeklilik fırsatı sunmak isteyen aileler bireysel emeklilik seçeneğine yönelmeye başladı. Aile büyükleri de yeni doğan torunlarına hem birikim hem emeklilik yolu açmak için altın takmak yerine BES hesabı açıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 11 Şubat itibariyle 18 yaş altı 234 bin çocuğun sisteme katıldığını belirterek, fonun büyüklüğünün 256 milyar liraya ulaştığını ifade etti.