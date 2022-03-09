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    Çocuklarına erken emeklilik fırsatı sunmak isteyenler için destekler arttı

    Çocukları için bireysel emeklilik düşünen aileler artıyor. 18 yaş altı 234 bin çocuk BES’li oldu. Hedef yıl sonunda 1 milyon çocuk... İşte haberin tüm detayları.

    Hazal Ateş
    Toruna altın yerine BES

    Çocuklarına erken emeklilik fırsatı sunmak isteyen aileler bireysel emeklilik seçeneğine yönelmeye başladı. Aile büyükleri de yeni doğan torunlarına hem birikim hem emeklilik yolu açmak için altın takmak yerine BES hesabı açıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 11 Şubat itibariyle 18 yaş altı 234 bin çocuğun sisteme katıldığını belirterek, fonun büyüklüğünün 256 milyar liraya ulaştığını ifade etti.



    DESTEKLER ARTTI
    Bu yıl yapılan düzenlemeyle BES'te devlet katkısı yüzde 30'a çıkarılırken, para çekme imkanı getirildi. Vakıf, sandık, derneklerdeki birikimlerin sisteme aktarımı, 18 yaş altındaki ilginin artarak devamı ile birlikte sistemin yıl sonunda 500 milyar liralık fon büyüklüğüne ulaşması hedefleniyor. Çalışanların tabi olduğu sisteme 45 yaş üstü de isterse katılabiliyor. Aylık 100 liradan başlayan katkı payı tutarı, faizli-faizsiz fon alternatifleriyle çocukların gelecekleri güvenceye alınıyor. Yıl sonuna kadar 1 milyon çocuğun sisteme girmesi bekleniyor.

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    Haberler Ekonomi Çocuklarına erken emeklilik fırsatı sunmak isteyenler için destekler arttı
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